Стрім з Юрієм Бутусовим: Маневри російських військ. ВIДЕО
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Які маневри проводять російські окупаційні війська на окупованих територіях та поблизу кордонів України, а також які фейки готує та вже підготувала російська пропаганда.
Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.
"Розповім про нові маневри російських військ. Розберемо потік фейків роспропаганди", - зазначив він.
Топ коментарі
+18 Бандерівець
показати весь коментар20.02.2022 21:32
+7 Михаил Дужик
показати весь коментар20.02.2022 22:08
+5 Гыг с Вами
показати весь коментар20.02.2022 21:44
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Прибывших прошлой ночью посадили в поезда. Еще в пути.
«Мы не поедем дальше», - сказала женщина, кормящая ребенка грудью. «Мы ехали 14 часов на автобусе, чтобы добраться сюда, а теперь они хотят, чтобы мы ехали 17 на поезде?»
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455467/
сейчас вообще пздц - после прихода зелоха - торговля с рахой ВЫРОСЛА В РАЗЫ
Стратегія довести нагнітання війни до стадії коли народ скаже згодні на все аби не війна. І тоді це буде виглядати не як агрессія путі, а як воля народу а заходу скажуть гудбай. При януковичу народ не згодився, а зараз?
Саме так розміщується війська. Якщо би так стояли наші війська у Харкові, то росіяни навіть би не розглядали варіант можливості його окупувати. Війська у полі дуже легко знищити, а ось військам у місті нічого зробити не можна не знищивши місто. І ось знаходячись у місті його дуже легко обороняти і з нього дуже легко наступати, подавивши позиції що знаходяться в полі біля міста...
Да потому что регулярные войска кацапов уже там или на подходе, на марше !!!
Все - война !!!