"З людей в Криму знущаються! Де мені ночувати? Загородили наші будинки! Нас росгвардійці додому не пускають", - кримчанка звернулась до Путіна зі скаргою на окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі з'явилося відео з окупованого Криму, на якому жінка плачучи розповідає про те, що росгвардійці не пускають її до власного будинку, що знаходиться на території "Артеку".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кримчанка скаржиться на такі дії окупантів і звертається до Путіна.
"Де мені ночувати? В машині? Зима! Чому мене не пускають? У мене є реєстрація в паспорті! Чому поліція нічого не робить? Чому над людьми в Криму знущаються? Порушують наші права. Додому не пускають! Кажуть, ночуйте тут - під КПП "Артеку"! Завтра розпочнеться робочий день і ми подумаємо чи пустити вас. Загородили наші будинки!.. Володимир Володимирович, скажіть чому нас росгвардійці додому не пускають?! Що роблять з людьми в Криму!?", - каже заплакана кримчанка на записі.
Вірогідніше за все, жінка одна з мешканців Гурзуфу, житло яких опинилося на території "Артеку" після того, як окупаційна влада додатково передала у користування дитячому табору 40 гектарів територій поблизу гори Аю-Даг.
Будь ласка, зачекайте...
а лечить - совершенно некому и врачи - бегут разбегаются, сколько больниц и центров им ни строй...
говорят (только не всем) , что радиация обнаруживается и в некоторых горизонтах грунтовых вод...
так шо - нехай щастить вам, крысы подопытные , нарейхферендили , мля, держитесь там
Каждому крымчанину предписывается «…иметь бодрый молодцеватый вид, держать себя с достоинством, быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в сборищах, драках, буйствах и каких бы то ни было уличных беспорядках». Крымчане обязаны оказывать всемерное содействие полицейским чинам в случае обращения их за помощью.
Так шо крымчане путенбох, как не крути! И главное никаких биндер!
Але чомусь так радісно на душі!
нет президента законного, на паРаше есть нелегитимный ботоксный Сцарёк карла путятишна, которому ваши мелкие проблемы до кизды.
в аннексированном Крыму, под оккупантами, нет и не может быть никакой законности и правопорядка по определению, убогая.
так штА, кончай орать, дура, иди лучше утопись под Аю-Дагом.
А всё таки скажите, как было замечательно при Украине, можно было быковать, борзеть без страха, к президенту не обращаться, и всё ушло как мираж.
Скачаю это, и буду слушать, когда настроение плохое!
Так этой твари и надо. Все со временем возвращается..
так что радуйся молча))) сама же хотела
Совсем уже обнаглели---никакого уважения!