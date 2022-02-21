"Що Росія зробила поганого Україні за 30 років? Ми давали майже безкоштовний газ, не втручались у вибори, не порушували питання Криму", - голова Ради Федерацій РФ Матвієнко. ВIДЕО
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Голова Ради Федерацій РФ Валентина Матвієнко заявила про те, що за остання 30 років Росія нічого поганого українцям не зробила.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Матвієнко заявила на позачерговому засідання Ради Безпеки РФ під головуванням президента РФ Путіна.
Топ коментарі
+94 Василий СПРУТ
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+72 Andriy Kalnyshevsky
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+65 Герхард
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Будь ласка, зачекайте...
народилась в Шепетiвцi у кацапiв з пярьмi, що осiли пiсля ДСВ в Українi.
пiсля того, як ця гнида вилупилась, поїхали назад в пермь, але вернулись через пару мiсяцiв, бо навiть пiсля страшноi вiйни в Українi було краще, нiж в зауральськiй кацапо-ординськiй пердi.
Десятки тысяч убитых, закатованных, пропавших безвести. Осиротевшие детки. Матери, доживавшие свою жизнь в слезах и в горе. Внуки наших внуков будут все помнить и проклинать нашего врага - Россию.
Тут вообще нечего говорить,..... а то что Крым захватывали войска состоящие почти полностью из Украинцев, и проливалась украинская кровь 200 лет назад - она вспоминать не хочет.
Бл-во.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
тютина только родилась в Украине, но украинской крови не имеет от слова совсем.
родилась от кацапов из перьми, которые осели в Украине после ВМВ.
изучайте мат.часть более лучше.)
14000 убитых, и это только официально!
инвалидов должно быть порядка 70000 человек!
ну да, а так ничего плохого
Зря Валюху пустили к микрофону, ***** аж все губы искусал.
1) по приказу ***** ,россияне братья Чуркины выкупили за бесценок Черноморский судостроительный завод в моем Николаеве и порезали его на металлолом,(чтоб убрать конкурента для питерского завода)
2) убили Вячеслава Черновола,лидера украинской Нации
3) по приказу ***** расстреляли Небесну Сотню на Майдане!
и ето только то,что я знаю
А потім ще 10 мільйонів разів голодом, а потім ще 10 мільйонів війною (включно киданням в трусах і з палками на кулемети, концтабори, та т.і). Це все москоти, в яких ти, пропита шмара корява, на зарплаті, зробили за останні 100 років Україні.
Далі (в історію) від випробувань щастя від мокшано-монгольскої орди це чувирло буде готове сховатися навіть в аду.
- ну почему ты такая злая? Я же тебя никогда не трогал....
родители ее тоже 100-процентные кацапы из перьми, которые остались в Украине после ВМВ, потому как в Украине, даже разоренной войной, было лучше, чем в далекой сраной перьми.
ну, гаразд, нехай буде так. )
хоча батьки колгоспники...щось в жидiвство його не дуже вiриться...
Кохайтися чорноброві, та не з москалями!!
моковія порушила усі договори, які сама підписувала з Україною, а ця дурепа про щось язиком меле…
Смерть московським окупантам та їх прихвостням з партії комуняків та ригоАналів!!
Слава Захисникам України!!
Какое ж оно ****...е
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/21/682564/
Карелы, вепсЯ, ерзя, мордва....когда молодые, очень похожи на славян..., Когда стареют, становятся похожи на забуханных славян)))
- за що ви не любите росію та москалів ?
- і з якого часу ?