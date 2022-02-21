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Ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку, - Данілов про нібито попадання українських снарядів на територію РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо заяв Росії про обстріли з боку України, зокрема пункту пропуску в Ростовській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - зазначив він.

Данілов наголосив, що влада цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів, а також зазначив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
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21.02.2022 13:03
+1
Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
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21.02.2022 13:02
+1
Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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21.02.2022 13:08
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Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
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21.02.2022 13:02 Відповісти
Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
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21.02.2022 13:03 Відповісти
Акула чует кровь.
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21.02.2022 13:06 Відповісти
З Анекдоту "Хто обкалявся ? -Невістка. Так її ж дома не було? Зате плаття висіло."
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21.02.2022 13:06 Відповісти
Данилову надо было в шутку как бы казать можем повторить на прохання Рашки и ударить по Москве а такой мелочевкой коей занимается Путин и его военные... мы Украина ..не занимаемся и дурью не маемся ....пусть в России кому надо примут психотропные препараты вместо буйства фантазий и извращений..
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21.02.2022 13:44 Відповісти
Вы мне напоминаете героев романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, пожилых обитателей провинциального Черноморска, облаченных в белые пикейные жилеты, которые рассуждают о международном положении, начитавшись газеты «Правда» и постоянно приходящих к выводу, что Черноморск станет вольным городом
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Запаребріку всеодно, маєте чи ні.
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21.02.2022 13:07 Відповісти
Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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21.02.2022 13:08 Відповісти
Хотел сначала посарказничать на эту тему. И вдруг подумал шо россия формально права!
Снаряды ведь пуляют с дыры. А значит с Украины , хоть и не с подконтрольной территории.
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Кацапы так интенсивно и тупо пытается создать casus belli, что я не удивлюсь, если скоро появится новость, что украинская ДРГ ведет бой в районе МКАД и прорывается к Кремлю.
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21.02.2022 13:33 Відповісти
Так, как в Грузии, когда пропаганда про грузинских фашистов, две тысячи трупов и сметенный с лица земли Цхинвали сработала в качестве казуса белли - так уже не будет.Ей не кто не верит..
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21.02.2022 14:55 Відповісти
Дійсно, нічого нового в діях москалів немає. 1939 рік. Радянсько-фінський кордон: "Спустя много лет бывший начальник ленинградского бюро ТАСС Анцелович рассказал, что пакет с текстом сообщения о Майнильском инциденте и надписью «вскрыть по особому распоряжению» он получил за две недели до происшествия".

Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.
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21.02.2022 15:47 Відповісти
Годі вже виправдовуватись. Всі розуміють, що Україна не збирається йти в наступ. Всі розуміють, що у наступ збирається Росія. Тож годі долдонити одне й те саме, що то не ми. Кажіть людям, які Вам підконтрольні що робити, до чого готуватись. Спілкуйтесь ЗІ СВОЇМИ ЛЮДЬМИ! Москаль все одно не розуміє виправдань і сприймає їх за слабкість.
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21.02.2022 15:31 Відповісти
Та всі це розуміють. Будемо битися. Це люди так, стрес знімають...🙂
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21.02.2022 15:50 Відповісти
Украинцам делать нечего как прорыватся на помойную територию рашки 😂 блин, они уже так заврались ,что сами верят в свою же брехню
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21.02.2022 17:54 Відповісти
У мене питання. Ти Секретар якої Ради Безпеки - нашої чи російської? Якщо нашої, то якого біса ти печешся про безпеку Росії???
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21.02.2022 18:40 Відповісти
 
 