"Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива вчергове виступив з проросійськими заявами на російському телебаченні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кива назвав Революцію Гідності "громадянським державним переворотом" та заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".
"Я звинувачував Росію в тому, що вона допустила громадянський державний переворот в Україні в 2014 році. Ми були близькі один одному і наші спецслужби тісно співпрацювали. Хіба Росія не знала про підготовку цього перевороту? Звісно знала! Ви віддали тоді менше, але виграли час... Нині зміцніла економічно і військово Росія заявляє про свої права на територію, яка на мою думку має бути в одному союзі - в нашому слов'янському союзі. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а зараз ви прийшли за всією Україною... Ніхто не збирається віддавати янкам територію, яка може служити нашим з вами майбутнім поколінням!", - заявив Кива російським пропагандистам.
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Просто интересно, где этот "переучившийся кандидат наук" в Залесье славянские корни узрел. ))
Туда, как правило, с прародины славян сваливали либо воры и разбойники, либо обделённые наследством отпрыски князей, в поисках лучшей судьбы.
Коренное население тех земель к славянству не имеет никакого отношения, от слова совсем.
РОДИНА СЛАВЯН - ЭТО РОДИНА БАНДЕРЫ - ИСТОРИК
https://www.youtube.com/watch?v=xrXhpePr0v8
Я подразумевал не ранние и не поздние века, а некую середину между ними. Когда ещё не было сильных, устоявшихся государств и границ.
И именно на тех местах, а это Моравия и наши левобережные территории Днепра потом началось проявление государственности.
Правда вероисповедание там периодически менялось, от язычества, иудаизма, православия и католицизма, да и генофонд несколько смешивался, но это происходило в ареале проживания однокоренного народа. Вернее не совсем так, а близким по коду ДНК, ка сказали бы сейчас.
Треба вже закон приймати щоб такі дії прирівнювались до держзради, або вбивства - кримінальна відповідальність
Его спасёт только переход линии фронта к оккупантам.
"ну що, всралися ?"
не я сказав, а Надьожа Савченко
ви обурені ?
то чому ж Ківа може "гастролювати" у Скабєєвой ?
рашистське лайно вiсiм рокiв вбиває Українцiв на Українськiй землi, а ця гнида вiдкрито гавкає за союз з вбивцями та окупацiю України сраним кацапо-ординським рюзьгемiром.
СБУ! ДБР! Де Ви???
сроків...Вже не ховаючись ,воно паплюжить країну...
При Пеце-Барыге и Слюнявом Пластыре?
И Зебил засунул себе язык в опу?
Будут сидеть в одной колонии с Зебилом.
А страной будут управлять Патриоты, проверенные фронтом.
п.с.
И что ты тогда, проститут, делать будешь?
Думаю он бы даже до уборки снега в Сибири бы не доехал.
Ця бидлота таким чином заробляє бабло , а на країну , в якій цей хряк
мешкає , йому начхати !
Звичайно цю потвору не посадять, не ті депутани в нас, не те ПРАВО. Шкода, що в нас не залишилось жодного Бандерівця, Шухевича. Вони б цю скотину тупо завалили. Я б пожертвув месникам 10к грн.
Гнати його з України.
До речі Азіров анулював законом національність у свідченнях про народження в
Україні - треба їх поновити - Україна це насамперед держава Українців