Повна вакцинація 70% населення та бустерна доза дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період, - Ляшко. ВIДЕО
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав умови скасування карантинних обмежень в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наша мета - 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень", - зазначив міністр.
Сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.
У Франції із середини лютого знято обмеження на роботу нічних клубів та харчування в масових закладах, таких як стадіони та кінотеатри, а з 28 лютого скасовується вимога носити маски в кафе, ресторанах та інших приміщеннях.
А Велика Британія, завдяки масовій кампанії бустеризації, ще в січні оголосила план "виходу" з пандемії. І лише вимога 5-денної самоізоляції залишається до кінця березня.
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почему они все ведут себя так, вроде ничего не происходит?!?!?
Они в Европу бежать собираются, если войска РФ войдут на территорию Украины.
Однако Ляшко не понимает, что в Европе укрытия не будет, сказано же было, что "до Лиссабона", так что лучше сразу в Дубай, там Бородай квартирку прикупил, там хорошо.
Тому я не схильний "ризикувать"
Как известно, Царь российский открытым текстом намекал на РФ "от Лиссабона до Владивостока".
А, как опять же открытым текстом сказал Лавров: "Пацан сказал - пацан сделал".
Первый барьер на пути к Лиссабону взят, войска РФ в ЛДНР.
Теперь надо взять Украину, да вот незадача: за Украиной на пути к Лиссабону лежит Польша.
А Польша, как известно, крепкий орешек: чтобы победить Польшу, Гитлер со Сталиным рзорвали Польшу пополам, иначе хрен бы Польшу легко взяли (если вообще бы взяли).
Таким образом, Польшу придется обходить.
И если обйти Польшу, то всю Украину брать не нужно, а нужно пробить коридор на Приднестровье, и далее по Днестру в голубой Дунай - и "здравствуй, Вена".
Это вполне достижимо, это не фантастика, ни отнюдь.
На уровне штатов (у нас границы между штатами).
Однако в Британии всю эту байду уже отменили.
Может, Трюдо сам с Китаем воевать собрался, без Британии, раз так от рук отбился член Содружества?
Лейбористские премьеры австралийских штатов с Китаем воевать не собираются, считают себя "***********" китайскими.
От вам і Спутнік-V"
уже практически все развитые страны отказались от этого лохотрона, а нашим никак не дойдет...
матюквнутрішній ворог нації виводить гроші з державного бюджету України (тобто наші з вами гроші) за кордон на закупівлю вакцин та іншого лайнепотрібу виведено 8.5 мільярдів гривень (хоча десь писали про 4 мільярди).
Далі рахуємо скільки грошей (знову ж таки наших з вами) витрачено на утилізацію цих речовин (цифри нема). Це все збитки, завдані нашій державі діяльністю Віктора Ляшка, Олександра Комаріди та хто там ще "в долі".
Тепер перейдемо до збитків, завданих громадянам України особисто і безпосередньо.
Тисячі працівників освіти були протизаконно відсторонені від роботи в листопаді (посилання зовнішнє, на Цензорі не знайшов). На Фейсбуку МОН після 8 листопада писали про приблизно 20% відсторонених (або 18% - не принципово) в середньому по всіх областях однаково. Шукати пост МОН не буду, залишаю цю задачу читачам цього комментаря.
Це все люди, яких залишили без заробітної платні, тобто без засобів для існування.
Йдемо далі. Керівників закладів освіти змусили відсторонити працівників, не роз'яснивши порядок відсторонення та його незаконність. Працівники пішли судитись. Хто залишається крайнім коли працівника суд поновлює на роботі та постановлює виплатити заробітну платню за час вимушеного прогулу? Правильно, керівник заклада освіти. Не особисто, але фонд заробітної платні скорочується.
Звісно, десь ситуацію розв'язали мирним шляхом, а саме знайшли спосіб платити зарплатню працюючим (дистанційно) відстороненим працівникам, але таких керівників що викрутились з ситуації, не так багато, а люди все одно від цього мають збитки - у вигляді скорочення відпустки та незарахування цього періоду до стажу.
Як не крути - Ляшко це внутрішній ворог нації, якого за порушення прав українців треба судити як мінімум за ст. 161, 369 та 111 КК.