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Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Повна вакцинація 70% населення та бустерна доза дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав умови скасування карантинних обмежень в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наша мета - 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень", - зазначив міністр.

Сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.

У Франції із середини лютого знято обмеження на роботу нічних клубів та харчування в масових закладах, таких як стадіони та кінотеатри, а з 28 лютого скасовується вимога носити маски в кафе, ресторанах та інших приміщеннях.

А Велика Британія, завдяки масовій кампанії бустеризації, ще в січні оголосила план "виходу" з пандемії. І лише вимога 5-денної самоізоляції залишається до кінця березня.

Також читайте: У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Ляшко, іди на хір, заїбав !!
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22.02.2022 10:12
+19
Повторюсь: до задницы этот ваш псевдокарантин уже.
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22.02.2022 10:12
+8
вчера уже даже Словения отменила все ограничения, вплоть до контактирующих с больными ковидом, а эти дауны всё еще карантины устраивают
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22.02.2022 10:23
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Ляшко, іди на хір, заїбав !!
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Пан Ляшко, чому українців вакцинують застарілими вакцинами, які не забезпечують захист від актуальних штамів?
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Повторюсь: до задницы этот ваш псевдокарантин уже.
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22.02.2022 10:12 Відповісти
а у этого своя "вселенная"...
почему они все ведут себя так, вроде ничего не происходит?!?!?
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22.02.2022 10:14 Відповісти
Бо є важливіші речі ніж російське вторгнення.
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22.02.2022 10:23 Відповісти
надо выполнить обязательство перед МВФ по количеству вмазанных, а то не дадут больше денег на великий дерибан
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22.02.2022 11:20 Відповісти
А у них ничего не происходит.
Они в Европу бежать собираются, если войска РФ войдут на территорию Украины.

Однако Ляшко не понимает, что в Европе укрытия не будет, сказано же было, что "до Лиссабона", так что лучше сразу в Дубай, там Бородай квартирку прикупил, там хорошо.
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22.02.2022 11:30 Відповісти
У нас на предприятии уже все переболели омикроном. Причем слегли почти все разом! Тяжёлой формы не было ни у кого: ни у вакцинированных, ни у невакцинированных
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22.02.2022 10:22 Відповісти
Не колитесь этим ядом - будете инвалидами до конца жизни.
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22.02.2022 10:26 Відповісти
Слухай - а ранкова ерекція в 62 роки - це вже "інвалідність" чи "тимчасова ремісія"? Вчора заглянув до сусідки - нічого - на мою "інвалідність" не скаржилася!
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22.02.2022 10:57 Відповісти
... Знайшли чим хвалитися. "Ерекція" це не показник
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Я не "хвалюся" : я запитав чи ерекція - вже інвалідність чи ще ні? Бо я здружиною вакцинувався в серпні 2021 року Вона хватонула "ковід" місяць тому Перенесла "на ногах" - на тиждень пропав нюх трохи нудило (температури не було сатурацію перевіряла по кілька разів на день - не падала) Мене "крутнуло" днів десять тому - під вечір скаконула температура до 38 Випив комбігрипу капсулу На ранок - все в порядку Днів три трохи нудило Зараз прекрасно себе почуваю ТОму питаю - я вже "інвалід" чи ще ні?
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22.02.2022 12:50 Відповісти
Мої батьки трохи старше за вас. Два рази перехворіли. Перший раз рік тому, другий - тиждень тому. Майже не помітили той коронавірус. Не вакцинувалися і вакцинуватися не збираються.
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22.02.2022 17:03 Відповісти
Знаєш - мені на днях знайомий нарколог (живе в сусідньому домі) казав що є люди які без наслідків можуть вживать метиловий спирт Казав : "Такі люди - один на мільйон! Однак я-б порекомендував не пробувать перевірять чи ти не є таким "виключенням!" Люди не всі і через чуму та віспу умирають - однак в першу епідемію чуми Європа залишилася мінімум без третини населення А епідемія чуми у війську Хмельницького послабила його настільки що воно втратило не тільки кількох керівників але і до третини особового складу А епідемія тифу викосила боєздатні частини УНР (Директорії) коли треба було воювать з більшовиками
Тому я не схильний "ризикувать"
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22.02.2022 17:16 Відповісти
ранкова ерекція в 62 роки - зразу видно, що людина щепилася Pfizer
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Як ти вгадав?!
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22.02.2022 14:00 Відповісти
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22.02.2022 14:15 Відповісти
Аналогично. Болели как невакцинированные, так и вакцинированные. Никакой разницы.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
вчера уже даже Словения отменила все ограничения, вплоть до контактирующих с больными ковидом, а эти дауны всё еще карантины устраивают
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22.02.2022 10:23 Відповісти
В Канаде обещали вернуться к докарантинным временам после массовой вакцинации. Послушные канадцы вакцинировались больше чем на 90%, третьей дозой - процентов 40. И канадцев этих кинули. Дети с 6-ти лет сидят в школах по 7-8 часов в масках. В торговый центр очереди, чтобы зайти, заход только по паспорту вакцинации, пока каждого сличат, куча времени. Короче, никаких послаблений. Последняя капля - дальнобойщиков обязали проходить многодневный карантин при пересечении границы, то есть не дали работать. И послушные канадские хомячки восстали, тысячами зашли в Оттаву, другие города и начали мирно митинговать. Ага. Власти три недели присматривались, с какого конца разогнать, наконец, в пятницу прошлую силой зачистили, кадры врезающихся полицейских на лошадях в толпы впечатляют. Так что думайте, граждане, как спасаться от этой самой вакцынацыы.
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22.02.2022 10:25 Відповісти
А в Австрии за уклонение от прививки - штраф до 3600 евро в год. Германия на очереди. Нацики снова у власти.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
В Европе горько шутят, что этот штраф - налог на жизнь.
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Уже действует штраф за дыхание - налог на выброс углекислого газа.
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22.02.2022 10:44 Відповісти
В Австрии скоро будет "весело", сдается мне.
Как известно, Царь российский открытым текстом намекал на РФ "от Лиссабона до Владивостока".
А, как опять же открытым текстом сказал Лавров: "Пацан сказал - пацан сделал".

Первый барьер на пути к Лиссабону взят, войска РФ в ЛДНР.
Теперь надо взять Украину, да вот незадача: за Украиной на пути к Лиссабону лежит Польша.
А Польша, как известно, крепкий орешек: чтобы победить Польшу, Гитлер со Сталиным рзорвали Польшу пополам, иначе хрен бы Польшу легко взяли (если вообще бы взяли).

Таким образом, Польшу придется обходить.
И если обйти Польшу, то всю Украину брать не нужно, а нужно пробить коридор на Приднестровье, и далее по Днестру в голубой Дунай - и "здравствуй, Вена".
Это вполне достижимо, это не фантастика, ни отнюдь.
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22.02.2022 11:36 Відповісти
В Австралии то же самое, абсолютно, только вид сбоку.
На уровне штатов (у нас границы между штатами).
Однако в Британии всю эту байду уже отменили.
Может, Трюдо сам с Китаем воевать собрался, без Британии, раз так от рук отбился член Содружества?
Лейбористские премьеры австралийских штатов с Китаем воевать не собираются, считают себя "***********" китайскими.
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22.02.2022 11:39 Відповісти
Ляшко читав заяви виробників вакцин, що до Омікрону існуючі вакцини не ефективні і вони тільки почали розробляти нові діючи, а все одно наш "доктор Менгеле" продовжує дурити українців, бо з закуплених старих вакцин відкати заплановані.
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22.02.2022 10:41 Відповісти
А тепер - "вишенька на тортик": В ГосДумі депута Євгеній Федоров запропонував вселять "біженців" з Донбасу в кварири померлих від "ковіду" росіян! Цитата виступу: "Россия - огромная страна700 тысяч человек для нас особенно после потери миллиона человек от пандемии в последний только год - не проблема"
От вам і Спутнік-V"
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22.02.2022 10:46 Відповісти
чули про 60% вакцинації 2ма дозами
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Да их летом и нет... Бизнесу позволяется "нарастить жирок" перед очередными зимними карантинами.
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22.02.2022 11:08 Відповісти
только наши дебилы могут в такое трудное для страны время думать о введении карантинов и прочей *******, добив окончательно убитую экономику и тем самым снизить обороноспособность до нуля.
уже практически все развитые страны отказались от этого лохотрона, а нашим никак не дойдет...
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22.02.2022 11:34 Відповісти
Это не дебилы, а пособники врага.
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22.02.2022 12:22 Відповісти
Вакцины против Омикрона до сих пор нет https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-biontech-omicron-targeted-vaccine-delayed-biontech-ceo-2022-02-16/
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Вакцисты и карантинщики - такие же враги как путинцы.
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22.02.2022 12:21 Відповісти
кацап детектед. украинцы должны отвакцинироваться полностью, потому что старших уже и так отвакцинировали полностью во времена СССР, а что не нужно вакцинироваться, так это русским рассказывайте, у них в спутнике 5 есть наночипы которая делает из русского послушного раба
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22.02.2022 13:40 Відповісти
Не тебе, путиноид, решать, что должны делать украинцы.
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22.02.2022 14:52 Відповісти
Не тебе, репоед, рассказывать украинцу, что мне делать
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Якийсь матюк внутрішній ворог нації виводить гроші з державного бюджету України (тобто наші з вами гроші) за кордон на закупівлю вакцин та іншого лай непотрібу виведено 8.5 мільярдів гривень (хоча десь писали про 4 мільярди).
Далі рахуємо скільки грошей (знову ж таки наших з вами) витрачено на утилізацію цих речовин (цифри нема). Це все збитки, завдані нашій державі діяльністю Віктора Ляшка, Олександра Комаріди та хто там ще "в долі".
Тепер перейдемо до збитків, завданих громадянам України особисто і безпосередньо.
Тисячі працівників освіти були протизаконно відсторонені від роботи в листопаді (посилання зовнішнє, на Цензорі не знайшов). На Фейсбуку МОН після 8 листопада писали про приблизно 20% відсторонених (або 18% - не принципово) в середньому по всіх областях однаково. Шукати пост МОН не буду, залишаю цю задачу читачам цього комментаря.
Це все люди, яких залишили без заробітної платні, тобто без засобів для існування.
Йдемо далі. Керівників закладів освіти змусили відсторонити працівників, не роз'яснивши порядок відсторонення та його незаконність. Працівники пішли судитись. Хто залишається крайнім коли працівника суд поновлює на роботі та постановлює виплатити заробітну платню за час вимушеного прогулу? Правильно, керівник заклада освіти. Не особисто, але фонд заробітної платні скорочується.

Звісно, десь ситуацію розв'язали мирним шляхом, а саме знайшли спосіб платити зарплатню працюючим (дистанційно) відстороненим працівникам, але таких керівників що викрутились з ситуації, не так багато, а люди все одно від цього мають збитки - у вигляді скорочення відпустки та незарахування цього періоду до стажу.

Як не крути - Ляшко це внутрішній ворог нації, якого за порушення прав українців треба судити як мінімум за ст. 161, 369 та 111 КК.
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22.02.2022 12:48 Відповісти
 
 