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В РФ ще не визначились з "кордонами "ЛДНР", - Захарова. ВIДЕО

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У Росії ще не визначились з "кордонами" так званої "ЛДНР" та пропонують спочатку ратифікувати "угоду про дружбу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Давайте все ж дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод. - Ред.) відбутися", - сказала вона.

Захарова також наголосила, що рішення про "визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" не було обумовлене емоціями.

"Це не питання останньої краплі. Тут питання у емоціях немає. Коли наша країна сім років займається дипломатичним врегулюванням ... то про які емоції може йтися?" - сказала вона.

Росія всі ці роки робила все можливе, щоби мінські угоди виконувались, додала Захарова.

Також читайте: Захарова: Росія проводить навчання, бо Україну "накачують зброєю"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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22.02.2022 09:32
+22
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22.02.2022 09:33
+21
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22.02.2022 09:33
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с таким г-но командующим будут оттяпывать по кусочку, пока и выхода к морю не останется (тогда экономике точно хана)
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22.02.2022 10:15 Відповісти
При чем здесь он, хоть каким бы г-ном не был? И еще вопрос- а откуда свои высеры шлешь, неужели из окопа в ООС?
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22.02.2022 10:48 Відповісти
"Синька" голос прокуренный подала. Очень "авторитетное" мнение.
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Никогда такого не было, и тут раз, опять шантаж!
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Ця ************** ******* прямо пидтверджуе, що ***** ************** визначае кордони лыдыныры, яки та кому потрибни докази що срюцькие ********?
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Манька "Неподмытая" еще агрессивней путлера!
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22.02.2022 11:09 Відповісти
Какая же она уродина, если даже профессиональные стилисты и парикмахеры не в состоянии довести рожу этой алкашки до вменяемого состояния.
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22.02.2022 11:49 Відповісти
в сауну везут.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
ага, там крысы завелись - надо их пошугать
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Россия 8 лет холила Минские соглашения, а потом сама их похерила.
Ну какие тут могут быть эмоции - тут великая стратегия какаинистов.
Жгите ещё !
Машка - круговая подтяжка.
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22.02.2022 12:28 Відповісти
В РФ ще не визначились з "кордонами "ЛДНР", - Захарова Джерело: https://censor.net/ua/v3317906

Алкоголічка знову не знає меж
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22.02.2022 13:30 Відповісти
Прощай вилла на озере Комо и машкины подтяжки в Берлине… прощай шампанское Кристалл и пармезан…. А так хорошо всё начиналось.
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22.02.2022 14:27 Відповісти
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