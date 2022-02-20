Стрім з Юрієм Бутусовим: Маневри російських військ. ВIДЕО

Які маневри проводять російські окупаційні війська на окупованих територіях та поблизу кордонів України, а також які фейки готує та вже підготувала російська пропаганда.

Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.

"Розповім про нові маневри російських військ. Розберемо потік фейків роспропаганди", - зазначив він.

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