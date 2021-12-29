Тернопільські студенти привітали українських воїнів зі святами та заспівали колядку: "Щиро вам дякуємо". ВIДЕО
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Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка привітали з новорічно-різдвяними святами українських воїнів, що боронять Україну від російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, студенський гурт виконав для бійців вітальну колядку.
"Ми - студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, щиро дякуємо нашим захисникам. Вітаємо Вас з новорічно-різдвяними святами і даруємо нашу колядку", - кажуть студенти у зверненні до українських воїнів.
Топ коментарі
+13 я гражданин Украины
показати весь коментар29.12.2021 10:42
+10 Чайка Київ
показати весь коментар29.12.2021 11:03
+8 Sergio Bru
показати весь коментар29.12.2021 11:06
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Країна кварталу.
Коломойський та Зеленський рулять.
От, будете дивитись весь новий рік свати і квартал.
Третій рік країна живе в цьому болоті…
Дуже дякую!
дуже файно и до душі!
https://www.youtube.com/watch?v=gxN6FysEABw
Скоро Бубочка в чорних окулярах буде по хатах ходити, ловіть його
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