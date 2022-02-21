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війна (56124) Грузія (1418) Росія (47118) ТБ (278)

"У нас є спільний ворог і це - Росія. Разом обов'язково переможемо", - ведуча грузинського телеканалу у прямому ефірі заговорила українською. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном

Ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" у прямому ефірі раптово заговорила українською та назвала Росію спільним ворогом для України та Грузії.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефіру з таким жестом підтримки українців опублікований в соцмережах.

"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог і це - Росія. Тому ми - як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала грузинка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
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21.02.2022 10:24
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21.02.2022 10:39 Відповісти
красуня!
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21.02.2022 10:24 Відповісти
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21.02.2022 10:24 Відповісти
Фвнляндізація
Вчора повторили!
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21.02.2022 10:26 Відповісти
А Цусимизацию России не хотят ?
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21.02.2022 11:10 Відповісти
20.02.2022 Хоккей. Олимпиада. Матч за первое место Сб. Финляндии - Сб. КОД 2:1 /Раше официально запрещено участвовать в Олимпийских играх/
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21.02.2022 10:40 Відповісти
Хто тільки не пристроювався з-заду підарассії. Вона вже без цього не може.
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21.02.2022 10:48 Відповісти
Люто плюсую +++++...
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21.02.2022 10:25 Відповісти
А певні "депутатики" й за 30 років були не спроможні вивчити мову .

Людина на призвище Шевченко верещить , що нібито йому "заборонили" говорити на "рАдном язикє" .
Так й хочется вигукнути - з якого фуя в тебе "рАдной язиГГ" не українська мова якщо ти не з Тюмені ?!
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21.02.2022 10:29 Відповісти
Организм тоже Терехову в Харькове разрешал говорить на русском,хотя это нарушение закона.
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21.02.2022 10:32 Відповісти
Він не Шевченко, він те теля, яке Шевченко пас за селом.
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21.02.2022 10:42 Відповісти
В Організма (Какайя разніцА) нема таких повноважень .
Але справа не в ТєрєхАффе , а в тих , хто його обрав .

Я усім любителям "вяликага магучєва" , коли чую про "вєлікую лєтєратуру" пропоную конкурс - вірш "На смерть поета" назвати автора , якщо ти такий фан "вяликага магучєва" . Один на 20 відповідає . Ішним я кажу , що ваш "магучий" це якась Ваєнга , чи Гріша Лєпс й нічого не бажаю слухати від таких любителів "пра Пушкіна" й "Джека , которий дайот на счаст"є лапу мне" .
Одного часу , до якого дому дівочий не зайдешь - портрет Єсєніна . Я пропоную хоч один віршик назвати Сєрьожкін . Відповідь як в моєї доньки про Джима Морісона - він такий красень . Але вона хоча б в курсі , що таке "The Doors", вона вивчала музику й тому знає , як Джим любив Альбіоні .

А ці любителі язИка повні невігласи ... Та йще Тараса Шевченка називають "селюком" . Я їм кажу , а скільки ти гАрацка ципа була разів у театрі ?! Скільки разів у житті аплодував театральній трупі з США за талановиту гру ? Скільки семестрів вивчав латинь ?! Як глибоко вивчав Данте й Петрарку ?! Та якого фуя ти пельку на Тараса відкриваєшь ...
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21.02.2022 11:10 Відповісти
Возможно он человек с ограниченными возможностями, по здоровью? 😀
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21.02.2022 17:49 Відповісти
Той Тєрєх настільки копиював Гепу , що можно припустити , що він себе в знак солідарності з Гепою теж пересів на крісло ....
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21.02.2022 18:20 Відповісти
Красуня!
Московія буде знищена!
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21.02.2022 10:34 Відповісти
Да, фантастическая красавица! И слова красивые. Спасибо, Грузия!
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21.02.2022 17:47 Відповісти
******** Кацапский ВРАГ всего прогрессивного человечества и закончит очень хреново .
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21.02.2022 10:34 Відповісти
в этом видео все прекрасно - и смысл и содержание и...ведущая !!!
спасибо...
от бывают жеж и умные и красивые !!! ))
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21.02.2022 10:37 Відповісти
За дивним збігом завжди помічаю, що розумні люди за Україну. Та й справжні красуні також.
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21.02.2022 10:41 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
6 ч



Вот вы издеваетесь, над бедными дончанами, ночующими на раскладушках в спортзале! Знаете, это ведь с чем сравнивать. Лучше в Таганроге на раскладушке, чем в Волгодонске под обломками дома. Счастливые люди! Ведь их могли выбрать в ФСБ для картинки мощного хлопка на Первом канале!
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21.02.2022 10:37 Відповісти
Любимо вас!Спаравжні брати!
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21.02.2022 10:40 Відповісти
После матерного обращения к русским грузинские власти отняли канал Рустави-2 у Саакашвили. Бывшие работники создали новый канал "Mtavari Arkhi"
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21.02.2022 10:44 Відповісти
Не надо передергивать и болтать о том, чего не знаешь.
Во-первых, матерное обращение было конкретно к Путину - в тексте присутствовали слова, путин, я ... твою мамочку. Ах да, она мертва? Ну и это ничего, ее ... тоже.
Что это принесло ? Русские приостановили прямые рейсы, тысячи грузин вынуждены летать в обход.
Во-вторых, канал Рустави 2 уже был потерян для Саакашвили (Рустави 2 проиграли аппеляцию в Страсбургском суде) - и именно эти был вызван тот абсолютно идиотский спич их журналиста. В стиле Миши: привлечь внимание.
Саакашвили и его марионетки - в т.ч. этот канал - готовы сжечь Грузию дотла, чтобы более яркий огонь осветил "истинные намерения России".
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21.02.2022 11:23 Відповісти
>Русские приостановили прямые рейсы, тысячи грузин вынуждены летать в обход.

Бедные грузины, не смогли летать прямыми рейсами в раисю. Что ж, у нас тоже такие же здравомыслящие люди, вот типа вас, которые также очень страдают без прямых рейсов в раисю!
В каждой стране есть такие, не все ненавидят русню.
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21.02.2022 11:41 Відповісти
Надо смотреть на это реально.
Население материально зависит от России: сотни тысяч или даже миллионы украинцев работают в России и получают оттуда переводы (от родственников и знакомых). И прямых рейсов у вас в Россию - сотни в день. Так что не вам нас судить.
Я был бы очень рад, если бы мы были в НАТО, были богаты и сами бы перекрыли границу с Россией. А вы сможете прожить без России, их газа, доходов оттуда и т.п.? Если бы смогли, то не унижались бы и в 2014 году разорвали бы с ними дип. отношения.
На самом деле, у вас до сих пор правят олигархи. Вы до 2015 года не снесли памятники Ленину и др. советским вождям (мы это сделали в начале 90х) - надо было у вас отнять Крым, чтобы до вас дошло, что сотни памятников советским вождям является дикостью.
И я прекрасно помню, как в 2006-7 годах украинцы мне говорили - почему вы считаете россию врагом? Надо с ними находить общий язык.
А я был в Киеве в 2016 году кажется и к моему удивлению увидел памятник Щорсу. Видно, ваши бюрократы не поняли, кто был Щорс и памятник простоял еще какое-то время
Вы только проснулись и хотите учить других. Это было бы немного смешно, если бы каждый день не погибали люди.
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22.02.2022 13:03 Відповісти
Простите, но какой-то несвязанный противоречивый поток сознания.

>Население материально зависит от России: сотни тысяч или даже миллионы украинцев работают в России и получают оттуда переводы (от родственников и знакомых).

Мой дядька работал строителем в Москве. После 2014 он там ни ногой, и говорит, что и рад, что так получилось, потому Мордор и его особые обитатели достали его уже до коликов в печенках, и терпеть их хоть как-то удавалось только ради денег. Которых в последние годы уменьшалось и уменьшалось.

>И прямых рейсов у вас в Россию - сотни в день. Так что не вам нас судить.

У нас нет прямых рейсов в россию.

>Я был бы очень рад, если бы мы были в НАТО, были богаты и сами бы перекрыли границу с Россией.

И я был бы рад, если бы вы были рады.

>А вы сможете прожить без России, их газа, доходов оттуда и т.п.? Если бы смогли, то не унижались бы и в 2014 году разорвали бы с ними дип. отношения.

Так и живем же. Дип отношение не разорваны в том числе из-за украинского варианта манкуртов, типа вас.

>На самом деле, у вас до сих пор правят олигархи.

Да ладно? Правда? Хоть на вашей любимой расее не так. Там власть принадлежит народу.

>Вы до 2015 года не снесли памятники Ленину и др. советским вождям (мы это сделали в начале 90х) - надо было у вас отнять Крым, чтобы до вас дошло, что сотни памятников советским вождям является дикостью.

Вот молодцы. А мы только в начале пути. Учимся. В том числе и у вас.

Далее идет непереводимая игра слов:

>И я прекрасно помню, как в 2006-7 годах украинцы мне говорили - почему вы считаете россию врагом? Надо с ними находить общий язык.
А я был в Киеве в 2016 году кажется и к моему удивлению увидел памятник Щорсу. Видно, ваши бюрократы не поняли, кто был Щорс и памятник простоял еще какое-то время
Вы только проснулись и хотите учить других. Это было бы немного смешно, если бы каждый день не погибали люди.

Спасибо, что высказали свое мнение, что россия очень важна для Грузии и для Украины, и что нужно пойти на все, чтобы сделать россию свом другом.
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Тогда по пунктам, если непонятно.

1) Дядька работал в России и уехал?
А сотни тысяч до сих пор работают, потому что у них нет другого выбора. Именно потому вы не разрывали дип. отношения и имели режим свободной торговли до сегодняшнего дня - когда уже по другому не получалось. И не из-за "таких как я" - а исходя из рациональности вашего правительства.

2) Да ладно? Правда? Хоть на вашей любимой расее не так. Там власть принадлежит народу.
А я как раз вас с русскими и сравниваю - и совершенно мной нелюбимыми. И говорю, что вы ментально такие же как русские, до сих пор. И я абсолютно специально не использую патриотический тон в моих высказываниях - меня это вполне забавляет, что вы считаете меня российским сторонником. В то смысле, что мне становится понятно, насколько у вас ограниченное восприятие реальности - и насколько у меня оно было таким же лет 10-15 назад.

3) Далее идет непереводимая игра слов: Спасибо, что высказали свое мнение, что россия очень важна для Грузии и для Украины, и что нужно пойти на все, чтобы сделать россию свом другом.

А мне кажется, вы осознанно избегаете мой нарратив, так как хорошо понимаете о чем я говорю. Еще раз тогда: в 2016 году в центре Киева у вас стоял памятник красному командиру Щорсу. И никому у вас до этого не было дела.

К сожалению, этот тезис правильный, что Россия очень важна для Грузии и Украины. Сделать ее другом не получится, но к чему нас привела "поддержка запада", который наложил санкции всего лишь на 4 банка и гос. предприятия (еще и сказав - это покруче свифта), а также пригрозил окончанием шопинга в милане - мы к сожалению видим.

Мой прогноз такой: через определенное время - возможно несколько лет, а может и раньше - вы увидите мир по другому, не в черно-белом цвете. Потом поговорим.
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24.02.2022 23:17 Відповісти
А у них тоже ватники есть.
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21.02.2022 11:45 Відповісти
Это вы передергиваете. Русские остановили рейсы поле протестов из-за православной сходки. За Габунию ничего не было.
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21.02.2022 13:28 Відповісти
Зе диабло: признаю, сорри. То, что вы сказали - верно. Уже не помню всех деталей клоунады, которая происходит.
Но суть не меняется. Не сотрудники Рустави 2 создали "Мтавари архи", а Миша - на те сотни миллионов, которые он награбил за 9 лет и на которые он последние 10 лет содержит оппозицию, телеканалы и покупает особняки в Киеве и США.
Он вообще мастер по провокациям и пиару: на лохов действует. Но не дай бог вам жить при таком клоуне, который жил как римский имератор, только гонялся за женщинами (всяких путанок назначал министрами и зам. министрами - погуглите, если что), закрыл абсолютно все оппозиционные каналы и газеты и установил тотальную диктатуру.
А его "успех" в экономике просто удачное стечение обстоятельств: в мире была конкьюнктура такая и эк. рост был подобным везде в пост-СССР (например, в армении в 2003-2007 годах даже выше, чем в "реформаторской" Грузии Саакашвили).
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Вместо финляндизации можем предложить цусимизацию.
Весь мир к этому уже готов.
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21.02.2022 11:14 Відповісти
Все, что идет от Саакашвили - это зло. В т.ч. этот канал, который спекулирует на всем, что можно.
Я полностью поддерживаю исполнение украинского гимна японками - это искренняя и правильная поддержка. А текст со словами: мы с вами, у нас общий враг, пусть будет проклята Россия от Саакашвили - это дешевый популизм.
Большинство в Грузии надеется, что войны не будет. Так как мы хорошо знаем, чем войны заканчиваются (политически). Да и вы знаете, что было в 2014 и кто остался в плюсе.
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21.02.2022 11:15 Відповісти
Я знаю , що в Грузії Мішу не ******* певна частина інтелігенції , яка свого часу наладила дужу тісні з"вязки з т.з. "ворами" .
А йще десь так 30 тисяч корумпованних робітників ментури , яких Міша звільняв нещадно .
Багато в його ворогів .

Я Бубі вірю більше , ніж іншим грузинам .

Й ще знаю, що коли в такий як Міша був презідент в Україні , то тисяч 600 середніх й дрібних чинуш теж присіло би , але з України би не втекло за останні 8 років 2-3 млн.
Й Країна би була на перших місцях по "doing business" . А не як зараз чи при колишньому презіденті - на 120 місці .
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21.02.2022 11:38 Відповісти
А что было в 2014, и кто остался в плюсе? Интересен ваш взгляд со стороны.
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21.02.2022 11:44 Відповісти
Твоя Расєя це кончена країна, більщість населення там КОНЧЕНЕ, нічого гарного твою Расєю не чекає.
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21.02.2022 12:15 Відповісти
Видать сильно тебе или твоим родственникам-коррупционерам Саакашвили на хвост наступил,или ты один из тех,кто вынужден был летать окружными путями в масквабад на аудиенцию к х----уйлу...
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21.02.2022 13:03 Відповісти
отвечаю всем
Елвис вик: то, что ты написал - просто пропаганда Миши. Ничего ты не знаешь, что было на самом деле. Про doing business мог бы тебе рассказать подробнее, но лень. Как Миша привозил Джанкова и как они манипулировали этими рейтингами, как они отнимали бизнес у многих и вывезли сотни миллионов.
Пирожков: в 2014 г. в плюсе осталась Россия, так как забрала Крым, в плюсе остался Запад. А проиграла Украина - вот и все. То же самое произошло в 2008 году - на Грузии наварились все, в том числе прибалты и Польша, которые бесплатно получили от НАТО вооружения на сотни миллионов (насколько помню, Польша даже на миллиарды долларов), для "противостояния российской угрозе". А Запад не ввел даже сакнций против какого-нибудь генерала Хрулева, командующего 58-ой армией.
Бандера что-то там: Россия - не моя. В отличие вас, украинцев, у нас нет с Россией дип. отношений. А вы с ними воюете с 2014 г. и все же газ получаете по сниженным ценам и тарифам СНГ и т.п.
Петро: см. выше - я в Россию не летаю, мне они совершенно не нужны. А ты - просто лицемер, так как у вас прямые авиасообщения с Россией в сотни рейсов в день и дип. отношения.
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22.02.2022 12:27 Відповісти
Учи матчасть,с 2014 года нет никаких авиарейсов с ***********,летали через бульбостан,но сейчас через Европу и Стамбул. И,похоже ,что с твоими друзяками вообще разорвут дипотношения.Насчет Миши. Если ты грузин,это еще не дает тебе право корректировать наши взгляды и мнения о нем,вы с вашими рулевыми сейчас легли под орду полностью,так что добивайся прямых рейсов и думай что ты свободен. Кагемарджос,генацвале!
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Ваша "принципиальность" не помешала вам оставаться в СНГ, иметь безвиз с Россией и свободную торговлю с врагом, который забрал ваши территории. А, как ты говоришь, про-ордынское наше правительство, в это время подписало евроассоциацию, не сделало никаких шагов по восстановлению дип. отношений и совершенно ничего для "сближения". Ты просто жертва саакашвилевской пропаганды - продолжай считать, что мы стали пророссийскими, если тебе так легче жить.

Во вторых, ваше мнение о мише основано на неправильной информации. Если бы ты понимал грузинский, я бы тебе прислал его видео - как он хвалил в свое время Россию, как его министры грозятся дойти до москвы, так как у русских ржавые танки, как Миша поздравляет грузин с взятием Цхинвали 08.08 вечером (он ведь отказывался потом, что именно он послал войска в Цхинвали и дал русским повод вторгнуться). Хотя могу показать резолюцию, которую его правительство подписало в ПАСЕ, где они признают, что именно они бомбили Цхинвали запрещенными кассетными бомбами 07.08. Или может быть, тебе пожелать, чтобы у тебя в правительстве было 5-6 путанок, в том числе 2 министра, которые стали министрами или замами, из-за того, что участвовали в оргиях Миши? У тебя ведь о нем такое высокое мнение . Но ты продолжай ему верить - опять же, потому что тогда твой мир остается черно-белым и лишние вопросы не побеспокоят.

В заключении, прочти хорошо, что я писал про "поддержку" запада - сегодня это к сожалению подтвердилось. Санкции 4 банкам, гос. предприятиям и какие-то ограничения на экспорт - после сегодняшнего полномасштабного нападения. Это конечно лучше чем ничего в нашей случае - нам тогда просто прислали памперсы и воду. Но вы все поймете через какое-то время. Запад просто использовал нас и подставил под удар. А про твит Борреля я уже и не говорю, где он грозит русским концом шопинга в милане и покупок бриллиантов.
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24.02.2022 23:09 Відповісти
В августе посещал Грузию. В основном Батуми, но и пару дней пожил у коренных жителей в Сванетти. Так вот грузины ничего не забыли. Я бы даже сказал очень даже не забыли! Лаптеногих будут мочить с большим удовольствием.
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21.02.2022 11:52 Відповісти
На картку політ емігранта в сша вона вже собі наговорила, хоча можу і помилятися.
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21.02.2022 11:52 Відповісти
На бутылку с более широким горлышком, кацапа, ты тоже заработал
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21.02.2022 13:33 Відповісти
Ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" у прямому ефірі раптово заговорила українською та назвала Росію спільним ворогом для України та Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/v3317547


Благослови Боже Грузію
Абхазія і Осетія це Грузія
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21.02.2022 12:13 Відповісти
ГРУЗИНЫ ХОРОШО ВОЮЮТ !!!
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21.02.2022 12:32 Відповісти
Уйло планувало об'єднати світ довкола себе. Йому вдалось.
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21.02.2022 12:43 Відповісти
Грузины Молодцы! Только вместе х#йла кончим!
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21.02.2022 13:04 Відповісти
правильно солнце загоним полупокеров в белое море.
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21.02.2022 13:21 Відповісти
Это ж надо.. даже ведущие грузинских каналов говорят что росия - враг, а наш презедент всё сцыт это из себя выдавить
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21.02.2022 13:36 Відповісти
тому що, сцикун він і є сцикун! воно обісцяне ще з 2019, смердить і сам не відчуває ще й як!
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21.02.2022 13:46 Відповісти
Та шо она понимает, наш хлавнокамандуючій каже шо то не ворог а "та сторона"
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21.02.2022 13:40 Відповісти
Ну все, зараз кацапи намалюють мапу, як їх грузини з бандерами оточили
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21.02.2022 15:10 Відповісти
Добре, добре
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21.02.2022 15:29 Відповісти

Madloba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.02.2022 15:33 Відповісти
Слава Грузії ! Разом переможемо !
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21.02.2022 20:18 Відповісти
Дякуємо! Красиво говорила українською.👏
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21.02.2022 21:27 Відповісти
 
 