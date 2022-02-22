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"Час настав. Треба застосовувати санкції проти Росії", - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який наразі перебуває у Вашингтоні, наполягає, що настав час для впровадження санкцій проти РФ.

Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на шквал емоцій, ми наразі зосереджені на ключовому - на тому, щоб було ухвалено рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні провів декілька телефонних розмов: із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції, тут нема чого приховувати. Наразі головне - це коли і які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка: треба застосовувати санкції проти Росії. Час настав", - наголосив міністр.

За його словами, Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання, наполягає на проведенні самітів, застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії.

"Ми всі чудово розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. Ми зараз маємо проявити мудрість, витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Президент України також провів надзвичайно насичений день, мав телефонні розмови з низкою лідерів, провів засідання РНБО. Завтра "у вівторок. - Ред.) ця робота продовжиться, і всі ми займатимемося захистом національних інтересів України. Це завдання номер один. Але є ще стратегічне завдання - це пошук вигідного рішення, вигідного Україні, у ситуації, що склалася", - підсумував Кулеба.

Також читайте: Т. зв. "ЛДНР" "ратифікували" "договори" з Росією

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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22.02.2022 10:54
+12
де реакція уряду, так званого офісу зепрезидента, де реакція міноборони, йолкі-палкі, ну це треш реальний, країну розривають на шматки, 11 година ранку і нема жодної реакції владних структур, це просто нонсенс
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22.02.2022 10:55
+10
Отзываем сериалы?
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22.02.2022 10:54
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Отзываем сериалы?
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Вот зачем так жестоко?
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22.02.2022 11:05 Відповісти
Всі олігархи втікли на захід, і думають що челядь відвоює і відстоїть їх електростанції, заводи та параходи. Один Коломойський не втік, чекає асвабадітєлєй та готується організовувати добробати лиш вже з Георгіївськими лєнточками. А бубочка йому підігрує тимчасово поки не вернуть Януковоща гауляйтером. В країні починається хаос.
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22.02.2022 10:55 Відповісти
не, настав час розпочати
Ремонт траси до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" стартував на Волині Джерело: https://censor.net/ua/n3317934
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Мы договора соблюдаем в отличие от твоих парнокопытных земляков.
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22.02.2022 10:57 Відповісти
угомонись, лаптерогий, это туркменский газ.
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22.02.2022 11:10 Відповісти
который законтрактован в туркмении, иди проспись от стекломоя.
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Ты лапоть совсем тупой? Перекрыть газ в одностороннем порядке это поставить крест на поддержке ЕС. Этого бы очень хотелось кацапам,тыкать пальцем и говорить вот мы же говорили что это недострана и она не соблюдает договора, запускайте сп 2. И я гляжу тебе бы тоже этого очень хотелось.
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22.02.2022 11:16 Відповісти
Тебе лучше знать.
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Предлагаю снизить налог на азартные игры. Без этого никак. И воровать надо больше, воровать надо веселее. Иначе Россию не победить.
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22.02.2022 10:55 Відповісти
де реакція уряду, так званого офісу зепрезидента, де реакція міноборони, йолкі-палкі, ну це треш реальний, країну розривають на шматки, 11 година ранку і нема жодної реакції владних структур, це просто нонсенс
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22.02.2022 10:55 Відповісти
а бубачка не владна структура?
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22.02.2022 11:20 Відповісти
Вони чекають інструкцій від ФСБ.
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22.02.2022 11:22 Відповісти
Вовик делай что то полезное иначе плохо кончишь...
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Ну так и начинайте. Украина первой должна это сделать. И тогда ее поддержат. Или вы хотите что бы другие таскали вам каштаны из костра?!
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Так застосовуйте, чи не можна, бо там крутяться Володіні "Свати" і знімаються Володіні фільми для окупаціооної армії засрашки?
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22.02.2022 10:56 Відповісти
Чего любимый ваш султан эрдоган молчит? Думает что сказать чтоб вашим и нашим?
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22.02.2022 10:56 Відповісти
Эрдоган сказал. Сказал даже больше Зеленского. Или вы ждете что это турецкие войска начнут освобождать Донбас?
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22.02.2022 10:59 Відповісти
⚡️Наша территория - вся Луганская область, мы призовем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры - вице-спикер так называемого "парламента ЛНР".

Серьезные заявочки...

©️Инсайдер UA
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22.02.2022 10:57 Відповісти
Хтось казав у 2019 що ми вибираємо між порохом і вазеліном... маємо що маємо...дороги замість війська...асвальт замість вільхи і нептуна
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Дороги отремонтировали, так же кацапские танки в грязи не увязнут.
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22.02.2022 11:24 Відповісти
Возможный ввод российских войск на Донбасс нельзя назвать полномасштабным вторжением, поэтому в отношении России будет принята только часть санкций, разработанных ЕС на случай нападения на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Партнёры"...
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22.02.2022 10:58 Відповісти
та не чекайте від них реальних кроків...ми вже це проходили
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22.02.2022 11:11 Відповісти
Цена нефти Brent превысила $99 впервые с сентября 2014 года.
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22.02.2022 11:00 Відповісти
А коли хтось почне робити домашню роботу? Може годі просити інших зробити те, що влада в Україні повинна зробити сама?
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Вот куди він поспішає? Всього 8 років пройшло. Москалі навіть до Ужгорода ще навіть не дійшли
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22.02.2022 11:03 Відповісти
«Наша територія - вся Луганщина»: в «ЛНР» закликали Україну добровільно відвести війська. Ми закликаємо Україну добровільно відвести війська, інакше будуть ухвалені заходи».
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22.02.2022 11:04 Відповісти
який НАРАЗІ перебуває у Вашингтоні, Для чого то НАРАЗІ?
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22.02.2022 11:05 Відповісти
естественно! Скотыняка захватывает мир!
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Учиш-учиш наших деятелей, опять **** одни двойки.

22.02.2022 День поражения РФ в развязанной гибридной войне против Украины.

С этого дня может быть только или масштабная Холодная Война Западного Мира против русского мира.

Или Горячая Война Украины при полной поддержке Запада против дыры при полной поддержке лаптестана.

Других полувариантов, полумер, полуозабоченностей не может быть в природе, так как любое отрицание реальности все равно рано или поздно приведет к вышеперечисленному.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
Алё! Зебилы! Тут час настав

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22.02.2022 11:09 Відповісти
он что на кухне записывал видосик?
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22.02.2022 11:09 Відповісти
Наразі головне - це коли і які санкції проти РФ будуть застосовані. Наразі час настав ,як і у 2008 році з окупацією Грузії,так і у 2014 році ,та 2022 році з окупацією Укрїни займатися світовим "бла - бла -бла " і час настав для світової спільноти,котрі позиціонують себе як "друзі" України "навішувати чергову порцію лапші" Україні і її народу .для замирення рашистської окупації жертвуючи і Україною і її народом.
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22.02.2022 11:10 Відповісти
Москалі більше "Сватів" дивитись не будуть !
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22.02.2022 11:17 Відповісти
Аржмя прішло ремонтувати дорогу на Ягодин. Нє?
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22.02.2022 11:19 Відповісти
А сами что?
Прекращайте дип отношения, вводите визы с РФ и РБ!
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22.02.2022 11:20 Відповісти
С кем разговаривать? С х@йлом? Вы в своем уме?
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22.02.2022 11:28 Відповісти
М-дя..
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Теперь посмотрим, чем Запад ответит. Санкции, что подписал Байден против ,,лднр" это как перднуть в небо.
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22.02.2022 11:27 Відповісти
Когда все санкции "весомые"закончатся,что тогда применять будешь Кулеба?
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22.02.2022 11:27 Відповісти
Вот теперь мы и увидим "страшные" санкции байдена
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22.02.2022 11:31 Відповісти
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22.02.2022 12:06 Відповісти
ГДЕ ПЕТРО АЛЕКСЕИЧ?....самый патриотичный патриёт.
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22.02.2022 13:09 Відповісти
Розумна людина свого часу назвала ссср імперією зла,а що змінилося з тих пір?Хіба що зменшились її розміри.Треба нагадувати всьому світові,що імперія зла все ще існує і добивати її треба поки вона не зникне з карти світу!!!
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22.02.2022 13:37 Відповісти
 
 