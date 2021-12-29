"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - п'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі. ВIДЕО

П'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento влаштував ДТП на вулиці Металістів в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київ оперативний, нетверезий водій протаранив два автомобілі. Проходити тест на алкоголь чоловік відмовився, а натомість погрожував поліцейським зв'язками дружини. ДТП сталася увечері 28 грудня.

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За даними ЗМІ, нетверезий водій - Микола Петрович Кучер, а його дружина - Калиневич Галина Михайлівна. Вона дійсно працює начальником відділу внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України.

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