УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12016 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниКурйозиПодії
227 512 697
курйоз (539) продукти (392) ціни (677) Олена Зеленська (220)

"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози Події

Перша леді Олена Зеленська заявила про доступність продуктів для здорового харчування і сказала, зокрема, що заморожена скумбрія коштує всього 8 гривень за один кілограм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленська розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1" де обговорювалося питання здорового харчування.

"Найперше правило це - найпростіше. Тобто самі приготували, самі купили прості не перероблені продукти. Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді і додала: "Авжеж. Ми таке їмо", - у відповідь на питання чи готуються такі страви у родині Зеленських.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.

"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7.00. А от правильним залишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт", – зазначила Зеленська.

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+148
Вы сделали это вместе, зебилы. Теперь по 8 гривен скумбрию ищите
показати весь коментар
29.12.2021 15:51
+144
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с)
показати весь коментар
29.12.2021 15:50
+119
мадам последний раз была в магазе еще до войны....
показати весь коментар
29.12.2021 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Зеля тупее Яныка,Янык от людей прятал свою мадам.
показати весь коментар
29.12.2021 22:43 Відповісти
я так розумію, що ціни вона на цінниках бачила, але точно не скуплялась. Ціни в супермаркетах давно за сто грам а не за кіло. А в чек заглядають лише "ніщеброди".
показати весь коментар
29.12.2021 22:43 Відповісти
Не чеши по ушам,цена за 100 грамм пишется на корсную рыбу.
показати весь коментар
29.12.2021 22:50 Відповісти
81193 - просмотров
580 - комментариев
Это - успех!
Это - известность!
Ну и еще, всякого по мелочи.....
показати весь коментар
29.12.2021 22:53 Відповісти
Ленка "приготовила" шикарную скумбрию !
показати весь коментар
29.12.2021 23:05 Відповісти
она сценарии для дебильного квартала еще пишет ?
показати весь коментар
29.12.2021 23:07 Відповісти
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
показати весь коментар
30.12.2021 15:25 Відповісти
З душком оселедця 🙂
показати весь коментар
29.12.2021 23:15 Відповісти
ну, це ж цитата - "своїми руками, сама"
показати весь коментар
30.12.2021 01:04 Відповісти
А если еще дабавить сало по 20 грн!!!!! Да гречкой по 12 полирнуться!!!!!! Шикарная поляна выходит!
показати весь коментар
31.12.2021 10:11 Відповісти
Зе скумбрія))))
показати весь коментар
29.12.2021 22:56 Відповісти
Олена-скумбрія
показати весь коментар
30.12.2021 10:55 Відповісти
Вона мене сьогодні вранці просто розлютила... Лєнка-рибина - подружка Колі-котлети.
показати весь коментар
29.12.2021 23:00 Відповісти
Але ж вона тупа курка...
показати весь коментар
29.12.2021 23:10 Відповісти
Підсумуємо : зебіли ви думали що вони будуть їздити на работу на лєсопєді , а по факту вони самі даже не скупляться в крамниці , максимум шопінг від нудьги
Зебіли ви лохи з стокгольмським сіндромом
показати весь коментар
29.12.2021 23:13 Відповісти
Ви нічого не плутаєте? Може, ви лохи ?))))
показати весь коментар
30.12.2021 07:08 Відповісти
Сестра работает в рыбном отделе.Пришла со смены,говорит спрос на скумбрию сильно вырос.Я так думаю на 73 % не меньше.
показати весь коментар
29.12.2021 23:22 Відповісти
Ніхто крім заголовків не читає тексту
показати весь коментар
29.12.2021 23:27 Відповісти
Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді Джерело: https://censor.net/ua/v3307765
показати весь коментар
29.12.2021 23:44 Відповісти
Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.

"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г.
Джерело: https://censor.net/ua/v3307765
показати весь коментар
29.12.2021 23:54 Відповісти
ВІРИМО !!!😂😂😂 І про яловичину за 20 грн також 🙂
показати весь коментар
30.12.2021 00:01 Відповісти
Ну зайдіть у супермаркет, майже усі ціни вказують за 100 грамів.
показати весь коментар
30.12.2021 00:03 Відповісти
Дивись язик не зітри 🙂
показати весь коментар
30.12.2021 00:15 Відповісти
Так , в супермаркетах пишуть частенько чіну за 100 гр. Але в розмовній речі ніхто не використовує ціну за 100 гр . Ви коли небудь казали жінці : купив ковбасу по 20 гр за кілограмм ? Дамочка просто банально далека від народу .
показати весь коментар
30.12.2021 05:58 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 23:39 Відповісти
Господи, да с какого дуба, Вы упали????? В каком сне видели скумбрию, по 8 гр??? Хватит издеваться над нородом.
показати весь коментар
29.12.2021 23:57 Відповісти
А до кінця пост дочитати вірування не дозволяє?
показати весь коментар
30.12.2021 00:04 Відповісти
І що там в кінці статті на цензорі ?
показати весь коментар
30.12.2021 00:16 Відповісти
Сейчас вылезет ********** и начнёт волать " Мне надоела уже эта грызня,що ж цэ робыться, я знаю где форель по 7.50 за 1.5 килограмма. Это на 17 километре трассы козлюпин-зеленожопск которую построил великий Зе .
показати весь коментар
29.12.2021 23:59 Відповісти
Предполагаю, что Елена Зеленская покупает замороженную скумбрию у Тищенко.
показати весь коментар
30.12.2021 00:01 Відповісти
Доллар по 8 грн Организм не сделал,но хоть скумбрия теперь будет по 8 грн.
показати весь коментар
30.12.2021 00:20 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 00:31 Відповісти
спочатку коля мітбол, тепер Лєді - вони(слуги і служниці народу) певне живуть в якійсь іншій реальності
показати весь коментар
30.12.2021 00:45 Відповісти
Лена! Ты совсем дура?
показати весь коментар
30.12.2021 00:48 Відповісти
ні, скумбрія морожена.
показати весь коментар
30.12.2021 00:58 Відповісти
Обмовилася на нове прозвище, тепер вже не вирвеш з контексту.
показати весь коментар
30.12.2021 08:54 Відповісти
Якщо текст дочитаєш, то зрозумієш, шо ти дура
показати весь коментар
30.12.2021 06:26 Відповісти
Тобто ця зельонська курка кілограм і 100 грам не розрізняє, для неї воно одне і те саме. Дякую, зебіле, що просвітлив нас.
показати весь коментар
30.12.2021 09:39 Відповісти
А можно без вопросительного знака 😃
показати весь коментар
30.12.2021 18:25 Відповісти
Вторая серия "наколотых апельсинов".
показати весь коментар
30.12.2021 01:37 Відповісти
У Ленки рыло то в пуху.
показати весь коментар
30.12.2021 01:46 Відповісти
Дайте їй "сєльодкі"...
показати весь коментар
30.12.2021 02:42 Відповісти
Вони як вляпаються то завжди знаходяться ті хто поправляє "оговорочка вышла". Щось за 2 роки цих "оговорочок мільйон. І те що зелені при владі теж "оговорочка"? Ідіотизм повний!
показати весь коментар
30.12.2021 08:11 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 04:47 Відповісти
СПУСТИСЯ НА ЗЕМЛЮ
показати весь коментар
30.12.2021 05:54 Відповісти
80 грн вона і коштує. Все вірно сказала.
показати весь коментар
30.12.2021 06:28 Відповісти
в принципі,якщо скуповуватись там де це робить Миколка Тищенко і Ленка Зеленська - то ціни на продукти не такі вже й дорогі ! так що не нагнітайте !
показати весь коментар
30.12.2021 06:31 Відповісти
Дружина моя каже "С...ка така, п...ла, коли вона в магазин ходила?" Я відповів дружині - вона по магазинам не ходить, її возять і тільки по бутіках, і то не в Україні. Повне л...но!
показати весь коментар
30.12.2021 08:07 Відповісти
Ленка тоже под кокосом. Долго думала что она постоянно ест' хек или скумбрию. Эти две рыбы очень сложно спутать
показати весь коментар
30.12.2021 08:18 Відповісти
Та! Скудва вона знає, їй янелох приносить харчі після роботи. Може заникав трохи дєньог, прийшлося брехнути Лєнці.
показати весь коментар
30.12.2021 08:51 Відповісти
Петюня, возвращайся в Украину будь мужиком
показати весь коментар
30.12.2021 09:08 Відповісти
Вітьок, ти скумбрії по 8 грн. за кіло обіжрався? Краще роби вже як твій кумир та нюхай клей.
показати весь коментар
30.12.2021 09:42 Відповісти
Клей,скумбрия...чем еще порошенковские пропагандисты будут замывать главную на сегодняшний день тему- предательство Родины Порошенком?
показати весь коментар
30.12.2021 09:58 Відповісти
плохо стараешься, быдлота! беня леденец отберет!
показати весь коментар
30.12.2021 10:31 Відповісти
Беня должен сидеть в тюрьме вместе с Порошенком.
показати весь коментар
30.12.2021 10:55 Відповісти
Все як при більшовиках... всіх " куркулів", інтелігенцію -дворян пересаджати перестріляти.. а потім через 15 років втрата 8 мільйонів від голодомору а в 1937 мільйони від репресій.. до 1960 року трудодні та привязка до місця прописки.. як у кріпаків. .. потім пусті прилавки та тотальна неефективне економічне управління країною.. Немає у нас потужньої сили яка здолає олігархів на жаль, але нам треба вибирати ту силу яка має вектор на США та Європу на її принципи та закони.. впливати на цю силу що швидше проводила реформи. Якщо ми будемо вибирати ноунеймів, людину без реальної підтримки та без вміння керувати без досвіду без команди досвідчених політиків.. ми програємо олігархам яких підтримує Кремль. Це все було і в 17 столітті і в 20 ом на почату.. тепер знову на старі граблі.
показати весь коментар
30.12.2021 12:50 Відповісти
Не стоит путать куркулей,дворян и ворюг-коррупционеров
показати весь коментар
30.12.2021 13:01 Відповісти
Зебіл, якщо порошенко винен у "державній зраді", забезпечивши країну вугіллям та газом у зимовий період 2014-2019 років, то я сподіваюсь що зельонський не повторить його "помилки" і ти замерзнеш нахрен
показати весь коментар
30.12.2021 12:44 Відповісти
Брехня для дебилов.Порошенко заставил отказаться от отличного угля из Африки под брехливым предлогом его не кондиции.
показати весь коментар
30.12.2021 14:12 Відповісти
так там же просто - муж и жена - одна сатана... конченные... что они там пьют и курят? все больше проседают на химию... то-то даже должность придумали в МВД под генуцвили, чтобы контролировать наркопоток из оккупированных территорий... да еще буданова приставили охранять... ну а вершина эпопеи - это жена генуцвили... та вообще в кабинете все уже раздает... или на дом семье привозит?
показати весь коментар
30.12.2021 09:20 Відповісти
эти твари живут в другом, своем прекрасном мире.
показати весь коментар
30.12.2021 09:33 Відповісти
ипанутая семейка.
показати весь коментар
30.12.2021 09:36 Відповісти
теперь к мему "вовочка не лох" добавился "ленка скумбрия"
показати весь коментар
30.12.2021 10:12 Відповісти
прилипнет кликуха, ой, прилипнет...
показати весь коментар
30.12.2021 11:12 Відповісти
не пам"ятаю точно - де, але в Святому Писанні сказано "...не суди його по словам його, а суди - по ділам...". припустимо, що Лєнка обмовилась двічі (коли спочатку "задвинула пламєнну рєчугу" за хек. а потім поправилась, що це не хек, а скумбрія, хоча їх сплутати досить важко), припустимо, що хотіла сказати 8грн. за 100гр., чи 80грн. за 1кг., а сказала - як сказала, бо перехвилювалась (в що я не вірю, бо за 2,5роки правління "найвеличнішого" вже можна було б трохи призвичаїтись до своєї ролі "першої лєді", та й перед ефром учасникам видають їх слова, які хоча б прочитати потрібно, а краще - вивчити, як актори ролі вчать). але ж ця реакція розуміння, що "ми всі люди, які мають право на помилку" могла б бути сприйнята не так гостро суспільством, якби це не була "Лєнка-первайа лєді"! у той же час зі справами, а не словами, у неї - "нє очєнь", а краще сказати - зовсім ніяк. відвідувань поранених військових - немає, допомоги осиротілим дітям загиблих героїв - ніякої, маскувальні стіки та костюми Гіллі вона не плете, Різдв"яні та Новорічні подарунки не складає і на Східний фронт не возить, в всіх новин про її "многотрудну" діяльність на політичній "сцені" тільки й того, що то там, то там з"являлась "в нових костюмах, платтях, аутфітах". тому й так це все гостро сприймається зараз, бо цей "Зе-лений клоунський спецназ", що всівся на нашу шию вже так усіх за#бав, що навіть придумувати нічого не потрібно, вони (ЗЕ-команда) нам все самі видають готовим
показати весь коментар
30.12.2021 11:12 Відповісти
Я вчера смотрел этот выпуск как раз, попивая кофе перед работой. Ленка конечно на фоне ребят смотрелась, как корова на льду, а те вокруг нее пытались как то фон веселый праздничный создать. Сонная, вялая, не выспавшаяся... Жена еще поржала, как она режет ножом что то там, видимо впервые взяла этот нож за 5 лет в руки.
Видимо Вовка сказал ей, мол дуй на канал, поднимай наш рейтинг. Подняла как смогла!
показати весь коментар
30.12.2021 11:26 Відповісти
Першу леді першою на військовий облік!
показати весь коментар
30.12.2021 11:49 Відповісти
Це не обмовка як потім заволали блазня г+г, вона дупля не нарізає по чому продукти, якщо і обмовка то по Фрейду!
показати весь коментар
30.12.2021 11:52 Відповісти
Епічне відео ,з дуже іронічною назвою:"Головне що в середині"! Не посперечаєшся!
показати весь коментар
30.12.2021 12:16 Відповісти
От шо не кажіть, а кожен народ заслуговує на ту владу, яку має.
показати весь коментар
30.12.2021 13:06 Відповісти
Картинки из жизни украинского истеблишмента. Ленка-рыба в манто из скумбрии за 8 гривен и зимних сандалях на босу ногу. Коля-котлета катающий митбол из сала за 20 гривен по голой жопекакуким. И Вирастюк, нюхающий благоухающий немытой селедкой с протухшей брынзой вареник в трусах спортсменки.
показати весь коментар
30.12.2021 15:08 Відповісти
За 100грамм.Оговорилась.Така ціна і є.
показати весь коментар
30.12.2021 16:32 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 17:36 Відповісти
Каждая банкнота обеспечена килограммом скумбрии.
показати весь коментар
30.12.2021 23:59 Відповісти
Идиотки кусок!!!!
показати весь коментар
30.12.2021 17:41 Відповісти
це з тієї ж серії що і інша "леді" з її наколотими апельсинами,іноді краще мовчати ніж говорити..
показати весь коментар
30.12.2021 18:07 Відповісти
Вот и хорошо. Все ж помнят, например, кто такая "Бляха-Муха". Эту дурынду запомнят, как"Скумбрия по 8".
показати весь коментар
30.12.2021 18:14 Відповісти
Не скумбрія морожена, а мозги заморожені ,в голові!
показати весь коментар
30.12.2021 18:56 Відповісти
Главное всегда оправдают свой трёп....
показати весь коментар
31.12.2021 16:45 Відповісти
Людына ошибочно оговорилась, а на неё уже набросились дибилы, которые в жизне своей не раз делали подобное. УРОДЫ угомонитесь.
показати весь коментар
31.12.2021 18:38 Відповісти
скумбрия 8 , гречка 12, а мясо 20 все правильно !
показати весь коментар
02.01.2022 12:09 Відповісти
а в якому маркеті чи на базарі за такою цвною пропонують скумбрію, ??? я 100 кг візьму реально, чи то Зеленська зовсім здуріла чи издевантся над нами
показати весь коментар
01.01.2022 11:14 Відповісти
Как же вы мрази в пиджаках от кардена в раде, ив министерствах далеки от народа .......
показати весь коментар
02.01.2022 11:35 Відповісти
Сколько ж злых людишек в Украине, за малейшую ошибку готовы заклевать, ведь наверняка сами и не раз в жизни ошибались и могли ляпнуть не подумав, ну такие прям все грамотные просто тошнит.
показати весь коментар
03.01.2022 21:34 Відповісти
Тупой народ выбрал эту власть, теперь жрите скумбрию по 8 и мясо по 20! Так вам отдам и надо!!!
показати весь коментар
04.01.2022 23:11 Відповісти
Хай покаже цину на таку рибу я сама пиду и купую вона живе на планети нептун о таи рыба ,8
показати весь коментар
06.01.2022 00:52 Відповісти
Людям свойственно ошибаться, народ может оговориться на выборах
показати весь коментар
25.01.2022 20:33 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 