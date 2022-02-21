"Без цензури": Росія визнає ОРДЛО? Що далі і де найбільша небезпека? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

На записаному заздалегідь засіданні Радбезу РФ Путіну запропонували визнати так звані "ЛНР" і "ДНР", а відтак – розширити межі "ЛДНР": від Маріуполя й далі. Що відбувається і які можливі сценарії розвитку подій?

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