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ФСБ опублікувала кадри знищення нібито українських БМП на своїй території. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що ці бойові машини піхоти є українськими та що вони нібито вторглися на територію Ростовської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

На цих кадрах видно, як горить військова техніка. При цьому ідентифікувати, де та коли зняте відео, неможливо.

Нагадаємо, 21 лютого Росія повідомила про "знищення української ДРГ" у Ростовській області. В РФ твердять, що на їхню територію через кордон увійшли дві БМП ЗСУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував цю інформацію та закликав Росію "зупинити фабрику фейків". Також повідомлення росіян спростовують у Державній прикордонній службі України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
Потрібно розуміти, що подібні убогі фейки робляться не для людей. Вони робляться для кацапів
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21.02.2022 20:28
+49
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21.02.2022 20:24
+25
Це кадри з 2014 року ФСБ ідіоти
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21.02.2022 20:35
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21.02.2022 20:24 Відповісти
Невже на такому металобрухті ЗСУ до цих пір воюють? А на цій БМП мотор встановлений.?
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21.02.2022 20:29 Відповісти
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21.02.2022 20:30 Відповісти
Це кадри з 2014 року ФСБ ідіоти
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Шилінг, поясни будь-ласка, що там окреслено червоним і чому ти так впевнено стверджуєш про 2014й рік?
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21.02.2022 20:45 Відповісти
Що тут пояснювати? Той самий напис. Як фото, яке ФСБ поїдають, як сьогоднішнє, чи вчорашнє опинилося у 2014 році?
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Я запитував без підколки будь-якої. Не зустрічав цього кадру/відео раніше.
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22.02.2022 11:57 Відповісти
Так я теж без сарказму. І без образ.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
А зачем тебе, свежему боту, это надо знать?
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22.02.2022 01:20 Відповісти
мокшанин, тут бояри немає.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
та не то рязанский срочник опять сухпай разогревал и загорелась коробочка)) а придумали классно)) бандеровцы прорывались в тыл аж 5 человек)) но лохи верят.
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22.02.2022 08:47 Відповісти
Презервативом.
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22.02.2022 00:30 Відповісти
Он. до этого был аккурат демонтирован и сдан на приемку металла.за кадром маринуется мясо .угли есть . фсрушный ванек везет водку.конец фильма.
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Який двигун ?!!! Давно на "приймем металл".
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21.02.2022 21:11 Відповісти
Велика війна ще не почалася, а у лаптеногіх вже мінус одна одиниця ))))))
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Нашли визитку Яроша ?
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21.02.2022 20:26 Відповісти
Антонина должна сказать, у него кругом связи.
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Українські БМП вже літають.... ?
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21.02.2022 20:26 Відповісти
Неизвестно, а вот пятикилометровые истребители летают ещё с 2014 года.
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21.02.2022 20:34 Відповісти
Скорее всего на учениях доучились, вот и решили выдать занаших
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21.02.2022 20:27 Відповісти
Оскара! Там все распахано, как будто 100 БМП проехало.
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21.02.2022 20:27 Відповісти
У ростовській обл. є такі ліси і сплошний пісок ? Аха-ха-ха.....
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21.02.2022 22:28 Відповісти
У ростовській обл. є такі ліси і сплошний пісок ? Аха-ха-ха.....
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21.02.2022 22:30 Відповісти
А чом би не написати, шо під мацквою?
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21.02.2022 20:27 Відповісти
тогда пришлось бы вызывать тени 28 панфиловцев.

а че?
красиво !
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21.02.2022 22:27 Відповісти
на БЕХах жодних знаків
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21.02.2022 20:27 Відповісти
Потрібно розуміти, що подібні убогі фейки робляться не для людей. Вони робляться для кацапів
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21.02.2022 20:28 Відповісти
Хах,таких БМП можна купити в будь-якому "воєнтозрі")))) х#йло може підтвердити)
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21.02.2022 20:28 Відповісти
Суньтесь тока,мы вам таких видео сотни,если не тысячи наснимаем,******!!!
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21.02.2022 20:28 Відповісти
На кацапії вже весна або літо?
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21.02.2022 20:28 Відповісти
Незнамо, но намедни там танки принимали "грязевые ванны".
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21.02.2022 20:36 Відповісти
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21.02.2022 20:44 Відповісти
*****, клоуны... походу выдали денег хорошо на провокации, а Пенис Душилин на старой мммовской привычки их все с3.14зил.. и снял вот эту ахинею.. В комментариях в российских соцсетях кстати интересуются почему видос был с гоупро на бтре, а в итоге показали подбитую бмп?)
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21.02.2022 20:29 Відповісти
Скоро увидим подбитые танки с символикой ВСУ на красной площади и арбате.....
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21.02.2022 20:29 Відповісти
чепушилы. в этот мультик даже ваши обожатели пуйла не поверят!! Спалите к чертям кремль!!!!
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21.02.2022 20:29 Відповісти
мдаа!.. "Мосфильм" уже не тот.. даже сочинить толком не могут..
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21.02.2022 20:30 Відповісти
Цирк поїхав,а клоуни залишились....
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21.02.2022 20:30 Відповісти
"Я ваш вирок"
В.Зеленський.
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21.02.2022 20:31 Відповісти
30 км от линии разграничения, да по грунтовке. Козломордые вы уже вообще **** трахнулись?
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21.02.2022 20:30 Відповісти
субтропики
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21.02.2022 20:31 Відповісти
Воронеж напрягся, БМП будет замало.
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21.02.2022 20:31 Відповісти
Возьмите отрывки с фильмов Марвел - там правдоподобнее
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21.02.2022 20:31 Відповісти
Я швидше повірю що це інопланетяни прилетіли.
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21.02.2022 20:31 Відповісти
але явно не зимова пора, не лютий місяць, навіть в Ростовській області: на задньому плані, за хвойником - листвяні дерева, вони в листі.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Країна дурнів.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Хотят ли русские пи...ды?))
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21.02.2022 20:32 Відповісти
А де це в ростовській обл сосни ростуть.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Взвод незаметно пересекает линию фронта, незаметно проходит за 1 ночь 37 км по оккупированной территории, незаметно пересекает Украинско-московитскую границу. взрывает русский сарай. Потом Украинская арта поддерживает их огнем. Ну на каких дебилов это рассчитано?
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21.02.2022 20:32 Відповісти
> Ну на каких дебилов это рассчитано?

На кацапов же. С другой стороны, вспомните дебильные ролики нескольколетней давности, когда в фильме про ***** атаку Апачей выдавали за работу анало-говнетной овеацыи. Вспомните флайтрадар, заведённый в кацапский генштаб и использовавшийся как карта действий. Кацапы дегенераты на всех уровнях. Не удивлюсь, если ***** и его ближнее руководство (Лошадь, Бурят и прочие) искренне верят, что сняли ниаправиржымыя даказатильства и что все посмотрят и скажут "ататата какие плахие хахлы утутутту". С другой стороны, если у них окончательно слетела крыша и им просто нужно оправдать вторжение, то они могут как "обоснование" снять и ролик, где подземная летающая тарелка с хахлами, рептилоидами и испанским диспетчером распыляет гей-лучи в шахтах якутии.
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21.02.2022 20:41 Відповісти
"Темной-претемной ночью...и никого не встретил" (с)
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22.02.2022 14:15 Відповісти
І шось у них пора року якась дивна; начебто не зима... чи то, може, у Ростовській губєрнії одні хвойні породи проростають? Як завжди у москалів усе через сраку робиться.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
)))) со второго дубля удалось таки. а то по горячим следам сообщения видео забыли приклеить.
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21.02.2022 20:32 Відповісти
а шо это деревья зеленые у них в феврале?
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Хвоя, трава сухая, походу реально по времени.
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21.02.2022 20:34 Відповісти
Никогда не думал, что в конце февраля в Ростовской области столько зелени
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21.02.2022 20:32 Відповісти
Лесопосадка, под хвоей трава очень плохо растет.
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21.02.2022 20:36 Відповісти
А рядом никаких следов боя, заехала бэха в кусты и там тихонько загорелась.😂😂
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21.02.2022 20:34 Відповісти
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21.02.2022 20:54 Відповісти
конкретное место, конечно, не опознать, но такие хвойные леса на луганщине, в в ростовской области степь
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21.02.2022 20:34 Відповісти
а де візитівки правого сектору?
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Фейкометчики А где герои-панхвиловцы которые остановили страшную атаку украинской пбронетехники окружавшую Мацкву?
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Скажите мне дураку... Какой идиот заедит на враж землю с поднятым стволом???
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21.02.2022 20:36 Відповісти
Ночью, через ствол, по звездам ехали))
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21.02.2022 20:45 Відповісти
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21.02.2022 20:37 Відповісти
они клепают Такое уже девятый год, для внутреннего потребления, просто в этот раз слишком топорно, бо планы сорваны и карты спутаны, благодаря Западу, шо делать - непонятно, но делать шото ж надо
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Ну что за клоуны. То ведро подожгут то друг друга обстреляют. Уже и так все поняли что кацапоидам повод не нужен чтобы залезть в чужой дом
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21.02.2022 20:39 Відповісти
Кремль взорвите, уроды, тогда точно поверим
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21.02.2022 20:39 Відповісти
А вот ещё перл от пропагандонов
https://twitter.com/KudrinOleg/status/1495665788350521348
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21.02.2022 20:42 Відповісти
Армия РФ открыла огонь по Донецку из "Градов"!
https://t.me/Dialog_Ukraine/18651
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21.02.2022 20:44 Відповісти
Не вірю - нехай сполють ще пару 10-ків штук! Можна навіть серілом забабахати!
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21.02.2022 20:48 Відповісти
Не припомню в Ростовской области такого хвойного леса. Ближе к Беларуси - да! Опять расейские горе-провокаторы лопухнулись!
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21.02.2022 20:55 Відповісти
Не припомню в Ростовской области такого хвойного леса. Ближе к Беларуси - да! Опять расейские горе-провокаторы лопухнулись!
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21.02.2022 20:55 Відповісти
Да и песочек не ростовский. Под Ростовом чернозем.
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21.02.2022 20:59 Відповісти
Ленфильм
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21.02.2022 21:04 Відповісти
Скорей всего техника на полигоне была...чистенькая,покрашена
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21.02.2022 21:23 Відповісти
Без бк?😁
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21.02.2022 21:24 Відповісти
На каких лохов это расчитанно ?
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21.02.2022 21:34 Відповісти
Відео мабудь десь в криму зняте і змонтоване. В ростовії ще сніг не весь зішов
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21.02.2022 21:46 Відповісти
А где "пиксель" на броне?
Где убитые?
Где "герои" боя, которые должны ходить кругами и рассказывать про негров в трусах?
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21.02.2022 22:34 Відповісти
А це нчого, що у лютому у них не лише сосни зелені, а і чагарники?
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21.02.2022 23:12 Відповісти
ПРОШУ RT‼️
Всiм пох❓
Скрізь жарти,путiну нічим воювати
Незабаром побачим!
Спочатку "захищатиме"ОРДЛО в межах Луганської-Донецької областей
Думаєте путін обмежиться Донбасом?
Йому потрібна ВСЯ УКРАЇНА!
Санкцii США запровадить щодо діяльності на терит\ОРДЛОQuote TweetЁжик Донецкий@DNRhedgehog1 · 48m⚡⚡⚡⚡Колоны вооруженных сил РФ заходят на временно оккупированную территорию!⚡⚡⚡⚡
Максимальный RT
https://twitter.com/DNRhedgehog1/status/1495874560117420033
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22.02.2022 00:30 Відповісти
А режисери ті самі що робили лугандонську "Ополченочку"
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22.02.2022 00:47 Відповісти
Ху@ло таке дупе... На відоо помітно що то не лютий місяць... Які тільки росіяни тупі... Лдне слово, російські свині.
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22.02.2022 09:10 Відповісти
Откуда у нас сейчас такая зелень. Идиоты.
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21.04.2022 19:25 Відповісти
 
 