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Рада у разі необхідності може проголосувати законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї у цілому, - Стефанчук. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада підтримає в першому читанні законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.
"Тому що там чітко забезпечені ті критерії, які необхідні для того, щоб кожен громадянин мав своє право на самозахист", - зазначив Стефанчук.
За словами спікера, у разі необхідності Верховна Рада проголосує цей законопроєкт і в другому читанні, і в цілому.
Топ коментарі
+33 Vitaliy Paljasniy
показати весь коментар21.02.2022 13:44
+24 Alex Dave
показати весь коментар21.02.2022 13:45
+24 Iscatel Iscatel 232de754
показати весь коментар21.02.2022 13:49
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Будь ласка, зачекайте...
Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
"Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
Оружия, официально зарегистрированного, на руках уже много (кажись 1 млн стволов звучало).
А вот закона, который регулирует оборот оружия, нет. Всего лишь приказ МВД.
https://www.youtube.com/watch?v=nTdFejgZFGI
Приравнивается к Курту Кобейну
Любой, умеющий читать между строк,
обречён иметь в доме ружьё"
В 1912 году немецкий кайзер Вильгельм II спросил: «Ну и что сделают четверть миллиона ополченцев против моей армии в полмиллиона?». Швейцарцы ему ответили: «по два выстрела сделаем и разойдемся по домам»"(с)
а коли сепари чи буряти заселяться в квартиру чи будинок ось таких боровів як цей,
тіді буде пізно