"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО
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Перша леді Олена Зеленська заявила про доступність продуктів для здорового харчування і сказала, зокрема, що заморожена скумбрія коштує всього 8 гривень за один кілограм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленська розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1" де обговорювалося питання здорового харчування.
"Найперше правило це - найпростіше. Тобто самі приготували, самі купили прості не перероблені продукти. Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді і додала: "Авжеж. Ми таке їмо", - у відповідь на питання чи готуються такі страви у родині Зеленських.
Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.
"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7.00. А от правильним залишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт", – зазначила Зеленська.
Будь ласка, зачекайте...
580 - комментариев
Это - успех!
Это - известность!
Ну и еще, всякого по мелочи.....
Зебіли ви лохи з стокгольмським сіндромом
"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г.
Джерело: https://censor.net/ua/v3307765
Видимо Вовка сказал ей, мол дуй на канал, поднимай наш рейтинг. Подняла как смогла!