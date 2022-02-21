Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО

На сьогодні російські війська активно маневрують біля українських кордонів, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Так, під приводом участі у навчаннях Росія завела до Азовського моря три великі десантні кораблі, п'ять бойових та один ракетний катер.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер", - поінформував Резніков.

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Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".

"Так само не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування", - додав міністр оборони.

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