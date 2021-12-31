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Українські добровольці знищили двох росіян та КамАЗ двома керованими ракетами, - ДШГ Ведмеді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Доброволець Олександр Ведмідь, ветеран війни, оприлюднив відео знищення вантажного автомобіля КамАЗ 9-го полку 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук добровольця Олександра Ведмедя. 

За даними української розвідки знищено 2 російських військовослужбовця, 3 поранено. Місце та час, коли сталася ця подія Ведмідь не наводить, ймовірно, це відбулось до оголошення неосяжного перемир’я.

Хто саме здійснював пуски ракет, також не уточнюється.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український безпілотник знищив російську БМП, наші мінометники розгромили опорний пункт, - "слуга народу" Мисягін. ВІДЕО безпілотника

Українські добровольці знищили двох росіян та КамАЗ двома керованими ракетами, - ДШГ Ведмеді 01

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Топ коментарі
+73
Ведмедям-респект...
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31.12.2021 15:43
+40
Отличный способ провести 2021 год!
Браво!
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31.12.2021 15:46
+40
З Новим роком хлопці! Слава Україні! Героям слава! А путєн - хуйло!
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31.12.2021 15:49
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Жертва гарно виглядає..так має виглядати кожний виживший бойовик лугандону . Щоб все життя, падли, пам'ятали і своїм організмом відчували свій гріх перед Україною.
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31.12.2021 20:18 Відповісти
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Когда реальных побед нет, надо показать как угробили грузовик)))На Большее-Не Способны! Аника-воины)))
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31.12.2021 20:47 Відповісти
Кац, ты чего брезгуешь своей власовской тряпкой?
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31.12.2021 21:00 Відповісти
прекрасное видео
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31.12.2021 22:49 Відповісти
Пречудово !
Так робіть і надалі.

А на запити від зе-чинів з Києва відповідайте, що це не ви.
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31.12.2021 20:54 Відповісти
Вы там офигели две ракеты?Цельтесь лучше
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31.12.2021 21:16 Відповісти
Контрольный, чтоб наверняка.
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31.12.2021 22:45 Відповісти
идет борьба за цену жизни как цапа. чем дешевле, тем лучше.
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31.12.2021 23:21 Відповісти
Если не ошибаюсь, то это были старые советские ракеты. Как сами понимаете их срок использования уже на исходе.
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01.01.2022 09:11 Відповісти
Попали обидві, перша в кабіну, друга в кузов.
Тут причепитесь взагалі нема до чого, плюс до всього це була рухома ціль.
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03.01.2022 10:25 Відповісти
Как говорила росийская мамка провожавшая своего *охотника на укров*, давай сынок иди отрабатывай ипотеку, одна нога здесь другая там.
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31.12.2021 21:57 Відповісти
Гарно козломордим роги відбили. Respect!
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01.01.2022 03:17 Відповісти
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01.01.2022 17:53 Відповісти
В плен не брать!Слава Украине!
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03.01.2022 12:50 Відповісти
минус 2 заблудившихся скота. 3е на лечении. Низкий поклон Медведям
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03.01.2022 16:41 Відповісти
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