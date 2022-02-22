В РФ ще не визначились з "кордонами "ЛДНР", - Захарова. ВIДЕО
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У Росії ще не визначились з "кордонами" так званої "ЛДНР" та пропонують спочатку ратифікувати "угоду про дружбу".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Давайте все ж дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод. - Ред.) відбутися", - сказала вона.
Захарова також наголосила, що рішення про "визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" не було обумовлене емоціями.
"Це не питання останньої краплі. Тут питання у емоціях немає. Коли наша країна сім років займається дипломатичним врегулюванням ... то про які емоції може йтися?" - сказала вона.
Росія всі ці роки робила все можливе, щоби мінські угоди виконувались, додала Захарова.
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Ну какие тут могут быть эмоции - тут великая стратегия какаинистов.
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