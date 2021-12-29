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Новини Відео ПодіїСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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виселення (22) Крим (12748) окупація (5862) путін (21454) Артек (21) Гурзуф (5)

"З людей в Криму знущаються! Де мені ночувати? Загородили наші будинки! Нас росгвардійці додому не пускають", - кримчанка звернулась до Путіна зі скаргою на окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі з'явилося відео з окупованого Криму, на якому жінка плачучи розповідає про те, що росгвардійці не пускають її до власного будинку, що знаходиться на території "Артеку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кримчанка скаржиться на такі дії окупантів і звертається до Путіна.

"Де мені ночувати? В машині? Зима! Чому мене не пускають? У мене є реєстрація в паспорті! Чому поліція нічого не робить? Чому над людьми в Криму знущаються? Порушують наші права. Додому не пускають! Кажуть, ночуйте тут - під КПП "Артеку"! Завтра розпочнеться робочий день і ми подумаємо чи пустити вас. Загородили наші будинки!.. Володимир Володимирович, скажіть чому нас росгвардійці додому не пускають?! Що роблять з людьми в Криму!?", - каже заплакана кримчанка на записі.

Вірогідніше за все, жінка одна з мешканців Гурзуфу, житло яких опинилося на території "Артеку" після того, як окупаційна влада додатково передала у користування дитячому табору 40 гектарів територій поблизу гори Аю-Даг. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Раніше ми жили в райському куточку", - будинки і землю кількох жителів окупованого Гурзуфа передали у власність "Артеку". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+100
Зате без біндєр…
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29.12.2021 12:41
+72
Ну чё, свои же рюськие братушки, хоть не бандеровцы, радуйся кацапка
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29.12.2021 12:41
+66
Кликали РОСІЮ? От вона і прийшла! Їжте!
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29.12.2021 12:42
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между прочим после того как фуйло затащило в Крым ядерное оружие и расставило его где ни попадя- раковых больных там стало в десять раз больше, чем до 2014 года...
а лечить - совершенно некому и врачи - бегут разбегаются, сколько больниц и центров им ни строй...
говорят (только не всем) , что радиация обнаруживается и в некоторых горизонтах грунтовых вод...
так шо - нехай щастить вам, крысы подопытные , нарейхферендили , мля, держитесь там
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29.12.2021 14:00 Відповісти
А наши больные поцриоты тоже хотят ядерное оружие, я тут на цензори 100 читав. Прям вот в каждой области рахместить шоб фуйлушей напугать!
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29.12.2021 14:14 Відповісти
кацап -пасть - закрыл!
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30.12.2021 07:21 Відповісти
Достаточно всего одной установки с одной ракетой способной "посадить" самолет с Пуйлом.
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30.12.2021 18:51 Відповісти
Молчи, блиядще, а то и машину отберут...совсем ночевать будет негде.
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29.12.2021 14:03 Відповісти
Билядимир Билядимирович, спасити памагити!
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29.12.2021 14:05 Відповісти
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29.12.2021 15:47 Відповісти
Сходи на референдум
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29.12.2021 14:15 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь. (с)
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29.12.2021 14:15 Відповісти
то камнізнеба
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29.12.2021 14:16 Відповісти
Скільки тої ночі!
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29.12.2021 14:20 Відповісти
Скільки тої Зими
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30.12.2021 07:22 Відповісти
На буйке ей постелите. А вообще как это? Холопы бунтовать удумали в Раиссе. Там бунтовать только с кичи можно. И то тихо
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29.12.2021 14:35 Відповісти
Из российского устава жителя Крыма.
Каждому крымчанину предписывается «…иметь бодрый молодцеватый вид, держать себя с достоинством, быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в сборищах, драках, буйствах и каких бы то ни было уличных беспорядках». Крымчане обязаны оказывать всемерное содействие полицейским чинам в случае обращения их за помощью.
Так шо крымчане путенбох, как не крути! И главное никаких биндер!
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29.12.2021 14:43 Відповісти
👍
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29.12.2021 14:45 Відповісти
Ты как царю челобитную подаёшь, холоп...😂😂
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29.12.2021 14:52 Відповісти
ось ****!!!! Не розуміє, що якщо би її не пускали додому москалі, то це би робили "салдати нато"!! Як можна бути такою тупою і непатріотичною!!! Її обов'язково треба перевірити на іноагенство! Однозначно запродана засланка.
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29.12.2021 15:31 Відповісти
Страшные натовцы ещё бы изнасиловали и запенили, а тут просто не пускают. Подумаешь, печаль какая тут радоваться надо.
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29.12.2021 18:49 Відповісти
Это не пускают домой свои росгвардейцы. А могли бы не пускать домой войска НАТО! Этого она хочет!?
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29.12.2021 15:38 Відповісти
Нет у вас больше домов. Привыкайте,вы теперь кацапы.
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29.12.2021 15:39 Відповісти
Плохо им при Украине жилось , ну теперь под сильной ногой , жизнь наладиться
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29.12.2021 15:39 Відповісти
"Грешно смяться над убогими."(с)
Але чомусь так радісно на душі!
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29.12.2021 15:40 Відповісти
к кому ты обращаешься, идиотка, чего орешь? запомни, матрёха, дура ты ватная, на паРаше
нет президента законного, на паРаше есть нелегитимный ботоксный Сцарёк карла путятишна, которому ваши мелкие проблемы до кизды.

в аннексированном Крыму, под оккупантами, нет и не может быть никакой законности и правопорядка по определению, убогая.

так штА, кончай орать, дура, иди лучше утопись под Аю-Дагом.
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29.12.2021 15:46 Відповісти
Раби думали, що до них буде ставлення, як до вільних людей? Ні, до рабів ставлення, як до рабів.
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29.12.2021 15:51 Відповісти
Ви ж хотіли померти в Росії? То чого тепер зволікаєте? Все, Росія вже прийшла. І виявилося, що ви їй ні на хір не потрібні. Так що впєрьод!
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29.12.2021 16:01 Відповісти
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29.12.2021 16:14 Відповісти
Нічо вона не понімає в росіянській філософії. Уже могла б здогадатися, що держава їй благо зробила, бо якби її не затримали росгвардійці, це напевно зробили би солдати НАТИ!
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29.12.2021 16:54 Відповісти
А чого не на колінах,хто так просе!
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29.12.2021 17:04 Відповісти
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29.12.2021 17:13 Відповісти
Там де з'являються московити, там люди припиняють радіти життю, там з'являються брехня, зрада, занепад, сльози, кров та смерть ! НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ !
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29.12.2021 17:31 Відповісти
Ну нечего ныть, вас давно предупреждали что ваше жильё на территории Артека незаконно.
А всё таки скажите, как было замечательно при Украине, можно было быковать, борзеть без страха, к президенту не обращаться, и всё ушло как мираж.
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29.12.2021 17:37 Відповісти
Можно же на камнях переночевать и температура хорошая +1 ночью.
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29.12.2021 18:07 Відповісти
Потому что Крым не ваш, в ихний)))
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29.12.2021 18:26 Відповісти
Действие росгвардии поддержую,от коих получаю глубокое моральное удовлетворение.
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29.12.2021 18:27 Відповісти
И главное никаких тебе протестов или скандалов. Присели на корточки и скулят владимвладимрыча помоги спаси)) Картина Репина прям)
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29.12.2021 18:27 Відповісти
не верю,руске добрьіе і вежлівьіе.а вьі всьо врьоте
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29.12.2021 18:34 Відповісти
Это родная говень, детка. Что посеяла то и жни.
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29.12.2021 19:08 Відповісти
Как царю челобитную подаешь, холопка? На колени! И да, жрите, суки, досыта, не обляпайтесь
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29.12.2021 19:09 Відповісти
Как это дом на территории Артека?
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29.12.2021 19:19 Відповісти
А путєну ти тепер і нах... не потрібна.Все,що йому потрібно,ви,чмошники, вже зробили. Зате нема біндєр і правасекав...
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29.12.2021 19:31 Відповісти
в хантемансийском округе сейчас хорошо... минус 55 по цельсию.
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29.12.2021 19:40 Відповісти
Получила те що заслужила.
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29.12.2021 20:24 Відповісти
Какой Артек? За спиной знак таможни висит. Сами КПП не могли соорудить?
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29.12.2021 20:25 Відповісти
вот оно счастье то какое в "родной говени" !
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29.12.2021 20:26 Відповісти
Владимирвладимировичпук тебя обязательно услышит, и накажет всех атя тя .
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29.12.2021 20:35 Відповісти
Это так приятно слушать!)
Скачаю это, и буду слушать, когда настроение плохое!
Так этой твари и надо. Все со временем возвращается..
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29.12.2021 21:18 Відповісти
а могли просто в теплушку и в какую нибудь сибирь, снег убирать.
так что радуйся молча))) сама же хотела
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29.12.2021 22:16 Відповісти
Ви ж так хотіли ху.ла. Ось вам, радійте, які питання? Ще памятники карлику на кожному кроці наставте і ікони хла в церквах повіште і буде вам щастя.
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29.12.2021 22:24 Відповісти
Как кацапка челобитную сцарю подает? Почему не на коленях?
Совсем уже обнаглели---никакого уважения!
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29.12.2021 22:49 Відповісти
вона реально не розуміє "пачєму"? русскій мір патаму шта!)))
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30.12.2021 00:41 Відповісти
Женщина, ты рассходный материал для Кремлевской власти, которую ты поддерживаешь. Тобою и твоими "правами" можно принебречь ночью, зимой, голод, эпидемии.
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30.12.2021 03:07 Відповісти
иди дальше кричи - "педофил приди"... ввалился... сами хотели... так нефиг жаловаться...
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30.12.2021 06:55 Відповісти
Как в той песне поётся (слегка перефразирую) : Кто был никем - тот стал ничемъ!
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30.12.2021 08:40 Відповісти
Пофиг! Предатели должны понять, что предавать страну в которой родился, вырос, нельзя! Получайте по полной от оккупантов!
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30.12.2021 12:00 Відповісти
А БУМЕРАНГ ПРАЦЮЄ!!! ТЕПЕР ВАМ КРИМЧАНАМ ЗАЛИШИЛОСЯ ВИКОНАТЬ ЩЕ ОДНЕ! ВИ КОЛИСЬ КРИЧАЛИ, ЩО ГОТОВІ СОЛОНУ ВОДИЧКУ ПИТЬ, ТІЛЬКИ ЩОБ БУТИ В РОССІЇ!!! Я ВАМ БАЖАЮ ЩОБИ І СОЛОНОЙ ВОДИЧКИ ВИ В ДОСТАЛЬ НАПИЛИСЯ В РОСІЇ!!! НОГИ ОБ ВАС УЖЕ ПОВИТИРАЛИ РОССІЯНЕ, А ТЕПЕР ЩЕ Й КУЧУ НАЛОЖАТЬ НА ГОЛОВУ!!!
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30.12.2021 14:33 Відповісти
Зачем вам домой? Вы и так дома в росиюшке.
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31.12.2021 16:17 Відповісти
Не смешно? Это рабсия!!!
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01.01.2022 20:14 Відповісти
камни с неба
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01.01.2022 20:15 Відповісти
Это русафобия или ещё нет?
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03.01.2022 09:48 Відповісти
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