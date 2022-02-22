Повна вакцинація 70% населення та бустерна доза дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період, - Ляшко. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав умови скасування карантинних обмежень в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

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"Наша мета - 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень", - зазначив міністр.

Сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.

У Франції із середини лютого знято обмеження на роботу нічних клубів та харчування в масових закладах, таких як стадіони та кінотеатри, а з 28 лютого скасовується вимога носити маски в кафе, ресторанах та інших приміщеннях.

А Велика Британія, завдяки масовій кампанії бустеризації, ще в січні оголосила план "виходу" з пандемії. І лише вимога 5-денної самоізоляції залишається до кінця березня.

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