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Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Одним із головних завдань 2021 року була вакцинація населення від COVID-19.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочали безкоштовне щеплення для всіх громадян. Усі наявні вакцини безпечні та перевірені. А головне — вони захищають від важкого перебігу хвороби. Найближчим часом буде щеплено 50% дорослих українців. Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватися", - зазначив він.

За даними Шмигаля, від початку року поставлено в Україну більше 40 млн доз.

"Так само ми забезпечені вакцинами й на наступний рік", - додав прем'єр.

"Загалом цьогоріч Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протипоказання до вакцинації проти COVID-19 мають менше 1% дорослих українців, - ЦГЗ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
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29.12.2021 14:15
+9
В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
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29.12.2021 16:39
+6
Собі коли. ,Шмирдяй
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29.12.2021 13:53
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"Так само ми забезпечені вакцинами й на наступний рік", - додав прем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3307731

Так шта прийдётся повторить.
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29.12.2021 13:52 Відповісти
И это прекрасно. Боты негодуют- тоже хопошо
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29.12.2021 16:16 Відповісти
Мне кааца, остальные 50% уже переболели, а некоторые по два раза...
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29.12.2021 13:52 Відповісти
Від корита невідмоляються...
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29.12.2021 13:54 Відповісти
Собі коли. ,Шмирдяй
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29.12.2021 13:53 Відповісти
Возникает резонный вопрос: за чей счет весь этот банкет?! Лично я за то что бы вакцины были платные. Хочешь уколотьсся - плати Пфайзеру или китайцам сам. Посмотрел бы я тогда, как резко сократилось бы коронобесие вакцинутых.
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29.12.2021 14:08 Відповісти
За твой, конечно. Хочешь ты этого или нет. Иначе из автобуса менты на мороз выкинут. Добровольно так сказать.
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29.12.2021 14:10 Відповісти
Да уж, за дурость 73% расплачиваются все. Вон уже на ЦН появилась новость о податке на сладкую газировку. Как всегда прикрываются заботой о здоровье.
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29.12.2021 14:17 Відповісти
з "солодкими водичками" ,чіпсами(особисто не купую від слова ВЗАГАЛІ) треба справді щось робити.

можливо забороняти вільний продаж, подібно як сигарет біля шкіл..
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30.12.2021 10:25 Відповісти
не надейся что карантин будет вечным
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29.12.2021 14:18 Відповісти
Ботик, в стране все делается за счет налогоплательщиков. А защита населения от любых угроз прописано в конституции. А ты платишь налоги в бюджет за ботоводство? Уверен что нет. Так что....
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29.12.2021 16:11 Відповісти
В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
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29.12.2021 16:39 Відповісти
Была бы вакцинации более успешной. Для мало обеспеченых были б субсидии. Боты из мокшандии писали б посты за фрубли на дошик завидуя
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29.12.2021 16:14 Відповісти
АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
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29.12.2021 14:10 Відповісти
От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
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29.12.2021 14:15 Відповісти
Вакцинированные ускоренными темпами невымирают.
Запам'ятай це тваринко з червоної книги. 😝
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29.12.2021 14:49 Відповісти
Сходи в кардіологічне, там через вас вже переступати треба
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29.12.2021 14:54 Відповісти
Через ваших вже переступати нікуди нетреба.
Хрестик на горбочку, доглянута могилка, ну ще й радість рідних шо бог дав, та й нарешті і забрав. 😜
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29.12.2021 16:00 Відповісти
Оце ти даремно бога гнівиш.
Гляди - під богом ходимо.
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29.12.2021 17:41 Відповісти
Бери пример с попов и папы римского.
ШОБ БОГА НЕГНЕВИТЬ, ОНИ ВСЕ ПРИВИЛИСЬ.
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29.12.2021 19:22 Відповісти
ВалЭрон как и вся ковидобратия за свой счет до конца января.Еще в начале ноября вслух обсуждалось снижение градуса напруги и уменьшение кол-ва новостей по ковидобесию к началу декабря, что и было сделано Так же само все готовится к запуску и новым волнам с 20го января.После Крещения и оф.началом сессий - начнется новый виток ковидобесия, которым будут кошмарить всю весну.А потом если морганы неврут, летом все сойдет нанет.
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29.12.2021 15:38 Відповісти
LeOnid Tkachenko ee50b845

АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
------------
я б не сказав..
Пригожин може собі дозволити подібну ротацію тролів...
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30.12.2021 10:22 Відповісти
Мабуть таки передоз
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01.01.2022 18:28 Відповісти
тююю, тышо стахановец? Твои уже двенедели гуляют, а ты тут за двадня до нового года пердак свой рвешь Ты только с отпуска и не протрезвев в бой кинулся?
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29.12.2021 15:42 Відповісти
Шо курво, завидки берут шо у людей и отпуска есть, и рождественские каникулы есть ?????
А тебе лоху без отпуска и без выходных и в новогоднюю ночь пахать прийдёться. 🤪
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29.12.2021 16:23 Відповісти
А "найвеличніший""говорив що ми чемпіони в світі по боротьбі з коронавірусом.Супер брехуни і супер базіки.
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29.12.2021 15:53 Відповісти
я бачу цифру 34-35 відсотків.

звідки 50 ?

хіба що пораховано тих, хто вакцинувався рік і більше тому, і у котрих кількість антитіл зменшилась додопрививочних рівнів..
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30.12.2021 10:20 Відповісти
Антивакс боты, налетай!! А то седня можно без дошика со стекломоем остаться.
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29.12.2021 15:59 Відповісти
ну ні..уя собі...)))) вся антивакцинаторська пи..добратія злетілась в тему ...)))
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30.12.2021 10:18 Відповісти
 
 