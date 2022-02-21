Рада у разі необхідності може проголосувати законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї у цілому, - Стефанчук. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада підтримає в першому читанні законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

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"Тому що там чітко забезпечені ті критерії, які необхідні для того, щоб кожен громадянин мав своє право на самозахист", - зазначив Стефанчук.

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За словами спікера, у разі необхідності Верховна Рада проголосує цей законопроєкт і в другому читанні, і в цілому.