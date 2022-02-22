Рада не запроваджуватиме воєнний стан, рішення має ухвалити президент, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Рада не ухвалюватиме рішення про запровадження воєнного стану. Таку ініціативу має президент.

Про це в коментарі журналістам заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

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"Я не бачу на сьогодні якоїсь політичної чи юридичної дцоільності в ухваленні такого рішення (запровадження воєнного стану. - Ред.). Але знову ж таки, давайте надамо ініціативу пропозиції будь-яких рішень президенту", - сказав парламентар.

Гетманцев нагадав, що РНБО працює 24/7.

"Ми вчора з вами чули Данілова (секретаря РНБО. - Ред.), який про це сказав. Вони працюють постійно. Це дійсно центр ухвалення рішень", - додав "слуга народу".

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