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"Мы за#бались жить на стреме в этом гребаном ДНР", - мешканка окупованих Росією територій. ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис, на якому жінка, яка проживає на окупованих армією РФ територіях говорить про втомленість від окупаційної влади. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікував на своїй сторінці журналіст Денис Казанський.

"Корисно глянути для розуміння справжніх настроїв в ОРДЛО", - пише він в коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+121
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19.02.2022 22:30
+112
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19.02.2022 22:32
+107
На референдум ходила?
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19.02.2022 22:25
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Жителям маладых республик пора в эвакуацию куда-нибудь, устали от раскага мира. карлик это давно понял.
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20.02.2022 10:37 Відповісти
Там скоріш було .. Якинович, Якубович
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20.02.2022 11:30 Відповісти
Не вірять вони нікому... Ну то й живіть без віри і без Батьківщини! Головне пляшка горілки є! Тільки жить їм не дадуть ті, за кого голосували на референдумі.
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20.02.2022 11:24 Відповісти
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20.02.2022 11:39 Відповісти
детей двоих жалко что у них такая ..мама.. -- готовая хоть в зимбабве . хоть в лугандоне жить с расейским аусвайсом в кармане . бегать на митинги за ***** . топтать ногами желто-блакытный прапор . плевать на наших пленных и издеваться над ними . голосовать за ..единоросов.. а потом нажравшись водяры блеять что ей хочется жить по человечески ---- вот ты **** и дождалась ..хорошей.. жизни в ..русском.. мире -- вот он во всей красе . радуйся и меньше жри водяру у тебя двое детей
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20.02.2022 11:51 Відповісти
за рюскэ езыг нада страдать!
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20.02.2022 12:50 Відповісти
Люди доведены до отчаяния. Я не осуждаю их.
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20.02.2022 13:04 Відповісти
- подивився цю п'яну шаболду

- після перегляду негайно відкрив Eset Mobile Security і клікнув "Сканувати пристрій"
...
- антивірус знайшов на смартфоні **********
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20.02.2022 13:44 Відповісти
В Украине не легче, тут также судьи и мусора упоротые
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20.02.2022 14:15 Відповісти
звідки тобі знати ,кацапчику,що в Україні?
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20.02.2022 15:03 Відповісти
Провокатор, кацапчик, озирнися навкруги
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20.02.2022 15:46 Відповісти
Поміняй мобілу на бояру, Лапоть, не пиши йухню.
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20.02.2022 18:48 Відповісти
Сліпоту тяжно визнавати як і інші хвороби
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22.02.2022 08:59 Відповісти
Потрібно було вже давно звідти виїхати з дітьми хоть в рф, хоть в Україну. Не розумію молодих людей з дітьми, які там сидять. В 2014 році, ок. Але за 8 років вже б можна було щось придумати. Ти або воюєш, або їдеш. Крапка. Головою думати треба.
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20.02.2022 14:34 Відповісти
Їм не там ,не тут і не сям. Живуть реально в гамні і все рівно Україна не така "как ані хатят". Ось це і є яскраві представники лугандонського бидла
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03.03.2022 16:31 Відповісти
Ці квочки не громадяни України,і мені глибоко насрати на те, що з ними буде.
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20.02.2022 15:02 Відповісти
Не можу співчувати. На вид це люди, навіть жінки, але чи може жінка навіть у самому відчаї ТАК говорити. Ій все одно - ну і вперед куди завгодно в Зімбабве, матеря... млин Фу таке враження що вступив у блювотину
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20.02.2022 15:26 Відповісти
Нехай для таких двухстульєжопих, які хочуть і рибку сьесть і на... сесть, буде ще гірше, проміняли країну невідомо на що і скаржаться, їдьте в Зімбабве і буде вам щастя, дуремари
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20.02.2022 15:49 Відповісти
От новина... А до цього не зрозуміло було? Збирай чумадан і в рашку 😁
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20.02.2022 16:27 Відповісти
Мы, матеря...
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20.02.2022 17:41 Відповісти
От такі вони - затрати гібридної війни...
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20.02.2022 19:53 Відповісти
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