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Путін хоче, щоб Україна розвалилася на дві-три частини, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Росії Володимир Путін прагне за рахунок внутрішньої дестабілізації досягти розвалу України.

Про це в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - наголосив він.

За словами Данілова, великого скупчення військ РФ на кордонах не спостерігається - є переміщення.

"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх там не було, питання Донецької та Луганської областей було б давно закрите. Що стосується ділянок, там, де є найбільша небезпека, такі ділянки є в районі Маріуполя, такі ділянки є в районі Донецької та Луганської областей", - пояснив секретар РНБО.

Також читайте: Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Не біда, що цього хоче путін. Біда, - що цього хоче Зеленський.
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29.12.2021 17:31
+23
путін хоче, а ви здійснюєте.
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29.12.2021 17:32
+19
Данилов говорит о том, что все знают. Открыл Америку. Мне лично интересно, что думает наша власть, как она стремится разделить РФ на части, что она делает для этого, как она собирается защищать народ Украины, как она закупает дистанционное оружие, дроны для того чтобы на фронте военные не были пушечным мясом, не погибали каждый день как сейчас. Что делает клоун Зеленский, сколько закупил уже дистанционной высокоточной техники на деньги преступного олигархата. Вот это пусть Данилов расскажет. А то пока что знаем тольуко про коррупцию в армии.
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29.12.2021 18:01
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Что хочет то и получит, себе. ...
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29.12.2021 22:02 Відповісти
Москалі - це шмат лайна. Пошліть їх накуй
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29.12.2021 22:20 Відповісти
а чи не хоче фуйло піти на Харитона, Ульяну , Йосипа?
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29.12.2021 22:22 Відповісти
член йому в дупу
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29.12.2021 22:25 Відповісти
Ти йому хочеш приємного?
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30.12.2021 12:10 Відповісти
Гораздо большую опасность для Украины представляет зеля со своим окружением. Если У Путлера что-то и получится только благодаря ему.
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29.12.2021 22:49 Відповісти
А наші гетьмани за рейтинги *********. Тут і путлеру робити нічого не треба буде. Самі роздеребанять державу. Кожному по дві області.
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29.12.2021 23:04 Відповісти
НЕХАЙ йде лісом
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29.12.2021 23:09 Відповісти
А вы уже пробовали посмотреть в глаза или просто перестать стрелять?
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30.12.2021 00:20 Відповісти
...учи, матчасть, студент: не 2/3 , а 5 - "свой" кусочек и "подачка" другим волчарам, с западной стороны : их аккурат 4
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30.12.2021 04:46 Відповісти
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30.12.2021 06:11 Відповісти
Как только лугандону будет присвоен "особливий статус", так сразу Западная Украина заявит о своей автономии, потому, что жить с предателями и манкуртами западньІе украинцьІ не смогут, а за ней и Юг УкраиньІ за хочет автономии.
Поетому надо думать кто и каким образом может развалить Украину. С КрьІмской автономией в унитарном государстве уже начудили и в итоге КрьІм потеряли.
И никакой путлер Украину не развалит на части, если ето не сделает сама украинская власть.
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30.12.2021 08:53 Відповісти
Как нам повезло, что ест ьтакой оракел с ветеринарным образованием, который хнает, что хочет Путлер. Это так же в африканских племенах. Все хотят узанть, что задумад их бох. А Данилову открылось просвещение!
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30.12.2021 09:12 Відповісти
Хорошо ,что рядом с Зеленским есть пан Данилов!!!! Спасибо вам !!!!!
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30.12.2021 09:42 Відповісти
Путлеру помогают...
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30.12.2021 09:55 Відповісти
Одни слова от зедебилоидов.Где подготовка ?
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30.12.2021 09:58 Відповісти
Не раскачивайте лодку... Це бляха вже смішно.
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30.12.2021 10:06 Відповісти
Вот честно, после того, как прошел Дебальцево, я не мог и представить себе, что проголосую когда-то за пороха. На тот момент, я готов был его подвесить собственноручно.
Когда мой народ заставил меня выбирать, как любит говорить нынешнее подобие Президента, между человеком, который понятия не имел (кажется, что до сих пор не имеет) о политике, дипломатии, управление структурой большей, чем студия, хоть и достаточно большая и успешная и циничным зажравшимся царьком порохом, я уже тогда немного начал злиться на свой народ и закрадывалась мысли, что значит, мы этого заслуживаем. Но учитывая то, что страна на тот момент была уже 5 лет под ударом намного более сильного врага, мне пришлось стать порохоботом. Не время экспериментов было, как и остаётся до сих пор.
Я принял выбор моего народа. Я горд, что мой народ имеет право выбирать и добился того, чтобы этот выбор не фальсифицировался. Даже если мне он не нравится. Я собрался и уехал в Польшу. Мне не по пути с этим народом. И мне не стыдно за то, что я так говорю. Я ради этого народа рисковал жизнью, оставил часть здоровья, пережил предательство военного руководства.
Друзья, пока мы ноем и ищем виноватых, нас тихонько распиливают. И прежде всего это выгодно врагу. Хватит искать виноватых!
Я голосовал за Януковича, когда его выбирали и я за свою ошибку ответил кровью. С первого дня был на Майдане и пусть не с первого дня, но все же был на войне.
И пока в нашей национальной идее не появится чувство ответственности за свой выбор, чувство того, что каждый таки может изменить что-то, у нас и будет выбор между такими людьми-вспышками, как нынешнее подобие Президента и порохом.
И чем дольше большинство наших граждан думает, что он сам ничего не может сделать, тем меньше у нас шансов сохранить нашу страну.
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30.12.2021 10:19 Відповісти
Мы должны в ответ хотеть развала кацапии.
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30.12.2021 11:22 Відповісти
Це стосовно тупого наїзду на Порошенка?
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Вообшем надо росию присоеденить к Украине. Сделать такие законы чтоб богатые росийские граждане сами захотели это сделать получив все плюшки Украинского гражданства. Вопервых надо выдавать украинские паспорта лояльно настроеным. И пусть деньги все сюда везут в виде инвестиций. Сделать для росийских граждан в украине офшорную зону. Вообшем сделать Киев столицей бывших союзных государств.
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31.12.2021 15:54 Відповісти
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