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Стрім з Юрієм Бутусовим: Маневри російських військ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Які маневри проводять російські окупаційні війська на окупованих територіях та поблизу кордонів України, а також які фейки готує та вже підготувала російська пропаганда.

Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.

"Розповім про нові маневри російських військ. Розберемо потік фейків роспропаганди", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрім з Юрієм Бутусовим: Мюнхен. На порозі війни?. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+18
Чекаємо Юрка!


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20.02.2022 21:32
+7
На шоу Мартиросяна на канале Украина24 Червоненко вспомнил Бутусова в связи с инцидентом на Шустере. Дескать, праклятава падонка Бутусова не хотят садить за зверское нападение на правдолюба патриота интернационалиста Шуфрича. И вто время когда напавший изпадтишка(гы-гы) Бутусов не давал Шуфричу сопротивляться, Порошенко бил ЛЕЖАЧЕГО Шуфрича ногой.Это пипец. Червоненко нельзя давать микрофон в руки. Крутил баранку-крути дальше. Это твое. Да и то на заправках успевает в табло за борзость получать. Бутусову респект. Каждую пророссийскую гниду необходимо регулярно Бутусить.
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20.02.2022 22:08
+5
пісня про шуфріча
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20.02.2022 21:44
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Временное жилье для беженцев из Донецка в Таганроге.
Прибывших прошлой ночью посадили в поезда. Еще в пути.
«Мы не поедем дальше», - сказала женщина, кормящая ребенка грудью. «Мы ехали 14 часов на автобусе, чтобы добраться сюда, а теперь они хотят, чтобы мы ехали 17 на поезде?»

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20.02.2022 21:29 Відповісти
дидов позавозили-теперыча внуков вывозят.. На Таймыр их всех!
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20.02.2022 22:16 Відповісти
Не хотели в Украине жить, будут жить там где волки срать боятся
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20.02.2022 22:34 Відповісти
Чекаємо Юрка!


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20.02.2022 21:32 Відповісти
пісня про шуфріча
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20.02.2022 21:44 Відповісти
Политическая хвойда.
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20.02.2022 21:57 Відповісти
Бывшая глава Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, фальсифицировавшая ВСЕ выборы в Беларуси, вспомнила, что она наполовину этническая украинка и в эфире СТВ прокомментировала свое нахождение под санкциями и то, что ей запретили въезд в Украину.
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455467/
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20.02.2022 21:38 Відповісти
при Порохе сокращалась торговля! только самые упоротые "бизнесмены" продолжали упираться рогами и торговать с рахой!
сейчас вообще пздц - после прихода зелоха - торговля с рахой ВЫРОСЛА В РАЗЫ
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20.02.2022 21:48 Відповісти
На шоу Мартиросяна на канале Украина24 Червоненко вспомнил Бутусова в связи с инцидентом на Шустере. Дескать, праклятава падонка Бутусова не хотят садить за зверское нападение на правдолюба патриота интернационалиста Шуфрича. И вто время когда напавший изпадтишка(гы-гы) Бутусов не давал Шуфричу сопротивляться, Порошенко бил ЛЕЖАЧЕГО Шуфрича ногой.Это пипец. Червоненко нельзя давать микрофон в руки. Крутил баранку-крути дальше. Это твое. Да и то на заправках успевает в табло за борзость получать. Бутусову респект. Каждую пророссийскую гниду необходимо регулярно Бутусить.
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20.02.2022 22:08 Відповісти
шуфрича, в трусиках - распяли... и раз пять - прямо об забор..
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20.02.2022 22:23 Відповісти
Ціль зевлади лягти під московію. Але народ проти.
Стратегія довести нагнітання війни до стадії коли народ скаже згодні на все аби не війна. І тоді це буде виглядати не як агрессія путі, а як воля народу а заходу скажуть гудбай. При януковичу народ не згодився, а зараз?
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20.02.2022 22:09 Відповісти
Героям слава!
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20.02.2022 22:31 Відповісти
Артилерія прямо в Донецьку. ВЧІТЬСЯ ВОЮВАТИ.

Саме так розміщується війська. Якщо би так стояли наші війська у Харкові, то росіяни навіть би не розглядали варіант можливості його окупувати. Війська у полі дуже легко знищити, а ось військам у місті нічого зробити не можна не знищивши місто. І ось знаходячись у місті його дуже легко обороняти і з нього дуже легко наступати, подавивши позиції що знаходяться в полі біля міста...
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20.02.2022 23:28 Відповісти
Ну, а если нападающие обрубят коммуникации кучному миллионному обороняющему городу, то его не надо и бомбить. Люди вымрут от холода, болезней,голода, пожаров и тд. Воды набрать негде, посрать некуда. И это даже если еды будет вдоволь.
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20.02.2022 23:37 Відповісти
А всеобщую мобилизацию накуя дырявые обьявили!?
Да потому что регулярные войска кацапов уже там или на подходе, на марше !!!
Все - война !!!
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21.02.2022 00:28 Відповісти
.. и мобилизация-дебилизация лугандонцев - это ширма !!!
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21.02.2022 00:30 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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21.02.2022 01:02 Відповісти
это что стеб такой ? Вам мало клоуна ?
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21.02.2022 07:58 Відповісти
Відстаємо у військовій справі.... М"яко сказано. Ми в мінусі. Слава Богу! за 5 років Порошенка, що в розграбованій країні зумів створити армію, і достукатися до сильних світу цього. Я дякую тобі за твої оцінки реальності. Щодо того, що багато народу буде битися проти РФ як агресора, диктатора , загарбника. Та в нас велике горе--ми роз"єднані зміями міжусобиць. Зміями лютими, підступними людиноненависницькими. Пора об"єднатися! В єдиний народ, моноліт різних націй, сповідань, культур, та єдиних в прагненні жити в демократичній Україні, з державною мовою-єдиною, ПЦУ і головне ЗСУ підняти над принизливими пільгами. Лишіть їх депутатам. А воякам треба платити як в Ізраїлі
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21.02.2022 03:20 Відповісти
Битиё определяет сознание.
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21.02.2022 08:36 Відповісти
 
 