"Мы за#бались жить на стреме в этом гребаном ДНР", - мешканка окупованих Росією територій. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому жінка, яка проживає на окупованих армією РФ територіях говорить про втомленість від окупаційної влади. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікував на своїй сторінці журналіст Денис Казанський.
"Корисно глянути для розуміння справжніх настроїв в ОРДЛО", - пише він в коментарі.
Топ коментарі
+121 Den Tar
показати весь коментар19.02.2022 22:30
+112 Шрек Баблокат
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+107 Геннадій
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