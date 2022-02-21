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"Без цензури": Росія визнає ОРДЛО? Що далі і де найбільша небезпека? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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На записаному заздалегідь засіданні Радбезу РФ Путіну запропонували визнати так звані "ЛНР" і "ДНР", а відтак – розширити межі "ЛДНР": від Маріуполя й далі. Що відбувається і які можливі сценарії розвитку подій?

Дивіться в екстреному "Без цензури" від Богдана Буткевича на Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
А что это за шут гороховый?
Войска идут к границе, в ОРДЛО мобилизация, и только Украина сидит на жопе ровно. От власти НОЛЬ. Только несколько часов назад "министр обороны" блеял что всё будя хорошо.
Ни военного положения, ни мобилизации, нихера от слова ваще.
Точно как в 2014.
Вот даже не получается жалеть идиотов которые сами все просрали.
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21.02.2022 19:06
+5
Москвабадская биржа сегодня упала на 8%

Что будет завтра после признания "молодых" уже не молодых республик ?
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21.02.2022 19:04
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та а шо, если ответку не давать : ага-каньем или стурбованистью можно остановить?!
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21.02.2022 18:58 Відповісти
в Австралію через Рейкявик,
Ла-Манш за 24 часа,
Киев за 8 минут

ну и дальше...

но это - если Марьинку возьмут,
а иначе - никак 🙁

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21.02.2022 18:59 Відповісти
Дуже тизо,нічого не чути
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21.02.2022 18:49 Відповісти
лавров выступает, рубль уверенно "растет".....
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21.02.2022 18:51 Відповісти
Москвабадская биржа сегодня упала на 8%

Что будет завтра после признания "молодых" уже не молодых республик ?
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21.02.2022 19:04 Відповісти
Паника и отчаяние: Российские акции рухнули на триллион рублей за день



Паника и отчаяние вновь охватили инвесторов в российские активы, до последнего веривших, что сценария военной эскалации в Украине удастся избежать.

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Утренний отскок рынка акций в понедельник на новостях о возможном саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена сменился волной распродаж, которая к середине дня достигла рекордных масштабов с начала кризиса в Донбассе.

После того, как Кремль не подтвердил переговоры президентов, а ФСБ России заявила, что украинские силовики обстреливают уже территорию РФ, индекс РТС рухнул на 9,94%, снова переписав рекорд падения с черных дней марта 2020 года.

Капитализация индекса МосБиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась на 1,05 триллиона рублей за несколько часов, а сам индекс переписал минимум с декабря 2020 года.

К концу пятого часа основной сессии падение акций Сбербанка превысило 10%, ВТБ - 8%. Оба госбанка находятся в «черном списке» потенциальных объектов американских санкций, которые будут включать ограничения на корсчета в США - то есть де-факто запрет долларовых расчетов.

Бумаги «Роснефти», которые прежде держались лучше рынка на фоне рекордных за 7 лет цен на «черное золото», обвалились на 10,5% на фоне сообщений о том, что трейдеры в Азии и Европе начинают откладывать покупки сырья в России, опасаясь попасть под удар санкций. Из-за этого скидка на сорт Urals в Европе достигает 6,8 доллара к Brent - рекордного уровня за 15 лет, отмечают аналитики ПСБ.

Акции «Газпрома» на 15.13 мск падают на 7,7%, «Лукойла» - на 5,6%, падение «Мечела» в моменте превышало 13%.

Курс доллара подскочил на 1,27 рубля, до 78,5750 рубля - нового максимума с 27 января. Евро впервые за месяц поднимался выше 89 рублей (89,1025). Доходности облигаций федерального займа приближаются к 11% годовых.

От российских бумаг избавляются нерезиденты - об этом свидетельствует тот факт, что «взрывная волна» накрыла рынок после открытия европейских бирж, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Кремль от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщил, что «пока нет конкретных планов» на переговоры Путин-Байден, которые накануне анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, дважды за сутки звонивший в Кремль.

Эстафету от Макрона в понедельник попробует принять канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого также запланирован звонок Путину для обсуждения «кризиса в Украине».

 По западным данным, Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной уже 190 тысяч солдат, а планы вывести 30 тысяч военных из Белоруссии 20 февраля были отложены в утиль. Совместные учения «Союзная решимость-2022» были продлены на неопределенный срок. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что силы РФ останутся в республике до тех пор, пока не появится «объективная необходимость» вернуть их в места дислокации.

Тем временем ФСБ заявила, что выпущенным с Украины снарядом был полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы. Народная милиция ДНР заявила, что ведет бои якобы уже на границе с РФ.

По данным аналитиков Conflict Intelligence Team, российская бронетехника у границы с Украиной выходит на исходные позиции для возможной атаки.

История с эвакуацией мирного населения из Донбасса стала новой точкой невозврата, констатирует руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталия Малых: «Если появится информация о том, что российские военные вступили в конфликт, то реакция инвесторов может оказаться более сильной, так как это, скорее всего, будет расцениваться Западом как вторжение на Украину, и, соответственно, жесткие санкции станут более реальным сценарием».
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21.02.2022 19:08 Відповісти
это еще санкции не вводили
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21.02.2022 19:10 Відповісти
Дивись краще за гривнею, вона сьогодні і до рубля впала.
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21.02.2022 19:17 Відповісти
Удобно ли тебе, девица? Бутылка в попе не мкляет?
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21.02.2022 19:28 Відповісти
Яке відношення має пляшка, та ще чомусь в попі до курсу гривні? Мені звичайно без різниці, просто раджу, зі своїми фантазіями, відвідати лікаря.
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21.02.2022 20:25 Відповісти
Ти смердючу русню киздить готов чи до курсів валют будешь придивлятися?
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21.02.2022 21:08 Відповісти
ларьков
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21.02.2022 19:46 Відповісти
"... Современная российская пропаганда настолько глупа, дешева и неуклюжа, что можно подумать, будто она взята из одного из последних фильмов Стивена Сигала..."
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21.02.2022 18:54 Відповісти
Свати...
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21.02.2022 18:59 Відповісти
А что это за шут гороховый?
Войска идут к границе, в ОРДЛО мобилизация, и только Украина сидит на жопе ровно. От власти НОЛЬ. Только несколько часов назад "министр обороны" блеял что всё будя хорошо.
Ни военного положения, ни мобилизации, нихера от слова ваще.
Точно как в 2014.
Вот даже не получается жалеть идиотов которые сами все просрали.
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21.02.2022 19:06 Відповісти
зеленский делает все что может..
например, переименовал свой квартал95 в "расейское камеди-шоу Квартал95"

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21.02.2022 23:30 Відповісти
Бо Шайгу вже намастирився в Ріо де Жанейро валити, навіть годинника виставив вже
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21.02.2022 19:39 Відповісти
Який такий референдум в унітарній державі
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21.02.2022 19:40 Відповісти
Не сцы - прорвёмся
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21.02.2022 19:44 Відповісти
ааа.... там такая нога была)))))
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21.02.2022 19:47 Відповісти
думаю, признания не будет. показали стаю дрессированных клоунов, взывающих "путя, введи!", теперь драматическая пауза, и скоро должен весь в белом появиться ху.ло, со словами "мы готовы принять всех люей к себе, но луганск и донецк - территория украины". все должны проникнуться мыслью, что никто, кроме него, не в состоянии унять патрушевых с матвиенками, все благодарны, братание, занавес.
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21.02.2022 20:19 Відповісти
А ради чего все затевалось?
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21.02.2022 22:23 Відповісти
мда. херовий із мене пророк.
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22.02.2022 06:07 Відповісти
Йух там.
Цензор висит... Путин - *****...
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21.02.2022 21:48 Відповісти
Вже більше години висить. ДОСять суки кацапські.
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21.02.2022 22:10 Відповісти
Что дальше? Градус напряжения спадет, вель дефакто ничего не изменится. Прямого вторжения не будет.
Как будет. Можно расслабится, построить немного дорог, украсть много денег... Причем на всех уровнях. (А ти б ото не крав, якби був при владі?)
Как должно быть? Нужно понять, что думая только о сегодня, можно про$рать завтра. Проворовать его. Украсть у наших детей нашу будущую счастливую страну. Понять что деньги из оборонного бюджета красть нельзя. Вообще красть у Родины плохо..
Нужно создать такую страну, в которую будут ездить на заработки из ОРДЛО, россии, Крыма. И вот тогда эти земли вернуться в состав Украины.
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21.02.2022 22:12 Відповісти
Путин как прогоревший игрок, проигравший все, и пытающийся хотя бы вернуть проигранное, но, повышая ставки, все больше погружается в долги, а платить по счетам все равно придется.
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21.02.2022 22:23 Відповісти
Слава Богу! Слава России! Спасибо России и Путину за долгожданный мир на Донбассе!
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21.02.2022 23:53 Відповісти
 
 