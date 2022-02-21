Окопна війна: "Не дивіться телеканали, які працюють проти України. Підтримуйте українську армію, не панікуйте і все буде добре", - офіцер ЗСУ Олександр Назаров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уже кілька днів російські окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів в Донецькій та Луганській областях.
Журналіст Цензор.НЕТ побував в цих районах і підготував кілька інтерв'ю в рамках нашої рубрики "Окопна війна" з українськими воїнами, які знаходяться безпосередньо перед ворогом.
Першим, хто розповів нам про ситуацію в Донецькій області, був Олександр Назаров, офіцер ЗСУ, який уже п'ять років воює з агресором.
"Російські війська обстрілюють нас з тимчасово окупованих територій, розмістивши свою зброю поряд з місцевим населенням. Вони прикриваються місцевими жителями, як щитом. Адже знають, що ми по мирному населенню стріляти не будемо. Ситуація напружена, проте стабільна. Окупантів ніхто терпіти не буде, спробують підійти ближче - наші воїни відкриють вогонь у відповідь", - розповів Олександр.
"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми отримали зброю від союзників, тому знаємо, як захистити нашу країну", - аргументує офіцер ЗСУ.
"Що ж стосується мирної частини країни, прошу людей - не панікувати. Не дивіться телевізор, де моментами розганяється паніка. Довіряйте нашій армії, допомагайте нашим воїнам і все буде добре", - підсумував Олександр.
Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду першими.
До речі, вже наступного разу ви побачите інтерв'ю з колишнім мешканцем Донецька, який розповість про провокації російських військ у Донецьку.
Будь ласка, зачекайте...
Московити сцикуни і не такі хоробрі!