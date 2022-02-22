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Рада не запроваджуватиме воєнний стан, рішення має ухвалити президент, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

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Рада не ухвалюватиме рішення про запровадження воєнного стану. Таку ініціативу має президент.

Про це в коментарі журналістам заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу на сьогодні якоїсь політичної чи юридичної дцоільності в ухваленні такого рішення (запровадження воєнного стану. - Ред.). Але знову ж таки, давайте надамо ініціативу пропозиції будь-яких рішень президенту", - сказав парламентар.

Гетманцев нагадав, що РНБО працює 24/7.

"Ми вчора з вами чули Данілова (секретаря РНБО. - Ред.), який про це сказав. Вони працюють постійно. Це дійсно центр ухвалення рішень", - додав "слуга народу".

Також читайте: Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Це деморалізація наших військових ..
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22.02.2022 10:27
+30
Не нагнетайте... Войны нет, обстрелов нет, это всё фейки от Байдена... ДА??? Зеленые ****ь!!! Столбов не хватит в Киеве на вас.
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22.02.2022 10:28
+28
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 10:28
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Це деморалізація наших військових ..
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22.02.2022 10:27 Відповісти
cиди на бутылке молча, спорщик
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22.02.2022 11:35 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Ага... набить морду шуфричу. Так побєдім.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Ага... набіть морду шуфричу, медведчуку, мураєву, бойкам, рабіновичам...
та іншим адептам руSSкого міра..... Так побєдім
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22.02.2022 10:37 Відповісти
sorry, забув Мерзотника ківу персонально назвати...

навіть адепт руSSкого міра шарій не такий небезпечний...
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22.02.2022 13:14 Відповісти
Ничего этого делать никто не будет. В ВР и ОПе сидят враги Украины. И главный враг - Коломойша, ЗЕ, Дерьмак и иже с ними
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22.02.2022 11:19 Відповісти
з них і треба починати.....
а так.... можу сказати: це хотіли 73% від виборців...України...., влашувати квартал-live.....
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Не нагнетайте... Войны нет, обстрелов нет, это всё фейки от Байдена... ДА??? Зеленые ****ь!!! Столбов не хватит в Киеве на вас.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Гетьманцев любит Шария, он был помощником Сивковича против которого США впаяли санкции, как того кто хотел организовать переворот в пользу Мураева. Чего от него можно услышать
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Зелупіки продовжують себе закопувати.
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Всего три слова - зеленая сцыкливая мразь!
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Первый вопрос в Раде - лишение мандатов депутатов, которые уехали из Украины
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Второй вопрос - Гетьманцева под зад ногой
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Бачу шо Гетманцева давно не били
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22.02.2022 10:30 Відповісти
А де Бубочка? Ще не проснувся?
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22.02.2022 10:31 Відповісти
и где дерьмак? уже пару недель как пропал... на курсах в фсб?
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22.02.2022 10:32 Відповісти
А все что мы сейчас наблюдаем и есть дерьмак и его папа-грушник.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
На лижи хоче. Тільки снігу немає. Доведеться в Альпи їхати.
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Самого Гетьманцева тогда надо арестовать как потенциально калоборанта.
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Такі як гетьманцев, ше більші вороги України, як опзж. Ці зелені гниди діють хитро і підступно.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
опзжо такой же враг как и оккупант
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Гетьманцев ворог,шістка сивковича агента фсб.
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Гетьманцев і Третякова ніяк не можуть поділити пальму першості як самі огидні+шкідливі персонажі. Схиляюсь до думки, що оба-два повинні висіти на одному ліхтарі
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22.02.2022 10:36 Відповісти
Під Трєтьяковою стовп зламається
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22.02.2022 10:56 Відповісти
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Разорвать ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РАШЕЙ.

а, ССЫКЛИВЫЙ ГЕТЬМАНЦЕВ , про это говорить боится.

хватит украинцам содержать Геттманцева, работающего на ФСБ
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22.02.2022 10:36 Відповісти
Гетьманцев , чемодан вокзал раша
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Пшел на швабру. Шерсть.
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22.02.2022 10:49 Відповісти
Это неактуально,чушок. Возьми другой листок с текстом из-под шконки.
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Як ніхріна не робили, окрім як знищували та крали, так ніхріна і не збираються робити.
Зараз почнуть бикувати і вимагати від Заходу, щоб він порешАв.
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22.02.2022 10:38 Відповісти
Чому фігурант санкційного списку США кидає тінь на голову податкового комітету: версія ЗМІ

https://politics.fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Ти би не бачив якби два рузькі браття залізли до тебе до хати і твою жінку гвалтували ?
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22.02.2022 10:41 Відповісти
и не удивительно... потому что

"За твердженнями керівників 9 управління, за останні 2,5 роки їм вдалося повністю відновити та розширити агентурну мережу в Україні по всіх важливих для них напрямках."

https://myrotvorets.news/terminove-povidomlennia/?fbclid=IwAR0lndC5NXYsbI2e2fiyQ0kzCkEb-ODqsBKoJDRsvjNtMiEUIAgud4E6UYM

Напомню зелибобикам, что речь идёт именно о 2,5 года правления Зе
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22.02.2022 10:42 Відповісти
зескот должен сдохнуть,причем весь
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22.02.2022 10:42 Відповісти
Этот совкодрочер гетманцев вообще должен ходить молча. И лучше лесом. А Янелох должен сложить полномочия предварительно вытурив кнура стефанчука с должности председателя ВС и голосованием его моносброда за назначение на эту должность Порошенко.
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22.02.2022 10:45 Відповісти
Забирайся со своими кассовыми аппаратами для малого бизнеса и езжай в своё ЛДНР
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Ну чего вы расстраивайтесь? Ведь СНБО работает 24/7. В картишки там перекинуться или в домино. Чем не работа?
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22.02.2022 10:47 Відповісти
військовий стан нічого не дасть лише погіршить ситуацію, у ЛЬВОВІ долар уже на 1,30 піднявся
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Зачем военное положение?
Это как мальчик кричал "волк".
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22.02.2022 10:48 Відповісти
какую отмазку теперь зе придумает, то ему минск клятого порошенки мешал, а теперь что
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22.02.2022 10:48 Відповісти
А у нас є президент? Оце зелене нарко-лайно????
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Где разрыв дип отношений !!! и перекрытие границ с РФ, ОРДЛО, Крымом и Приднестровьем !!!
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22.02.2022 11:05 Відповісти
ГЕТЬМАНЦЕВ - РОССИЙСКИЙ АГЕНТ ! ОН БЫЛ 6-ТЬ ЛЕТ ПОМОЩНИКОМ СИВКОВИЧА !!
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22.02.2022 11:05 Відповісти
кончене, в нас не президентсько-парламентська країна. а зовсім навпаки.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
Кто -то КУ читал,у нас вообще-то парламентско-президентское правление.
Парламент должен принять решение и обратиться к президенту,
Как болтать и пилить бюджет в комитетах все научились,а как принять важное решение так кивают на президента.Конечно президент должен объявить военное положение,но Рада не должна самоустроняться от этого вопроса.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
Щеля не прийме зараз рішення про введення ВС, він лише очко вазеліном намаже і скаже ***** "а можете повторить ...".
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22.02.2022 11:57 Відповісти
Есть такие люди, которых хочется просто пинать ногами.
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22.02.2022 13:14 Відповісти
эта пророссийская влада доиграется, что вновь народ возьмет власть в свои руки!!!!
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22.02.2022 16:12 Відповісти
 
 