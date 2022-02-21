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Азовське море (1500) армія РФ (13443) корабель (1421) Міноборони (5258) Резніков (1385)

Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На сьогодні російські війська активно маневрують біля українських кордонів, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Так, під приводом участі у навчаннях Росія завела до Азовського моря три великі десантні кораблі, п'ять бойових та один ракетний катер.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер", - поінформував Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових, - Резніков

Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".

"Так само не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування", - додав міністр оборони.

Також читайте: РФ на сьогодні не готова до наступу, в Міноборони не применшують загрозу, - Резніков
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Топ коментарі
+13
А Организм,под предлогом строительства дорог не профинансировал форсирования производства Нептунов
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21.02.2022 10:54
+7
Знову порушуйте кримінальну справу на 5-го президентоа за проход наших кораблів по нашій протоці, а кацапів не чіпайте і нікому не кажіть, продовжуйте все валити на попередників, що винні у всьому вони, особливо за "мінські". Хоча ви лізите виконувати ті пукти, що в кінці і так виконувати, як вам каже ворог. А ворог не виконав жодного пункта, починаючи з першого. Ви ж відвели війська, познімали снайперів, безпілотники... і результат? Чому ніяких заходів не робите за окупацію московитами Азовського моря? Чому не зібрали всі можливі майданчики, щоб ввести санкції на ворога, який роздав вже 800 тисяч своїх паспортів... То це порушення "мінська", чи вас у всьому винен Порошенко, хоча при президентові Порошенко у всьому була винна Росія.
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21.02.2022 11:08
+4
Лучше скажи, что все дороги по возможным линиям наступления заминированны фугасами, устроены точки "приветствующие асвабадителей" джавелинами и стингерами, что береговая артиллерия тоже ждет своих десантников, как на Азовсом, так и на Черном побережье!
Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.
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21.02.2022 11:16
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает запрет американским финансовым учреждениям обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих собеседников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что эти меры будут реализованы только в случае вторжения России в Украину. Они направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.

Под эти ограничения могут попасть российские Банк ВТБ (VTBR.MM), Сбербанк (SBER.MM), ВЭБ и Газпромбанк.

Как отмечает агентство, о планах администрации Байдена разорвать корреспондентские банковские связи, которые лежат в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.
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21.02.2022 10:53 Відповісти
На море в цьому році не поїдему, принаймі, на українське море.... Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. .. В нас зараз - в Богдаді все спокійно. На тижні висадиться десант, а в містах не проводяться навчання, не планують засідки, не встановлюють протикорабельні ракети. Знову віддамо шмат території, беззубі українці. Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418

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21.02.2022 11:22 Відповісти
"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружин

"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.

Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.

"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.

"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.

Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
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21.02.2022 11:27 Відповісти
А Организм,под предлогом строительства дорог не профинансировал форсирования производства Нептунов
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21.02.2022 10:54 Відповісти
Но к наступлению кацапы не готовы, верно?
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21.02.2022 10:54 Відповісти
Зря для них Зеля дороги строил.
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21.02.2022 11:03 Відповісти
А думал для нас
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21.02.2022 12:10 Відповісти
И только Гундосик не делает нихера кроме видосиков, бо бабушка Беня не велит да и Оманское бабло отрабатывать нужно
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21.02.2022 10:57 Відповісти
І хєр на них,піди візьми у Валодьки Нептун щоб захистити свою країну.
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21.02.2022 11:01 Відповісти
Знову порушуйте кримінальну справу на 5-го президентоа за проход наших кораблів по нашій протоці, а кацапів не чіпайте і нікому не кажіть, продовжуйте все валити на попередників, що винні у всьому вони, особливо за "мінські". Хоча ви лізите виконувати ті пукти, що в кінці і так виконувати, як вам каже ворог. А ворог не виконав жодного пункта, починаючи з першого. Ви ж відвели війська, познімали снайперів, безпілотники... і результат? Чому ніяких заходів не робите за окупацію московитами Азовського моря? Чому не зібрали всі можливі майданчики, щоб ввести санкції на ворога, який роздав вже 800 тисяч своїх паспортів... То це порушення "мінська", чи вас у всьому винен Порошенко, хоча при президентові Порошенко у всьому була винна Росія.
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21.02.2022 11:08 Відповісти
Лучше скажи, что все дороги по возможным линиям наступления заминированны фугасами, устроены точки "приветствующие асвабадителей" джавелинами и стингерами, что береговая артиллерия тоже ждет своих десантников, как на Азовсом, так и на Черном побережье!
Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.
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21.02.2022 11:16 Відповісти
Повністю згоден, але де ж там...
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21.02.2022 11:28 Відповісти
не пугайте очкарика...
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21.02.2022 11:44 Відповісти
"Нептуны" укатаны в асфальт.
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21.02.2022 11:45 Відповісти
Эх хороший был-бы десант ,с корабля на бал ну то бишь на КОНЦЕРТ КОБЗОНА в сопровождении ХОРА АЛЕКСАНДРОВА а если кому-то станет от смеха плохо ,тут поможет доХтор ЛИЗА ...
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21.02.2022 11:47 Відповісти
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21.02.2022 16:05 Відповісти
вот же **** к тормозу дошло!!! смените ЭТО мудило!!!
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21.02.2022 16:17 Відповісти
Выпускайте "Ашота"!
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21.02.2022 16:43 Відповісти
 
 