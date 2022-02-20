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Внаслідок обстрілу військ РФ знищено автомобіль ЗіЛ-131 української сторони СЦКК, - ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя із застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів) та великокаліберного кулемета (10 черг).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ООС

Зазначається, що  внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню.

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - акцентують увагу в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу поранено воїна. Станом на 17.00 війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Внаслідок обстрілу військ РФ знищено автомобіль ЗіЛ-131 української сторони СЦКК, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем...
Как же вы держите ситуацию под контролем и обеспечиваете безопасность если такой пздц творится и враг делает что хочет?
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20.02.2022 18:57
+12
зЕбло отвечать на огонь запрещает
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20.02.2022 18:57
+9
скажу так ху...ло принял решение о войне и все эти молчания на обстрелы ничего не решат только потеряем людей и технику
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20.02.2022 19:10
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Ну у нас 8 років вже там війна!
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20.02.2022 18:50 Відповісти
зЕбло отвечать на огонь запрещает
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20.02.2022 18:57 Відповісти
Зараз не можна відповідати на провокації Рашки,треба вигравати час...
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20.02.2022 19:14 Відповісти
ТИ МАБУДЬ З ТОГО ЗІЛА СТРОЧИШ ВЖЕ 8 РОКІВ ЧАС ВИГРАЄМО
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20.02.2022 20:16 Відповісти
Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем...
Как же вы держите ситуацию под контролем и обеспечиваете безопасность если такой пздц творится и враг делает что хочет?
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20.02.2022 18:57 Відповісти
ваші пропозиції?
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20.02.2022 19:18 Відповісти
надо пульнуть в ответ
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20.02.2022 19:30 Відповісти
Эх, поездил я в своё время на ЗИЛ. Огромный завод был в Москве и девчонка хорошая меня встречала (это между нами!). И ведь совсем недавно - в начале 2000-х. А теперь смотрю в сети - там пустырь и новые жилые районы. Хотел бы сказать что то о масковских рукожопах, но ведь здесь мне скажут, что и у нас то же самое.
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20.02.2022 19:04 Відповісти
Так у нас то же самое. Был завод, отличный, так называемый - градообразующий. Работало единовременно 7-9 тыс. человек. Сейчас там пустые цеха, воют собаки, а радиаторы сданы на металлолом. Зимой в цехах температура около 0. В чем разница? Только в собаках.
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20.02.2022 19:09 Відповісти
ты Во-Во постоянно ненавязчиво расхваливаешь свою паРашу...
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20.02.2022 19:18 Відповісти
скажу так ху...ло принял решение о войне и все эти молчания на обстрелы ничего не решат только потеряем людей и технику
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20.02.2022 19:10 Відповісти
ой ой поменяй памперсы. Никакой войны не будет, ***** согнало металолом чтоб надавить на Украину чтоб дали ДэНэРэ особый статус, автономию.
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20.02.2022 19:34 Відповісти
С Голландии вещаешь?
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20.02.2022 19:44 Відповісти
Я, звісно, не військовий спеціаліст, але нехай би, можливо, підняли "Байрактари" та й акуратно трохи їх там заспокоїли?
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20.02.2022 19:12 Відповісти
У разведки есть данные скопления войск противника?
Почему не ответить по этом у скоплению?!
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20.02.2022 19:24 Відповісти
так було в 41 -му
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21.02.2022 19:16 Відповісти
пздц это позорище в генштабе, нихера с 2014 так не изменилось. донбасские обдроченцы наемники их гасят, эти спят, а что будет когда армия рабсии пойдет.
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20.02.2022 19:32 Відповісти
Нет слов, одни маты на уме....
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20.02.2022 19:40 Відповісти
Сподіваюсь що дане відео поширене у світових змі і надіслано в радбез оон. Напевне марне сподіваюсь, главмоноскот скаже що умишлєнно нагнєтают в интересах сша
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20.02.2022 20:04 Відповісти
валить нужно орков, уже есть и чем, и снайпера тоже где то поуснули..че за фигня там творится?
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20.02.2022 22:31 Відповісти
Ічкерія показала як треба знищувати цапів, а також що з цапами ніяких перемовин не вести.
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20.02.2022 23:35 Відповісти
Не подобаеться мені ....наше здержування..
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20.02.2022 23:44 Відповісти
 
 