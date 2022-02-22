"Час настав. Треба застосовувати санкції проти Росії", - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який наразі перебуває у Вашингтоні, наполягає, що настав час для впровадження санкцій проти РФ.

Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Незважаючи на шквал емоцій, ми наразі зосереджені на ключовому - на тому, щоб було ухвалено рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні провів декілька телефонних розмов: із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції, тут нема чого приховувати. Наразі головне - це коли і які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка: треба застосовувати санкції проти Росії. Час настав", - наголосив міністр.

За його словами, Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання, наполягає на проведенні самітів, застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії.

"Ми всі чудово розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. Ми зараз маємо проявити мудрість, витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Президент України також провів надзвичайно насичений день, мав телефонні розмови з низкою лідерів, провів засідання РНБО. Завтра "у вівторок. - Ред.) ця робота продовжиться, і всі ми займатимемося захистом національних інтересів України. Це завдання номер один. Але є ще стратегічне завдання - це пошук вигідного рішення, вигідного Україні, у ситуації, що склалася", - підсумував Кулеба.

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