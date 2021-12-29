Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Одним із головних завдань 2021 року була вакцинація населення від COVID-19.
Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розпочали безкоштовне щеплення для всіх громадян. Усі наявні вакцини безпечні та перевірені. А головне — вони захищають від важкого перебігу хвороби. Найближчим часом буде щеплено 50% дорослих українців. Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватися", - зазначив він.
За даними Шмигаля, від початку року поставлено в Україну більше 40 млн доз.
"Так само ми забезпечені вакцинами й на наступний рік", - додав прем'єр.
"Загалом цьогоріч Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Так шта прийдётся повторить.
можливо забороняти вільний продаж, подібно як сигарет біля шкіл..
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
Запам'ятай це тваринко з червоної книги. 😝
Хрестик на горбочку, доглянута могилка, ну ще й радість рідних шо бог дав, та й нарешті і забрав. 😜
Гляди - під богом ходимо.
ШОБ БОГА НЕГНЕВИТЬ, ОНИ ВСЕ ПРИВИЛИСЬ.
АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
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я б не сказав..
Пригожин може собі дозволити подібну ротацію тролів...
А тебе лоху без отпуска и без выходных и в новогоднюю ночь пахать прийдёться. 🤪
звідки 50 ?
хіба що пораховано тих, хто вакцинувався рік і більше тому, і у котрих кількість антитіл зменшилась додопрививочних рівнів..