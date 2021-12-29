"На мою компанію напав олігарх, але президент України мовчить", - канадський бізнесмен Юркович звернувся до Зеленського в липні 2021 року. ВIДЕО

Власник канадської компанії TIU Майкл Юркович ще улітку звертався до президента України Володимира Зеленського з заявою про те, що його бізнес зазнав атаки з боку керівництва Нікопольського заводу феросплавів, котрий належить належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку Юркович розповідає у спеціальному відеозвернення до Зеленського, яке записане у липні 2021-го року. Канадський інвестор запевняє, що ніякої реакції на дії олігарха з боку президента не було.

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"Ми інвестували 70 мільйонів доларів в енергетичну галузь України тому, що я особисто сказав канадцям та американцям, що Україна - достойна країна. Вона горда, поважає верховенство закону і буде боротися за захист свого народу. Ці інвестиції в енергетичний сектор забезпечують безпеку країни і тепло взимку та світло влітку. У 2020-му році на мою компанію напав олігарх. Цей олігарх проігнорував верховенство закону. Він хоче вкрасти цей бізнес, бо вважає, що може це зробити. Президент України мовчить. Президент України заявив, що захистить українців від олігархів. Українці воювали та гинули, вважаючи, що верховенство закону поширюється на усіх українців. Президент своїми діями повенен довести, що буде підтримувати верховенство закону, яке захищає усіх. Я борюся не лише за свою електростанцію. Кожен українець, який воював та загинув, вірив що верховенство закону існує... Жоден бізнесмен не має страждати від нападів людей, які вважають, що вони вищі за закон", - каже у зверненні Юркович.

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Нагадаємо, канадські бізнесмени заявили, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. Простій триває, ремонт ніхто не веде, скаржиться Юркович. А тим часом від власників феросплавного пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь, обурюється інвестор.

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Спроба оскаржити в судах провалилась. Суд першої інстанції вимог позивача не задовольнив, апеляційний суд постановив ні нашим, ні вашим. Водночас судді один за одним брали самовідводи, розповідає гендиректор TIU. За його словами, ніхто не наважується перейти дорогу олігархам.

Відповідач - Нікопольський феросплавний - свою позицію пояснює так: канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. Мовляв, терміновий ремонт необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.

В організації, що займається медіацією бізнесових суперечок, кажуть: знають про справу канадської компанії, отримували від інвесторів скаргу. Але не можуть втручатися, доки суд не поставить останньої крапки.

У TIU зняли відеоролик, адресований президентові Зеленському. Однак відповіді від глави держави в TIU не дочекались.

Відтак канадські бізнесмени після довгих поневірянь у судах та мільйонних втрат через простій вирішили, що краще буде сонячну електростанцію в Нікополі розібрати. Так вона "принаймні не дістанеться олігархам як приз", каже Юркович.

Журналісти звернулись до Нікопольського феросплавного за воду, а також до Офісу Президента із проханням прокоментувати ситуацію. Проте відповіді так і не отримали.

Зазначимо, компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.