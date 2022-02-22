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Кличко (2810) Росія (47133)

Росія фактично оголосила Україні війну, Путін перекреслив всі дипломатичні зусилля, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Путін, який перекреслив всі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається.

Про це у своєму відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку та Луганську купа військ РФ, які сунули туди всю ніч оперативно після виступу Путіна та визнання ним абревіатурних утворень. Безглуздя і повна зневага до міжнародного права та суверенітету незалежних країн", - наголосив він.

"Русь була Київської, а Київ - величним містом. Ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Тому змиріться з цим і зрозумійте - Україна обрала свій шлях та своє майбутнє. І воно не в Російській імперії, а в цивілізованій та демократичній спільноті. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо вже 8 років, відбиваючи агресію РФ. Ми не боїмося і будемо боротися далі", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, Путін, який перекреслив всі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається.

"Тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, які узгодили країни ЄС та НАТО. Дякуємо тим державам, лідери яких заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає. Повзучу окупацію, кровопролиття, провокацію, брехню та імперські амбіції потрібно зупинити, бо апетити агресора зростатимуть", - наголосив він.

"Ми у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватись наша країна. Це випробовування через які ми повинні пройти. Рішуче усі разом, з холодним розумом і витримкою, щоб зберегти державу. Щоб Україна стала сильною та успішною. Перемагатимуть не тільки силою, перемагатимуть духом. І українці це доводили не раз. Слава Україні!" - підсумував Кличко.

Також читайте: "ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей, - глава комітету Держдуми РФ Калашніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Гений-не-гений, но по крайней мере он это озвучил прямо. Зелебобики привладни только что-то блеют невразумительное - и никаких ответных мер(разрыв дип. отношений, закрытие границ в обе стороны, мобилизация, военное положение в Донецкой/луганской областях и тд) судя по всему предпринимать не собираются, это у них всё ещё "провокация", а не война....
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22.02.2022 09:27
+36
Отмените безвизовый режим и закройте консульства и посольство врага.
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22.02.2022 09:24
+24
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22.02.2022 09:24
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От Кличко ничего не утаишь.
Гений мысли...
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22.02.2022 09:24 Відповісти
"Росія Фактично оголосила Україні війну"" геніально, а до цього 8 років українцям чай підносила ?
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Гений-не-гений, но по крайней мере он это озвучил прямо. Зелебобики привладни только что-то блеют невразумительное - и никаких ответных мер(разрыв дип. отношений, закрытие границ в обе стороны, мобилизация, военное положение в Донецкой/луганской областях и тд) судя по всему предпринимать не собираются, это у них всё ещё "провокация", а не война....
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22.02.2022 09:27 Відповісти
То, что клоун проблеял и снова вмял себя в болото, к таланту боксера мысли излагать отношения не имеет.
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Европа питается газом из параши,не будет ни каких жестких санкций
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22.02.2022 09:24 Відповісти
А хто в Україні сидить на російському газу?
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22.02.2022 09:40 Відповісти
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22.02.2022 09:24 Відповісти
так і не виріс із памперсів.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
Отмените безвизовый режим и закройте консульства и посольство врага.
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22.02.2022 09:24 Відповісти
А торговать как? Ты шо
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22.02.2022 09:25 Відповісти
А газ,российский,через территорию Украины,траспортировать можно?
А электроэнергию?
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Да! Надо еще больше отремонтировать дорог в Киеве!
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22.02.2022 09:24 Відповісти
а где скажи мне в Киеве дороги ремонтируют? Клован патологически ненавидит педалю и на Киев денег не дает
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22.02.2022 09:26 Відповісти
Дарницкий мост, 10 лет стоял съезд на левый берег недостроенным, тут начали. Набережная возле Файрмонта.
Капитальный ремонт Хрещатика запланирован на середину марта.
Продолжать?
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Написано нормально, только не Кличко это писал))
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Як і не Зеленский писав мюнхенську промову.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Цікаво, займають такі високі посади, а звертаються до виборців чужими словами...
В нас чи не кожний дописувач зможе написати промову не гіршу, навіть кращу.
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Це, якраз, природно. Жоден з цих двох не є Черчілем, як і українці - не британці.
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22.02.2022 16:51 Відповісти
По ідеї, люди мають обирати кращих своїх представників , а не таких кака усє...
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22.02.2022 16:57 Відповісти
Для цього політична система потребує тяглості. Традиції парламентаризму в Британії призвели до формування прошарку людей, які проходили через елітні університети перш ніж ставали політиками. А в Україні найпоширенішою була традиція скидати гетьманів, не усі з яких були навіть письменними. Але, гадаю, про неї довго будуть пам'ятати політики.
І поза тим, в усталеній політичній системі, в Британії постійно стаються різноманітні політичні скандали, а в Штатах виринув Трамп, що розповідав, як він жінок хапав за певне місце.
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22.02.2022 17:13 Відповісти
вісім років сиділи, жували шмарклі, і сподівались на те, що вагітність сама собою розмокчеться. зараз повторюють одні й ті самі слова. які дії? що робити? живу в Луганській області. з лугандонії всже тікала. куди тікати далі? і коли? ще вчора?
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Даже Кличко всё понял, а наш бубочка всё ещё придерживается режыму тышi
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22.02.2022 09:26 Відповісти
Вылизывание жопы ВВХ не дало своих результатов - два с половиной года пропали зря
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22.02.2022 09:26 Відповісти
Гигант мысли. Неужели сам текст придумал.
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Ну вообще-то если смотреть не только Скотов и 95 квартал, то будете знать, что Кличко говорит намного лучше Клоуна. По крайней мере он без проблем принимает участие в радиоэфирах. Не Цицерон, но Бубе до него далеко.
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22.02.2022 09:48 Відповісти
При тому, що Кличко розуміє про що його запитують і дає на ці запитання адекватні відповіді.
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22.02.2022 11:23 Відповісти
Даёшь второе гражданство оккупантам!!!
Ублюдки не могут восьмой год границы закрыть, и посольства отозвать. Шо порох, шо янелох - два ублюдка играющих против Украины на стороне х..ла.
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22.02.2022 09:28 Відповісти
За кого голосував?
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22.02.2022 09:41 Відповісти
Ющенко - ТАК!
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22.02.2022 09:48 Відповісти
Клячко,куда ты лезешь?
В Украине уже одного дыбила и так хватает.
Или,ты решил зеленского подсидеть?
Типа-тупой и ещё тупее украинская версия?
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Ну шо вы не переживайте он на вашу место-дебила- вообще не претендует расслабьтесь..
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22.02.2022 09:50 Відповісти
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22.02.2022 09:28 Відповісти
кличко, а когда ты пойдёшь на войну и возглавишь батальйон?
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22.02.2022 09:28 Відповісти
В слове Батальон много буков. Не осилит. От силы Рота.
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22.02.2022 09:39 Відповісти
ну главное чтобы был там. А то получится, что мы будем умирать за Украину, а он там в Киеве будет жировать.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
СРазу же за тобой.
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Сколько мерзоты подолятской набежало. Что Кличко написал неправильно? Зебелье ,зедебильное.
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22.02.2022 11:24 Відповісти
Піде , він в теробороні . А ти нє , бо цикливе .
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22.02.2022 16:16 Відповісти
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22.02.2022 09:31 Відповісти
по крайней мере он хоть озвучил правдивые речи а Зе просто зачитал текст не о чем нет президента на данный момент в стране а есть перепуганный зеленский
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22.02.2022 09:31 Відповісти
это же нада подгадали когда придет зе к власти и обнаглели
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22.02.2022 09:31 Відповісти
Спокойно, без паники, зеленский никому ничего не отдаст))
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22.02.2022 09:31 Відповісти
Своє так , тільки це до України не відноситься (
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22.02.2022 09:45 Відповісти
шо ж віддавати коли вже все просрав..
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Заяви Кличко про ситуацію в Києві тішать і викликають посмішку.
Заяви Кличко щодо міжнародної ситуації можуть призвести до непоправних і катастрофічних наслідків.
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22.02.2022 09:32 Відповісти
А що Кличко сказав не так про міжнародну ситуацію?
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22.02.2022 09:43 Відповісти
Зараз момент де Рада може просити сенат визнати як союзника США поза НАТО як раз підтримка у сенаті величезна тоді ***** отямиться хоча цей ******** хіба що лоботомія
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Виталик, ********* нам объявила войну ещё 8 лет назад, забрав Крым. Просто мудрый нарид никак это не поймет
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22.02.2022 09:53 Відповісти
о, плять , через 8 лет дошло наконец...
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22.02.2022 10:12 Відповісти


«Он так долго, нудно и пафосно рассказывал, что нас не существует/Украину придумал Ленин/националисты украли заводы/мучают русскоязычных/ мы делаем ядерную бомбу, что я подумал, что по итогу он объявит нам войну.
А в результате он подписался с двумя дешёвыми клоунами: мммщиком и предателем присяги из ОБХСС
На самом деле радоваться нечего.
Но… Стоïмо», - сказал Борис Филатов.
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22.02.2022 10:22 Відповісти
Почему Украина не высылает послов и посольства после такого??? любая страна бы уже давно так сделала, а в Украине просто фейковая власть!
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22.02.2022 10:23 Відповісти
Мы заметили, теперь каждый будет интервью об этом говорить чтоли
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22.02.2022 10:23 Відповісти
Виталик, твои бы слова, да Богу в уши....
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22.02.2022 10:25 Відповісти
а где вообще эта гнида зеленая?
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22.02.2022 10:27 Відповісти
Выступила рошеновская проститутка,которая помощью парашенки и нейтрализовала Майдан. В результате чего остались регионалы у власти и олигархи. Педалик..Дебилушка - ты и есть соучастник того,что расия так вольно ведет себя не встречая полноценного сопротивления.
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22.02.2022 10:25 Відповісти
кто же тогда ты?
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22.02.2022 10:27 Відповісти
подсказываю правильный для зелоха алгоритм действий - извиниться за стадион и проверку на алкоголь, назначить пороха министром обороны. иначе зе уже ничего не спасет
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22.02.2022 10:35 Відповісти
даже у Кличко есть яйца...
Зе - худший президент Украины!
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22.02.2022 10:39 Відповісти
Россия объявила войну Украине изначально...еще во время Майдана. Сейчас, пожалуй, сняла маску. Разговор о сепаратизме - ошибочны (как в Украине так и везде где замешана Россия). Нет в Украине сепаратизма, есть банальный захват территорий. Разговоры о сепаратизме России выгодны, это просто "шумок" под который она введет войска куда угодно.
Если бы это четко поняли все (в т.ч. международное сообщество) то стало бы всем ясно, что с Россией просто все "нянчатся", а она уже "взрослая", и с ней надо "по-взрослому".

Нет в Украине сепаратизма.
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22.02.2022 10:51 Відповісти
Да, ладно, Педалик! Где ты был в 2014 году, когда москали Крым отжали и в торглись в Донбасс? Вот, тогда и надо было вводить ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и РАЗРЫВАТЬ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ с агрессором и оккупантом. Сейчас это выглядит нескоглько "запоздалым". По факту еще ничего не поменялось, если паРашка введет своих "миротворцев" и прекратит ШУХЕР (обстрели и провакации) на линии разграничения, то это будет аналог "ГДР" (рано или поздно "стена рухнет"), поэтому суетится не надо, а вот если они будут провоцировать на ответку (разжигать дальнейшую войну), тогда совсем другое дело, нужно делать все то, что не сделали в 2014 году!
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Виталик молодец ! Не боится называть вещи своими именами !
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Виталий.Вы все правильно сказали. рф должна быть уничтожена))) расия должна быть декоммунизированна
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22.02.2022 18:10 Відповісти
 
 