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"Врубівка знову під обстрілом. Три снаряди щойно впали на село", - окупанти повторно обстріляли селище на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Російські окупанти повторно обстріляли селище Врубівка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмереж Андрій Дубчак і опублікував відеозапис із селища.

"Врубівка знову під обстрілом. Три снаряди щойно впали на село. Діти та дорослі у сховищах", - пише автор відео.

Місцеві мешканці публікують записи, на яких зазначають, що вони фіксують значно більшу кількість вибухів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 17 лютого Врубівка вже потрапляла під обстріл російських окупантів.

Автор: Сергій Яковенко
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***, а где же байрактары ?????
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21.02.2022 17:03 Відповісти
мабуть на все йде заборона
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21.02.2022 17:07 Відповісти
ОБХОДЯТ С ФЛАНГОВ
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21.02.2022 17:12 Відповісти
***, а де ж зеленский і слуги, він же коли піарився на відводі війск і забороняв стріляти казав що він не лох йому 42 і як що щось не так, вони всі будуть відвоёвувати здану територію. Вперед ти як президент і гоп компанія которая за ці два роки озолотилась шефір, баканов, тимошенко, арахамія, маша, гогія, труханов і т.д. на фронт
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21.02.2022 17:34 Відповісти
А де ж санкціі ? Хоч якісь ? Хоч от Украіни ? Хоч зеленський відкликав свій бізнес квартрлу 95 в орде ? Хоч Коломойский відкликав ? Хоч Арахамия видкликав ? Хоч велике крадивництво зупинилось ? НІ,НІ,НІ,НІ.НІ - зеленський вже по вуха в крові а "мудрий" нарід все ще хоче щоб воно було президентом
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21.02.2022 17:23 Відповісти
І ніхто з кацапів не здогадається, щоб пульнути холостим снарядом з фабричним написом "Слава Україні! Смерть москалям! Оце коби Путін десь на саміті показав, то усі б і повірили.
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21.02.2022 17:29 Відповісти
Приховуючи дані про обстріли наших позицій та населених пунктів "ЗЕлена влада" тільки дискредитує Україну.
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21.02.2022 17:30 Відповісти
 
 