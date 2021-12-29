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"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - п'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

П'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento влаштував ДТП на вулиці Металістів в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київ оперативний, нетверезий водій протаранив два автомобілі. Проходити тест на алкоголь чоловік відмовився, а натомість погрожував поліцейським зв'язками дружини. ДТП сталася увечері 28 грудня.

За даними ЗМІ, нетверезий водій - Микола Петрович Кучер, а його дружина - Калиневич Галина Михайлівна. Вона дійсно працює начальником відділу внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України.

Дружина сказала зясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях, - пяний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви не знаєте, хто я! Вам усім зараз буде капець!" - кандидатку на посаду головного держінспектора ДФС і дружину київського митника затримано за п'яне водіння. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+47
Ще одне п'яне рило "із зв'язками" вилізло на світ божий. Був би тверезий-хрін хто про нього б знав.
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29.12.2021 15:13
+38
І шо, дружина - зелена чиновниця напише заяву на звільнення від сорому?-Та ніколи! Це Зе-манера. Дивляться на свойого Патрона і копіюють. Бидло при влади і бидло за цю владу голосує, навідь зараз після всіх зашкварів.
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29.12.2021 15:17
+32
тема сисек не раскрыта на фото
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29.12.2021 15:18
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Карочє! Треба вміти женитись!
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29.12.2021 15:12 Відповісти
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29.12.2021 15:12 Відповісти
тема сисек не раскрыта на фото
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29.12.2021 15:18 Відповісти
Зато тему увольнения уже раскрыли. Хотя, если не врут конечно, я слугам каломыйского уже вообще не верю ни в чём!
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29.12.2021 16:01 Відповісти
Раскрыта наполовину.
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29.12.2021 17:39 Відповісти
зуб даю, сиськи переможуть!
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29.12.2021 18:06 Відповісти
Переможуть волосатые яйца еврейской бабушки
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29.12.2021 23:22 Відповісти
жесть
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29.12.2021 15:21 Відповісти
)) длиной галстуков мерялись так, что из под них аж яйца повылазылы
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29.12.2021 15:34 Відповісти
нашо ти зацeнзeрив фотку?
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29.12.2021 15:40 Відповісти
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29.12.2021 15:56 Відповісти
"освітяни" останнім часом кучно бомбят
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29.12.2021 15:57 Відповісти
Не "останнім часом", а з моменту призначення міністром Шкарлета

"Каков поп. таков и приход"(с)
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30.12.2021 00:20 Відповісти
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29.12.2021 17:36 Відповісти
Ще одне п'яне рило "із зв'язками" вилізло на світ божий. Був би тверезий-хрін хто про нього б знав.
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29.12.2021 15:13 Відповісти
Паскуда язиком не може повернути... Я не розумію, чого його не витягнуть з машини. Автомобіль - джерело підвищеної небезпеки. Він же може завести і подушити людей.
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29.12.2021 15:15 Відповісти
Так він же вже три машини шандарахнув.
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29.12.2021 16:10 Відповісти
как минимум должны забрать ключи у этого мурла! а не на камеру, водители остальные должны выдать ему по харе!!!
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01.01.2022 11:07 Відповісти
ну дружину можуть і не знать, тре було зразу сказать, шо в одної з його відомих коханок, цицьки такі, шо йому по пояс будуть )))
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29.12.2021 15:17 Відповісти
Бидло зі зв'язками.
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29.12.2021 15:17 Відповісти
так фактично нe вiн iз зв"язками а поки що панти чужими.
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29.12.2021 15:41 Відповісти
І шо, дружина - зелена чиновниця напише заяву на звільнення від сорому?-Та ніколи! Це Зе-манера. Дивляться на свойого Патрона і копіюють. Бидло при влади і бидло за цю владу голосує, навідь зараз після всіх зашкварів.
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29.12.2021 15:17 Відповісти
нє. патрон просто iз тоi само фабрики. нiхто нiкого нe копiює. цe закладeно в матрицю.
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29.12.2021 15:43 Відповісти
а ты не быдло? ты уверен что она пришла в министерство при Зеленском?
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29.12.2021 16:02 Відповісти
Так так, все гівно у твоїй уяві "зелене". Загугли, якщо вмієш, хто вона?))
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29.12.2021 17:06 Відповісти
а яка різниця? )))
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29.12.2021 21:59 Відповісти
Чергове дуже тупе бидло...
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29.12.2021 15:19 Відповісти
Вся мажорна бидлота повинна притягатись до відповідальності у десятикратному розмірі від чинного законодавства.
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29.12.2021 15:25 Відповісти
МОН -- це те міністерство, де шкарпєт?
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29.12.2021 15:25 Відповісти
это очень серьезная проблема, на самом деле. пока женщины на высоких постах работают не покладая рук, поднимают экономику государства, не имея времени на близких вообще и семью в частности, их мужчины, оставшись без внимания, эмоционально выгорают, теряют интерес к жизни и готовы на самые отчаянные поступки, лишь бы снова быть для своих любимых на первом месте в их системе приоритетов.
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29.12.2021 15:31 Відповісти
а при чому ту жєнщiни до бидло-повeдiнки? пантують зв"язками усi.
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29.12.2021 15:45 Відповісти
а так то йому уваги не вистачало? ось воно шо...
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29.12.2021 15:55 Відповісти
ьля. Оце завернула каракуліну!
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29.12.2021 16:08 Відповісти
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29.12.2021 19:14 Відповісти
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29.12.2021 19:19 Відповісти
не нализав, а жінка подарила!!!
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29.12.2021 15:32 Відповісти
в военкомат эту курву жену, и пусть пьяный муж ей передачки возит..
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29.12.2021 15:41 Відповісти
Не ображайте жінку. Вона не обов'язково така ж, як і її бидло-чоловік
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29.12.2021 15:49 Відповісти
Який їхав , таку й здибав - є таке украінське прислів'я😠
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29.12.2021 15:59 Відповісти
Переплутали, то єврейське!
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30.12.2021 15:56 Відповісти
Після 17 секунди відео той водій мав вже лежати на асфальті обличчям вниз і в кайданках.
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29.12.2021 15:45 Відповісти
При зекрысе это "день сурка какой то"...трахнуть себя не просил ?
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29.12.2021 15:52 Відповісти
не видно на камеру! возможно, это чудо по Зоо практикует, кто их там сейчас разберет ))
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01.01.2022 11:09 Відповісти
шось там з "мінобразом " не тойво...починаючи з міністра
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29.12.2021 15:53 Відповісти
а ну вылазь з машины....разбойник..))
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29.12.2021 15:56 Відповісти
уявляю собі ту дружину "у связях"
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29.12.2021 15:57 Відповісти
"Працює у дуже великих связях"... Очень образованный супруг у чиновницы Минобразования))
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29.12.2021 15:57 Відповісти
ну ща кто раньше успеет,она в загс и свидетельство о разводе на руки,или обчественность нажмет на министра и увольнение...
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29.12.2021 15:57 Відповісти
Снова «хозяева жизни» из маланской мафии угрожают пересичным? Ну так оно и будет пока это быдло по настоящему наказывать не начнут! Тетка наверное тоже бывшая финансистка из Квартала? Зелябох да Галю
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29.12.2021 15:58 Відповісти
Кстати череп у этого пациента таки кошерный. Тут нужно просто быть в теме. Профаны наверно подумают что должен быть обязательно "арменоидный" тип черепа, но это информация устаревшая примерно на полторы тысячи лет.
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29.12.2021 23:29 Відповісти
высшая каста со свинячими повадками и таким же рылом
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29.12.2021 15:59 Відповісти
Я бы сказал обрезанные дворяне с голубой кровью….
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29.12.2021 16:02 Відповісти
Колено дановых, одноязыковые(руский), стали элитой после переворота в 1917-м и последующих после преступлений.
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29.12.2021 23:33 Відповісти
Даже в самые маленькие и удаленные Черновцы, москальня умудряется подкинуть свое пьяное быдло. удивительный народ.
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29.12.2021 16:04 Відповісти
В цьому випадку є один надійний перевірений спосіб боротьби ,- в мордяку випустити газку "Терен", хоча б половину балона, після за шкірку викинути з авто і лупити штатною ГП (гумовою палицею) по хребту і нижче так, щоб виригав позавторішнє і срав кровавим поносом з тиждень, не менше,- і "как бабка отшептала", - десятому закаже хамити поліції Ернест Хемінгуей в свій час сказав :"******** можна провчити лише добряче його відлупцювавши", цей рецепт від лауреата Нобелівської премії не втратив своєї актуальності і в наш час, а в Україні сам Бог велів його застосовувати в таких випадках
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29.12.2021 16:04 Відповісти
Человек с ником "Павлик Морозов", рассуждающий о методах поднятия нравственности и способах борьбы с преступниками, выглядит невероятно убедительно. Особенно, когда он при этом пишет на конъюнктурной "мове", которую он освоил по приказу государства.
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29.12.2021 16:14 Відповісти
Золотые слова Вы сказали!
Да не в этой стране....
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29.12.2021 21:50 Відповісти
Образование в полном гавне, науки вообще не видно и не слышно, зато профильные гавно-чиновники и их недоделанные родычи быкуют и интересуются "кто ты" и "что ты"... Пора в мусорные баки опускать, пора
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29.12.2021 16:04 Відповісти
***...! Дожились! П"яна свиня грозить неприємностями поліцаям, бо в нього жінка якимось бухгалтером в Міносвіти. Оце дореформувались.
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29.12.2021 16:05 Відповісти
Що ви з ним балакаєте. Мордой в грязь и все.
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29.12.2021 16:12 Відповісти
Интересно, что было бы в Демократическом государстве, за такие художества?
Например, муж сенатора США в невминяемом состоянии устроил ДТП.
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29.12.2021 16:14 Відповісти
Президент бы сказал - ну и что, щас все так делают😁😁😁😁
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29.12.2021 16:27 Відповісти
не так, Байден бы сказал на ФБ: А КакаяРазница))))
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01.01.2022 11:11 Відповісти
Пьяным зеублюдкам все сходит с рук. Страной управляют свиньи.
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29.12.2021 16:25 Відповісти
- Та ты знаешь, кто мой дядька?
- Ну и кто твой дядька?
- Мой дядька - матушкин братуха!
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29.12.2021 16:33 Відповісти
Ни жизнь, а сериал "Скоты".
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29.12.2021 16:57 Відповісти
А дядько виявився банальним альфонсом...
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29.12.2021 17:08 Відповісти
- Алло! Это прачечная?

-...уячечная! Это министерство культуры (образования, внутренних дел....свой вариант)
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29.12.2021 17:13 Відповісти
ЗегЗаг удачи
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29.12.2021 17:24 Відповісти
Зашквар за зашкваром!
Тупое быдло выбрало такое же быдло!
Моральные уроды, дегенераты, извращенцы, умственно неполноценные, наркоманы, алкоголики, психопаты, бывшие бандиты...
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29.12.2021 17:31 Відповісти
Тю,ну попав у дтп,але ж нікаво ні убіл,гнила держава,гниле суспільство.
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29.12.2021 17:35 Відповісти
А почему владельцы разбитых авто этому "связисту" не провели лечебную УРИНОтерапию??? ОТ борзоты помагает,особенно на камеру.Уринотерапию еще никто не отменял.
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29.12.2021 17:56 Відповісти
сначала стрелять а потом вопрос
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29.12.2021 19:31 Відповісти
Зв'язати дурного діда і у холодну.
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29.12.2021 19:37 Відповісти
очередное привластное быдло
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29.12.2021 20:36 Відповісти
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29.12.2021 20:53 Відповісти
Коли Ви помилилися номером по телефону:
"Це пральня, ******* - це міністерство культури!"
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29.12.2021 21:26 Відповісти
капец мент влетел...не сдержался на камеру..."у тебе алень будуть проблемы...дуй в трубку".... А надо было просто вытянуть и рылом в асфальт за неподчинение...
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29.12.2021 22:49 Відповісти
это не мент был ,а водила в которого вьехало это чудо...
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30.12.2021 00:16 Відповісти
Дуже сумно, але половина українців така-ж бидлота як герой відосика.
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29.12.2021 23:14 Відповісти
Водії, міліціонери-всі зами.
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30.12.2021 03:06 Відповісти
медреформа, психов выпустили, они все пошли в полицию...
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30.12.2021 03:39 Відповісти
У мужика психологическая травма. Его жена кормилица семьи и ни во что не ставит мужа. Начальник аудита может раком поставить любого чинушу в министерстве. И она наверняка много лет потратила, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Он же как может снимает стресс. Тем более, что убытки от ДТП жена компенсирует. Никого не убил и то хорошо.
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30.12.2021 08:58 Відповісти
Знаю про цю жіночку, не перший рік працює в МОНі, і не при одному міністрі, реально дуже розумна та вічлива людина.
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30.12.2021 15:54 Відповісти
а мужа быдловатого выбрала или сама воспитала?
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01.01.2022 11:13 Відповісти
Посочувствовала полицейским,которым приходится общаться с такими,это же сколько надо терпения на них потратить и нервов. Жаль,что этого пьяного водителя не высадили из автомобиля,сидит перед патрульными,как хозяин положения.
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30.12.2021 12:48 Відповісти
Нашим пластмасовим копам можна поспівчувати тільки через відсутність мізків у їхніх кібідках!
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30.12.2021 15:55 Відповісти
 
 