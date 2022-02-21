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"Без цензури": Росія визнає ОРДЛО? Що далі і де найбільша небезпека? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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На записаному заздалегідь засіданні Радбезу РФ Путіну запропонували визнати так звані "ЛНР" і "ДНР", а відтак – розширити межі "ЛДНР": від Маріуполя й далі. Що відбувається і які можливі сценарії розвитку подій?
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Топ коментарі
+12 Denis Kaniewski
показати весь коментар21.02.2022 19:06
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.02.2022 19:04
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Будь ласка, зачекайте...
Ла-Манш за 24 часа,
Киев за 8 минут
ну и дальше...
но это - если Марьинку возьмут,
а иначе - никак 🙁
Что будет завтра после признания "молодых" уже не молодых республик ?
Паника и отчаяние вновь охватили инвесторов в российские активы, до последнего веривших, что сценария военной эскалации в Украине удастся избежать.
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Утренний отскок рынка акций в понедельник на новостях о возможном саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена сменился волной распродаж, которая к середине дня достигла рекордных масштабов с начала кризиса в Донбассе.
После того, как Кремль не подтвердил переговоры президентов, а ФСБ России заявила, что украинские силовики обстреливают уже территорию РФ, индекс РТС рухнул на 9,94%, снова переписав рекорд падения с черных дней марта 2020 года.
Капитализация индекса МосБиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась на 1,05 триллиона рублей за несколько часов, а сам индекс переписал минимум с декабря 2020 года.
К концу пятого часа основной сессии падение акций Сбербанка превысило 10%, ВТБ - 8%. Оба госбанка находятся в «черном списке» потенциальных объектов американских санкций, которые будут включать ограничения на корсчета в США - то есть де-факто запрет долларовых расчетов.
Бумаги «Роснефти», которые прежде держались лучше рынка на фоне рекордных за 7 лет цен на «черное золото», обвалились на 10,5% на фоне сообщений о том, что трейдеры в Азии и Европе начинают откладывать покупки сырья в России, опасаясь попасть под удар санкций. Из-за этого скидка на сорт Urals в Европе достигает 6,8 доллара к Brent - рекордного уровня за 15 лет, отмечают аналитики ПСБ.
Акции «Газпрома» на 15.13 мск падают на 7,7%, «Лукойла» - на 5,6%, падение «Мечела» в моменте превышало 13%.
Курс доллара подскочил на 1,27 рубля, до 78,5750 рубля - нового максимума с 27 января. Евро впервые за месяц поднимался выше 89 рублей (89,1025). Доходности облигаций федерального займа приближаются к 11% годовых.
От российских бумаг избавляются нерезиденты - об этом свидетельствует тот факт, что «взрывная волна» накрыла рынок после открытия европейских бирж, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Кремль от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщил, что «пока нет конкретных планов» на переговоры Путин-Байден, которые накануне анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, дважды за сутки звонивший в Кремль.
Эстафету от Макрона в понедельник попробует принять канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого также запланирован звонок Путину для обсуждения «кризиса в Украине».
По западным данным, Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной уже 190 тысяч солдат, а планы вывести 30 тысяч военных из Белоруссии 20 февраля были отложены в утиль. Совместные учения «Союзная решимость-2022» были продлены на неопределенный срок. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что силы РФ останутся в республике до тех пор, пока не появится «объективная необходимость» вернуть их в места дислокации.
Тем временем ФСБ заявила, что выпущенным с Украины снарядом был полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. Народная милиция ДНР заявила, что ведет бои якобы уже на границе с РФ.
По данным аналитиков Conflict Intelligence Team, российская бронетехника у границы с Украиной выходит на исходные позиции для возможной атаки.
История с эвакуацией мирного населения из Донбасса стала новой точкой невозврата, констатирует руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталия Малых: «Если появится информация о том, что российские военные вступили в конфликт, то реакция инвесторов может оказаться более сильной, так как это, скорее всего, будет расцениваться Западом как вторжение на Украину, и, соответственно, жесткие санкции станут более реальным сценарием».
Войска идут к границе, в ОРДЛО мобилизация, и только Украина сидит на жопе ровно. От власти НОЛЬ. Только несколько часов назад "министр обороны" блеял что всё будя хорошо.
Ни военного положения, ни мобилизации, нихера от слова ваще.
Точно как в 2014.
Вот даже не получается жалеть идиотов которые сами все просрали.
например, переименовал свой квартал95 в "расейское камеди-шоу Квартал95"
Цензор висит... Путин - *****...
Как будет. Можно расслабится, построить немного дорог, украсть много денег... Причем на всех уровнях. (А ти б ото не крав, якби був при владі?)
Как должно быть? Нужно понять, что думая только о сегодня, можно про$рать завтра. Проворовать его. Украсть у наших детей нашу будущую счастливую страну. Понять что деньги из оборонного бюджета красть нельзя. Вообще красть у Родины плохо..
Нужно создать такую страну, в которую будут ездить на заработки из ОРДЛО, россии, Крыма. И вот тогда эти земли вернуться в состав Украины.