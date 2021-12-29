25 755 90
"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - п'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
П'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento влаштував ДТП на вулиці Металістів в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київ оперативний, нетверезий водій протаранив два автомобілі. Проходити тест на алкоголь чоловік відмовився, а натомість погрожував поліцейським зв'язками дружини. ДТП сталася увечері 28 грудня.
За даними ЗМІ, нетверезий водій - Микола Петрович Кучер, а його дружина - Калиневич Галина Михайлівна. Вона дійсно працює начальником відділу внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України.
Топ коментарі
+47 Кремень
показати весь коментар29.12.2021 15:13
+38 Pani Hope
показати весь коментар29.12.2021 15:17
+32 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар29.12.2021 15:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Каков поп. таков и приход"(с)
Да не в этой стране....
Например, муж сенатора США в невминяемом состоянии устроил ДТП.
- Ну и кто твой дядька?
- Мой дядька - матушкин братуха!
-...уячечная! Это министерство культуры (образования, внутренних дел....свой вариант)
Тупое быдло выбрало такое же быдло!
Моральные уроды, дегенераты, извращенцы, умственно неполноценные, наркоманы, алкоголики, психопаты, бывшие бандиты...
"Це пральня, ******* - це міністерство культури!"