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Окопна війна: "Не дивіться телеканали, які працюють проти України. Підтримуйте українську армію, не панікуйте і все буде добре", - офіцер ЗСУ Олександр Назаров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уже кілька днів російські окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів в Донецькій та Луганській областях.

Журналіст Цензор.НЕТ побував в цих районах і підготував кілька інтерв'ю в рамках нашої рубрики "Окопна війна" з українськими воїнами, які знаходяться безпосередньо перед ворогом.

Першим, хто розповів нам про ситуацію в Донецькій області, був Олександр Назаров, офіцер ЗСУ, який уже п'ять років воює з агресором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали "прорив" ЗСУ, - Бутусов

"Російські війська обстрілюють нас з тимчасово окупованих територій, розмістивши свою зброю поряд з місцевим населенням. Вони прикриваються місцевими жителями, як щитом. Адже знають, що ми по мирному населенню стріляти не будемо. Ситуація напружена, проте стабільна. Окупантів ніхто терпіти не буде, спробують підійти ближче - наші воїни відкриють вогонь у відповідь", - розповів Олександр.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми отримали зброю від союзників, тому знаємо, як захистити нашу країну", - аргументує офіцер ЗСУ.

"Що ж стосується мирної частини країни, прошу людей - не панікувати. Не дивіться телевізор, де моментами розганяється паніка. Довіряйте нашій армії, допомагайте нашим воїнам і все буде добре", - підсумував Олександр.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду першими.

До речі, вже наступного разу ви побачите інтерв'ю з колишнім мешканцем Донецька, який розповість про провокації російських військ у Донецьку.
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21.02.2022 16:42 Відповісти
с кацапских партий в Раде и гундяйской бесосекты.
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21.02.2022 16:52 Відповісти
Українським військовим-шана та повага...
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21.02.2022 16:42 Відповісти
Верим еще с 2014! Лучшие в мире!
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21.02.2022 16:44 Відповісти
Я б ще рекомендував дуже ретельно фільтрувати соціальні мережі та форуми. Зрадойобів повно, люди навіть не намагаються стримувати негатив до української влади і цим лише підігрують росіянам, яким будь-яка нестабільність в Україні грає на руку.
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Всьо буде добре! Без паніки, підтримуємо армію і любимо Україну!
Московити сцикуни і не такі хоробрі!
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Помнится вчера тут ряд дописувачив во главе с неким "Борменталь незабаром" разгоняли жуткую панику , что кацапы вот вот ударят по АЭС. И даже по реактору в Киеве. Раньше админы выбрасывали подобный мусор на помойку, а после редизайна сайта как то вольготно троли и полезные идиоты себя здесь чувствуют. Уважаемые админы, обратите внимание, пожалуйста
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21.02.2022 18:33 Відповісти
 
 