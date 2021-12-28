Жодна квартира не залишиться без електроенергії, дефіциту немає, - Галущенко. ВIДЕО
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Станом на кінець грудня 2021 року українська енергосистема має достатній резерв потужності, при цьому на складах ТЕС та ТЕЦ триває накопичення вугілля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Енергосистема має достатній резерв потужності, на сьогодні працює 14 з 15 атомних енергоблоків, виробляють 12,5 тисяч мегават. Маємо необхідний запас та резерв в енергосистемі", - зазначив Галущенко.
За словами міністра, також є системне постачання вугілля.
"На трьох станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому системне накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ. Перш за все завдяки постачанню морським шляхом", - пояснив Галущенко.
Також він зазначив, що Міненерго виконує план на початок місяця, який передбачає наявність запасів обсягом 650 тисяч тонн. Водночас протягом опалювального сезону, який охоплює частину листопада та грудень, Україна отримала понад мільйон тонн вугілля.
"Жодна квартира, будинок, громада, район чи місто не відключаться через нестачу електроенергії. Держава виконує свої зобов'язання щодо сталого постачання електроенергії. Єдина причина відсутності електропостачання - це проведення планових або аварійних ремонтів. ... Держава не має дефіциту електроенергії. Ми вважаємо неприпустимим проведення ремонтних робіт з відключенням від електропостачання в опалювальний період без надання альтернативного живлення споживачам. Ми звернулись до НКРЕКП, щоб проаналізувати кількість ремонтів в грудні та вжити заходів до недопущення такої ситуації в майбутньому", - наголосив міністр.
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Опалення не вимкнуть - УРА !!!
А що з хлібом ? Буде хліб ?
Як казав Степан Андрійович Бандера: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.