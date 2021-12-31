"Святкуйте, ми прикриємо!", - військовослужбовці ООС привітали українців із прийдешнім Новим роком. ВIДЕО

Українські військові, які несуть службу у районі операції Об'єднаних сил, привітали українців із прийдешніми новорічними святами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Святкуйте, ми прикриємо!" - йдеться у дописі, що супроводжує відео.

Українські захисники побажали співвітчизникам здоров’я, щастя, злагоди у родинах, успіхів у всіх починаннях і найголовніше — миру.

"Хочу побажати миру, тепла, сімейної злагоди, наснаги і найголовніше - віри у нашу перемогу!" — сказав один із бійців.

"Ми переможемо в цій війні, ми поборемо ту заразу, яка зараз ходить крім війни. Я думаю, що наступного року ми станемо ще сильніші, ще витриваліші і все у нас буде добре", - сказав інший військовослужбовець.

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