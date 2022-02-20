Російські медіа показують обстріл українських позицій на Донбасі - українці не стріляють. ВIДЕО

Російські пропагандисти показали, як окупаційні війська обстріляли українські позиції на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео поширюють пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали.

На ньому видно, як снаряд ПТРК вражає опорний пункт. При цьому варто зазначити, що вогонь з цього ОП не ведеться.

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