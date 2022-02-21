Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО
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На сьогодні російські війська активно маневрують біля українських кордонів, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Так, під приводом участі у навчаннях Росія завела до Азовського моря три великі десантні кораблі, п'ять бойових та один ракетний катер.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер", - поінформував Резніков.
Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".
"Так само не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування", - додав міністр оборони.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих собеседников, знакомых с этим вопросом.
Отмечается, что эти меры будут реализованы только в случае вторжения России в Украину. Они направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.
Под эти ограничения могут попасть российские Банк ВТБ (VTBR.MM), Сбербанк (SBER.MM), ВЭБ и Газпромбанк.
Как отмечает агентство, о планах администрации Байдена разорвать корреспондентские банковские связи, которые лежат в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.
Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.
"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.
"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.
Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.