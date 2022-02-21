Російські окупанти зняли новий фейк про 200 кг вибухівки в автомобілі "ВАЗ", який нібито стояв на маршруті евакуації з Луганська. ВIДЕО

Російські пропагандисти зняли новий фейк про те, що на території "ЛНР" нібито знайшли покинутий автомобіль ВАЗ, в якому було 200 кг вибухівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандисти заявили, що ВАЗ стояв на маршруті евакуації мешканців Луганська. Фейк опублікували на сайті терористів і розповсюдили в російських ЗМІ.

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