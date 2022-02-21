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"Місць немає. Ми з вчорашнього вечора не їли, не спали", "Як можна так маніпулювати жінками та дітьми", - біженці з ОРДЛО нарікають на "теплий" прийом у Таганрозі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Судячи із відео, які з'являються у вільному доступі в інтернеті, "біженців" з Донбасу не надто чекають в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скрізь одне і те кажуть: місць немає, місць немає. Ми приїхали із Макіївки з 3-ма дітьми, ми з вчорашнього вечора не їли, не спали...", - заявляє жінка, яка "евакуювалась" у російський Таганрог.

"Як можна так маніпулювати жінками та дітьми, знущаються над нами, як хочуть. З 7 годин з дому, всі хворі, з дітьми... Нічого не кажуть. Чекайте", - каже інша жінка в другому сюжеті.

Також читайте: "Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+80
потому что вы идиоты.
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20.02.2022 14:09
+64

Мародеры ограбили около 100 квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в Россию.

Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин.

"Меньше суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов. У ЧеПушилина отличный бизнес-план, я считаю!", - сообщил Златкин.
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20.02.2022 14:40
+61
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20.02.2022 14:37
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20.02.2022 15:47 Відповісти
Та і Таганрог виявляється також.
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20.02.2022 17:51 Відповісти
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20.02.2022 15:50 Відповісти
А эти создания с глазами и ушами нужны нам?
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20.02.2022 15:50 Відповісти
Да никому они не нужны. Будут побираться по местным помойкам и вступать в конфронтацию с бомжами.
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21.02.2022 01:13 Відповісти
Сльозу в мені не викличеш
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20.02.2022 15:56 Відповісти
Какие противные РОЖИ))))) писяют и какают за уголок!!!! Не хочу с ними жить рядом.
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20.02.2022 15:58 Відповісти
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от биндеровцев сбежал. И вот я здесь... в жопе.
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20.02.2022 16:19 Відповісти
Мордовский мир.
-Поубивают вас всех когда нибудь
-Не мы такие.Жизнь такая.
MC T feat Lyrik - Не мы такие, жизнь такая https://youtu.be/un4RhifLMQY
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20.02.2022 16:21 Відповісти
Только мне послышалось :"когда нас уже будут расстреливать?"
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20.02.2022 16:33 Відповісти
Та пох. Главное, шоб это было обратно не *********. Хай таганрг облагораживают
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20.02.2022 19:09 Відповісти
Осталось не много Магадан рядом держитесь ..
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20.02.2022 16:36 Відповісти
Магадан мечта!
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20.02.2022 19:10 Відповісти
Коли бог бажає покарати людину він перш за все лишає її розуму.
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20.02.2022 16:46 Відповісти
видео в ютуб радио свобода--короче какай не какай и не писяй -а биомуссор и этих скотов предателей ни кто не любит ни где..будут там бомжевать теперь по палаткам и санаториям типа этого котлостроитель а их дома и квартиры в бомбасссе теперь отожмут фейковые укр каратели..жрите с маслом
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20.02.2022 16:57 Відповісти
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20.02.2022 16:58 Відповісти
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20.02.2022 17:31 Відповісти
А їх туди примусово погнали, як телят? Та ще і дітей з собою потягнули! За останні 8 років могли би хоч трішки розуму набратися, але видно цього Богом не дано.
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20.02.2022 17:57 Відповісти
Важко співчувати людям які можливо зрадили батьківщину але злорадіти також мабуть не варто.
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20.02.2022 18:26 Відповісти
Не пойму чому вони плачуть. Самі захотіли жить в руськом мірє а тепер чим то не довольні.
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Як сказав їхній путлер,»нравица,не нравица,терпи моя красавица»Зрадники.
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21.02.2022 10:52 Відповісти
Конечно, смотришь эти ролики и понимаешь, нельзя было отдавать Донецк и другие территории ОРДЛО. Простые люди везде одинаковые: доверчивые и дураки. Но по большому счету все эти бабы и женщины так же работали бы на Украину, как и все остальные. А так и территории лишились и людских ресурсов. Миллиона 3-3,5 трудоспособных людей "подарили" Московии. Я уверен, что 90% дончан в ужасе ховаются от МГБ, чтобы их не заграбастали в армию не повели на убой. Называть их предателями тоже язык не поворачивается. Скорее всего они все заложники.
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20.02.2022 18:41 Відповісти
вот плохо, шо тебя в 14-ом не было ...- точно не отдал бы...)))
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21.02.2022 02:01 Відповісти
Якщо БЫЛО СЛИШНО але нічого не прилітало то адекватні люди зроблять висновок що стріляли сепаратисти.
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20.02.2022 19:41 Відповісти
В Украине плохо было? Зато теперь вам очень хорошо.
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20.02.2022 19:49 Відповісти
Личный транспорт, отвезли-привезли, вся фигня🤣
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20.02.2022 20:19 Відповісти


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20.02.2022 20:20 Відповісти
Без паники, не ели? скоро блины на лопате подвезут
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20.02.2022 20:21 Відповісти
в добрый путь, товарищи ! на Москву, там на Рублёвке вас ждут бомжи с элитными закусками с местных помоек
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20.02.2022 21:38 Відповісти
Треба було слухати розумних людей у 14му році, котрі казали що нацисто-рашиссти гірше, набагато гірше за нацисто-фашистів.
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21.02.2022 00:29 Відповісти
"путіііінпааамааааагііііі"
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21.02.2022 01:07 Відповісти
срати дриснею на усе це лугандонське генетичне сміття. я згадую покалічених і вбитих 18-20 лютого...
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21.02.2022 01:16 Відповісти
Жалко людей. С одной стороны заложники ситуации. С другой д"лбо"бы. В любом случае украинцы, которых нужно вытаскивать из этой жопы.
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21.02.2022 12:23 Відповісти
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