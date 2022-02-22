Рада не запроваджуватиме воєнний стан, рішення має ухвалити президент, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
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Рада не ухвалюватиме рішення про запровадження воєнного стану. Таку ініціативу має президент.
Про це в коментарі журналістам заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Я не бачу на сьогодні якоїсь політичної чи юридичної дцоільності в ухваленні такого рішення (запровадження воєнного стану. - Ред.). Але знову ж таки, давайте надамо ініціативу пропозиції будь-яких рішень президенту", - сказав парламентар.
Гетманцев нагадав, що РНБО працює 24/7.
"Ми вчора з вами чули Данілова (секретаря РНБО. - Ред.), який про це сказав. Вони працюють постійно. Це дійсно центр ухвалення рішень", - додав "слуга народу".
Топ коментарі
+30 Бандерівець
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+30 Ростислав Левченко
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+28 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар22.02.2022 10:28
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Будь ласка, зачекайте...
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
та іншим адептам руSSкого міра..... Так побєдім
навіть адепт руSSкого міра шарій не такий небезпечний...
а так.... можу сказати: це хотіли 73% від виборців...України...., влашувати квартал-live.....
а, ССЫКЛИВЫЙ ГЕТЬМАНЦЕВ , про это говорить боится.
хватит украинцам содержать Геттманцева, работающего на ФСБ
Зараз почнуть бикувати і вимагати від Заходу, щоб він порешАв.
https://politics.fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
"За твердженнями керівників 9 управління, за останні 2,5 роки їм вдалося повністю відновити та розширити агентурну мережу в Україні по всіх важливих для них напрямках."
https://myrotvorets.news/terminove-povidomlennia/?fbclid=IwAR0lndC5NXYsbI2e2fiyQ0kzCkEb-ODqsBKoJDRsvjNtMiEUIAgud4E6UYM
Напомню зелибобикам, что речь идёт именно о 2,5 года правления Зе
Это как мальчик кричал "волк".
Парламент должен принять решение и обратиться к президенту,
Как болтать и пилить бюджет в комитетах все научились,а как принять важное решение так кивают на президента.Конечно президент должен объявить военное положение,но Рада не должна самоустроняться от этого вопроса.