"Що Росія зробила поганого Україні за 30 років? Ми давали майже безкоштовний газ, не втручались у вибори, не порушували питання Криму", - голова Ради Федерацій РФ Матвієнко. ВIДЕО

Голова Ради Федерацій РФ Валентина Матвієнко заявила про те, що за остання 30 років Росія нічого поганого українцям не зробила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Матвієнко заявила на позачерговому засідання Ради Безпеки РФ під головуванням президента РФ Путіна.

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