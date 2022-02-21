ФСБ опублікувала кадри знищення нібито українських БМП на своїй території. ВIДЕО

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що ці бойові машини піхоти є українськими та що вони нібито вторглися на територію Ростовської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

На цих кадрах видно, як горить військова техніка. При цьому ідентифікувати, де та коли зняте відео, неможливо.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Нагадаємо, 21 лютого Росія повідомила про "знищення української ДРГ" у Ростовській області. В РФ твердять, що на їхню територію через кордон увійшли дві БМП ЗСУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував цю інформацію та закликав Росію "зупинити фабрику фейків". Також повідомлення росіян спростовують у Державній прикордонній службі України.