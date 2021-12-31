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Українські добровольці знищили двох росіян та КамАЗ двома керованими ракетами, - ДШГ Ведмеді. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Доброволець Олександр Ведмідь, ветеран війни, оприлюднив відео знищення вантажного автомобіля КамАЗ 9-го полку 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук добровольця Олександра Ведмедя.
За даними української розвідки знищено 2 російських військовослужбовця, 3 поранено. Місце та час, коли сталася ця подія Ведмідь не наводить, ймовірно, це відбулось до оголошення неосяжного перемир’я.
Хто саме здійснював пуски ракет, також не уточнюється.
Топ коментарі
+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар31.12.2021 15:43
+40 mrSmith
показати весь коментар31.12.2021 15:46
+40 Злий Грицько
показати весь коментар31.12.2021 15:49
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Будь ласка, зачекайте...
Так робіть і надалі.
А на запити від зе-чинів з Києва відповідайте, що це не ви.
Тут причепитесь взагалі нема до чого, плюс до всього це була рухома ціль.