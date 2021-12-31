Українські добровольці знищили двох росіян та КамАЗ двома керованими ракетами, - ДШГ Ведмеді. ВIДЕО

Доброволець Олександр Ведмідь, ветеран війни, оприлюднив відео знищення вантажного автомобіля КамАЗ 9-го полку 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук добровольця Олександра Ведмедя.

За даними української розвідки знищено 2 російських військовослужбовця, 3 поранено. Місце та час, коли сталася ця подія Ведмідь не наводить, ймовірно, це відбулось до оголошення неосяжного перемир’я.

Хто саме здійснював пуски ракет, також не уточнюється.

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