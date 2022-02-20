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Поліція не допустила проведення під ОП проплаченого мітингу під "антивоєнними гаслами", - Антон Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про недопущення проведення проплаченого мітингу під ОП під "антивоєнними гаслами".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко відзначив: "Дещо про антологію вуличних протестів на замовлення РФ.  Сьогодні о 12:00 в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення з "півночі" за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом Президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів.

Але вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція

Він продовжив: "Ця справа є продовженням великої роботи, яку проводить поліція по викриттю мережі організаторів платних мітингів в інтересах замовників - як українських так і закордонних.

Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів таких як:

"Ні війні з Росією", "Україна не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!".

Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору".

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"Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора.

На жаль, в Україні досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються в своїх інтересах, як нечесні українські політики так і країна-агресор", - підкреслив Геращенко.

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Радник резюмуав: "Яка ганьба, коли в Києві через Інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь якими лозунгами!

Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем!"

Також Геращенко опублікував відео зізнання організаторів проплаченого мітингу, який не відбудеться через рішучі дії правоохоронців".
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Топ коментарі
+23
Партію ОПЗЖ , потрібно заборонити в Украіні , так як вона складається із колаборантів , зрадників і відвертих ворогів нашоі країни 😡
Вони , не ховаючись , іздять до москви за вказівками і справно іх втілюють в життя в нашій країні 😠
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20.02.2022 12:14
+19
Коли росія проплачували мітинги проти Порошенко, блюдолиз Авакова цього не помічав
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20.02.2022 12:21
+17
Держи пирожок,а теперь подставь запястья под наручники за то,что спокойно работал с помощником валуева и думал,что у нас в Украине это нормально.
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20.02.2022 12:08
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Держи пирожок,а теперь подставь запястья под наручники за то,что спокойно работал с помощником валуева и думал,что у нас в Украине это нормально.
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20.02.2022 12:08 Відповісти
Поки є "татаров", йому нема чого боятися.
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20.02.2022 12:09 Відповісти
Так, не хочеш платити по 100 у.о. в місяць за опалення, в той же Полтаві, Києві, Львові, де буваю у родичів при тому, що в кімнатах по 28 градусів (будинок біля бойлерній), тоді ти сепар. А в Києві за більші гроші, ще і холодно. В більш холодній Британії, нема і не було такого радянського атавізму, як централізоване опалення. Хочеш одягни светр і не опалюй оселю, бережи довкілля, не годуй окупантів, що важливо для України. Так більшість і роблять. Але вони на мітинги не виходять, бо є можливість вибору.
А ці гасла про ні війні явно написав сам вилизувач тарілок, криво, косо та халтурно, але щоб якась картинка була, з кимось провели бесіди, маюуть з авякяном, та його Байрактар давно чекає. ******* вони армяшек.
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20.02.2022 14:10 Відповісти
Этих ***** нужно сразу на зону
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20.02.2022 12:10 Відповісти
Організатори заарештовані? Якщо ні, то грош ціна такій владі! На похиле дерево кози скачуть ..!
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20.02.2022 12:52 Відповісти
Перед ЗСУ, поставить с плакатами ,на линию огня. Пусть у них митингуют.
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20.02.2022 17:31 Відповісти
Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору

меня терзають смутньіе сомнения
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20.02.2022 12:11 Відповісти
Тоже нихрена не понял. Кого обвинять собираются, опзж или Правый сектор?
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20.02.2022 12:27 Відповісти
Всіх підряд
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20.02.2022 12:31 Відповісти
Порошенко, разумеется!

А когда-то было иначе?
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20.02.2022 12:31 Відповісти
Ета сєктанти лапатнай сєкти-трактар в полє дир дир дир,ми за мір ми за мір ми за мір...
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20.02.2022 12:11 Відповісти
личики откройте
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20.02.2022 12:13 Відповісти
Партію ОПЗЖ , потрібно заборонити в Украіні , так як вона складається із колаборантів , зрадників і відвертих ворогів нашоі країни 😡
Вони , не ховаючись , іздять до москви за вказівками і справно іх втілюють в життя в нашій країні 😠
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20.02.2022 12:14 Відповісти
При чем, финансируемых прямо ,за кровавые деньги террористов Кремля ! Самая большая ошибка предыдущей власти ,что не запретили РЫГО-ОПЗЖ -это одна банда и примкнувшая к ним НАШИ МУРАЕВА, как запретили КОММУНЯК ! И не приняли закон о коллаборантах
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20.02.2022 12:51 Відповісти
Гомосоветикус у меня на работе тоже против войны,
так и заявляют
« я против войны, против что бы убивали,
нужно сдаться путину»
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20.02.2022 12:18 Відповісти
Ога. Цикавая позиция - я за все хорошее и против всего плохого. Только вот врагу абсолютно похер кто и за что.
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20.02.2022 12:40 Відповісти
Так я им и кажу
«бомбам путина все равно за что ты, уже одна с Мариуполя звала «Путин приди», прилетиш ей снаряд града от Путина
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20.02.2022 12:54 Відповісти
Это просто психология улитки прятаться от реальности.
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20.02.2022 13:01 Відповісти
Шо там про закон про коллаборантів?
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20.02.2022 12:19 Відповісти
Ну якщо будете з ними бесіди проводити і відпускати, то копійка вам ціна, органи!
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20.02.2022 12:20 Відповісти
Коли росія проплачували мітинги проти Порошенко, блюдолиз Авакова цього не помічав
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20.02.2022 12:21 Відповісти
Так , дійсно , проплачені тітухани цивілізовано були привезені під
будинок Порошенка і тоді була тиша 😡
Тоді Тоха не знаходив візиток Яроша , ні ?

Брехло , ти херащенко 😠
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20.02.2022 12:29 Відповісти
Херащенко - БЛЮДОЛИЗ -СРАКОЛИЗ , лишь -бы от корыта🐽 не оторвали ! Толку от вашей беседы , почему не арестовали заказчика и организаторов ?
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20.02.2022 12:56 Відповісти
за чий кошт банкет ?
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20.02.2022 12:24 Відповісти
За наш звісно. Як завжди...
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20.02.2022 12:34 Відповісти
А был ли мальчик...похоже что скачан пропагандон с кацапской кальки...
показать лохам борьбу
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20.02.2022 12:30 Відповісти
вопросом на вопрос,
ти дурак?
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20.02.2022 12:51 Відповісти
Именно против войны, набутылочник? Не против агрессии ***** и рашки, а против войны? Когда тебя будут грабить и убивать - устроишь митинг против грабежей и убийств. А мы поржом с тебя
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20.02.2022 13:05 Відповісти
У зеленых уродов все митинги, которые против них проплаченные. Я не не могу сказать ничего за это митинг, но зеленой мрази верить нельзя ни одному слову. Особенно ж...олизу Геращенко.
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20.02.2022 12:48 Відповісти
А "Україна, не вбивай своїх громадян", тебе как, нормально зашло?
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20.02.2022 13:19 Відповісти
"Поліція не допустила проведення під ОП проплаченого мітингу під "антивоєнними гаслами", - Антон Геращенко."- бачу наріт потрохи забув що жирна антоніна брехло кінчене і почав довіряти цій свині!
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20.02.2022 12:49 Відповісти
Воно вже усі тарілки облизало???
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20.02.2022 17:31 Відповісти
Відчуйте усю глибину Державного маразму -- "Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов'язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора.
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20.02.2022 12:52 Відповісти
1000%
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20.02.2022 13:05 Відповісти
У меня. к тем митенгарямвопрос
А почему вы пришли до ОП а не к российскому посольству?
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20.02.2022 12:58 Відповісти
Очевидно потому что вовочка наживается на войне и надо просто перестать стрелять! По моему все логично.
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20.02.2022 13:06 Відповісти
Надеюсь пара-тройка «миротворцев», получила дубинкой по голове?
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20.02.2022 13:03 Відповісти
хто дивився відео? як вам сподобалась нібито боротьба з нібито організаторами проплачених мітингів? я так зрозумів що тим організаторам влада заплатила за те щоб вони не проводили проплачені мітинги і пообіцяли що будуть хорошими. це получається що ті вилупки двічі отримали проплату. це прямо реклама як можна на халяву заробляти непогані гроші, майже законно.
Шо ми за країна? яку владу ми обираємо? а потім чимось невдоволені.
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20.02.2022 13:04 Відповісти
Баканов и Монастырский должны на дуэли наконец решить, кто первым всех арестовал и спас.
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20.02.2022 13:24 Відповісти
Якщо парламент не приймає законів про посадки проросійсько-фашистських щурів чи їх ліквідацію - може це не український парламент ?
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20.02.2022 13:33 Відповісти
НЕ ВЕРЮ.
Не верю особенно жополизу Геращенко.
Суки, рейтинг зеленскому хотят повысить.
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20.02.2022 14:15 Відповісти
Сподіваюсь, організатори одразу отримали реальні тюремні строки, щоб іншим не повадно було? Чи знову Україна буде беззубо вітати окупантів та посіпак ?
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20.02.2022 15:09 Відповісти
Фіг що отримали ці сепаренята, це з не з антивакцинаторами воювати... Ось тут наші керманичі на усе готові, як показує аналіз останніх двох місяців, - від звинувачення у держзраді до увязнення активістів... А ось сепари мабуть близькі їй по духу... Хоча який дух у цих ляльок тупоголових????
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20.02.2022 17:29 Відповісти
О ! Тоха ! Тут є свідчення добробатівця-азовця про ще одну групу тітушні,що за гроші влаштовувала акції в масштабах країни !
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20.02.2022 21:34 Відповісти
 
 