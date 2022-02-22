Росія фактично оголосила Україні війну, Путін перекреслив всі дипломатичні зусилля, - Кличко. ВIДЕО

Путін, який перекреслив всі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається.

Про це у своєму відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку та Луганську купа військ РФ, які сунули туди всю ніч оперативно після виступу Путіна та визнання ним абревіатурних утворень. Безглуздя і повна зневага до міжнародного права та суверенітету незалежних країн", - наголосив він.

"Русь була Київської, а Київ - величним містом. Ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Тому змиріться з цим і зрозумійте - Україна обрала свій шлях та своє майбутнє. І воно не в Російській імперії, а в цивілізованій та демократичній спільноті. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо вже 8 років, відбиваючи агресію РФ. Ми не боїмося і будемо боротися далі", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, Путін, який перекреслив всі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається.

"Тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, які узгодили країни ЄС та НАТО. Дякуємо тим державам, лідери яких заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає. Повзучу окупацію, кровопролиття, провокацію, брехню та імперські амбіції потрібно зупинити, бо апетити агресора зростатимуть", - наголосив він.

"Ми у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватись наша країна. Це випробовування через які ми повинні пройти. Рішуче усі разом, з холодним розумом і витримкою, щоб зберегти державу. Щоб Україна стала сильною та успішною. Перемагатимуть не тільки силою, перемагатимуть духом. І українці це доводили не раз. Слава Україні!" - підсумував Кличко.

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