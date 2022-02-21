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ФСБ опублікувала кадри знищення нібито українських БМП на своїй території. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що ці бойові машини піхоти є українськими та що вони нібито вторглися на територію Ростовської області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
На цих кадрах видно, як горить військова техніка. При цьому ідентифікувати, де та коли зняте відео, неможливо.
Нагадаємо, 21 лютого Росія повідомила про "знищення української ДРГ" у Ростовській області. В РФ твердять, що на їхню територію через кордон увійшли дві БМП ЗСУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував цю інформацію та закликав Росію "зупинити фабрику фейків". Також повідомлення росіян спростовують у Державній прикордонній службі України.
Топ коментарі
+55 alex1919
показати весь коментар21.02.2022 20:28
+49 Бандерівець
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+25 Шилінг Іванович
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а че?
красиво !
В.Зеленський.
На кацапов же. С другой стороны, вспомните дебильные ролики нескольколетней давности, когда в фильме про ***** атаку Апачей выдавали за работу анало-говнетной овеацыи. Вспомните флайтрадар, заведённый в кацапский генштаб и использовавшийся как карта действий. Кацапы дегенераты на всех уровнях. Не удивлюсь, если ***** и его ближнее руководство (Лошадь, Бурят и прочие) искренне верят, что сняли ниаправиржымыя даказатильства и что все посмотрят и скажут "ататата какие плахие хахлы утутутту". С другой стороны, если у них окончательно слетела крыша и им просто нужно оправдать вторжение, то они могут как "обоснование" снять и ролик, где подземная летающая тарелка с хахлами, рептилоидами и испанским диспетчером распыляет гей-лучи в шахтах якутии.
https://twitter.com/KudrinOleg/status/1495665788350521348
https://t.me/Dialog_Ukraine/18651
Где убитые?
Где "герои" боя, которые должны ходить кругами и рассказывать про негров в трусах?
Всiм пох❓
Скрізь жарти,путiну нічим воювати
Незабаром побачим!
Спочатку "захищатиме"ОРДЛО в межах Луганської-Донецької областей
Думаєте путін обмежиться Донбасом?
Йому потрібна ВСЯ УКРАЇНА!
Санкцii США запровадить щодо діяльності на терит\ОРДЛОQuote TweetЁжик Донецкий@DNRhedgehog1 · 48m⚡⚡⚡⚡Колоны вооруженных сил РФ заходят на временно оккупированную территорию!⚡⚡⚡⚡
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https://twitter.com/DNRhedgehog1/status/1495874560117420033