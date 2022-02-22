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Рада пропонує Заходу запровадити санкції проти фінансового сектору та нафтовидобувної галузі РФ, - "слуга народу" Чернєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Секторальні санкції проти Росії можуть застерегти Росію від ескалації у Донецькій та Луганській областях.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що наразі не відомо, які саме санкції обговорюють західні партнери України.

"Ми зі свого боку запропонували свій перелік санкцій, які ми вважаємо найефективнішими для стримування РФ. Вони стосуються і фінансового сектору, і нафтовидобувної галузі, і щодо припинення експорту чи імпорту в РФ високих технологій, на яких тримається нафто- та газовидобувна діяльність. Тому що 52% бюджету РФ складають якраз вуглеводні, які продає РФ. Ми маємо перекрити це", - сказав парламентар.

Також Чернєв зазначив, що на кордонах Донецької та Луганської областей може бути ескалація.

"Задля того, щоб від цього застерегти РФ мають бути санкції вже сьогодні. І не просто проти інвестування в "ЛДНР", а реальні, секторальні санкції проти РФ", - додав нардеп.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Ну що?
Насміялись?
Гірше вже не буде, ви казали?
А так воно буває, коли за президента обирають клоуна.
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22.02.2022 11:53
+11
а проти п'ятої колони і проти москальских грошей в Україні будуть санкції ?
чи буде блокада пмр ?
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22.02.2022 11:54
+6
Які санкції ввела Україна?
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22.02.2022 11:54
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Как-то без вас разберутся.
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Ну що?
Насміялись?
Гірше вже не буде, ви казали?
А так воно буває, коли за президента обирають клоуна.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Ну для тих хто в тилу ніц не помінялось, от слова взагалі Признали ну і признали, не холодно не жарко. Наступу немає, все ок тіпа, поки
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Рада пропонує Заходу???
Захід просив у Вас прокурора САП…
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22.02.2022 11:58 Відповісти
а людською мовою можеш ?
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22.02.2022 12:00 Відповісти
"слуга народу" Чернєв це сказав вже після заяви ЄС, після того, як про санкції ЄС вже сказав Захід (про "тому що 52% бюджету РФ складають якраз вуглеводні"), це - звічайнісенькій популізм "слуг"
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22.02.2022 12:26 Відповісти
19.02.22
Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3317291
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22.02.2022 12:42 Відповісти
Які нах... секторальні??? Глобальні треба.
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Які санкції ввела Україна?
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Мамадарагая!
Бойко зараз в ВР каже, що треба відновляти економічні зв'язки з Донбасом.
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22.02.2022 11:59 Відповісти
а проти п'ятої колони і проти москальских грошей в Україні будуть санкції ?
чи буде блокада пмр ?
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22.02.2022 11:54 Відповісти
а запровадити візовий режим з окупантами, розірвати дип відносини та припинити торгувати, включаючи титаном, що йде на ВПК агресора сміливості не вистачає? Зе-ЧМО заразив усіх своєю нікчемністю
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22.02.2022 11:59 Відповісти
Зверніть увагу і на інформаційну безпеку.
Поставте, будь ласка, законопроект від ЕС про колаборантів і відповідальність.
Розгляд всіх оборонних питань - це наш обов'язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради.
Ми переможемо! І Слава Україні!
(с)Порошенко
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22.02.2022 12:02 Відповісти
І кпвв тепер більше треба буде, починайте будувати і дороги до них.
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22.02.2022 11:55 Відповісти
А цьому році теж будуть безкоштовно навчати "комсомольців і піонерів", дітей Гив і Моторол в ВУЗах? За державний кошт і пенсії підвищать тим хто вже зригнув в парашку?
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22.02.2022 11:58 Відповісти
А шашліки
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22.02.2022 11:58 Відповісти
А сами продолжим покупать энергию и продавать "сватов".
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22.02.2022 11:59 Відповісти
Першими санкції повинна вводити Україна!!!

що стосовно закупівлі газу, палива, електрики, вугілля в ворога???
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22.02.2022 12:04 Відповісти
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22.02.2022 12:05 Відповісти
А шо кацапский битум, зебилы и дальше будут покупать на десятки миллиардов?!
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22.02.2022 12:09 Відповісти
"Решение Путина направить войска с «миротворческой» миссией в сепаратистские регионы не рассматривается США как вторжение и не повлечет за собой расширенный пакет санкций, заявил представитель администрации Байдена.

- Вы хотели Байдена? Получили!
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Возможность введения превентивного санкционного режима против России в связи с продолжающимся кризисом на Украине не рассматривают США, 13 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/f0e2508b

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Грубо работаешь,не заплатят.
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22.02.2022 12:20 Відповісти
У нас только шоколадные дебилы верили пустозвонству демократа-маразматика.Или же им была поставлена задача делать вид,что верят.Наши люди никак не могут понять,что в США,в отличии от нашего болота, всем руководит партия,а не ее член,которого выбрали президентом.Никак им не понять,что там партия выдвигает представителя,а у нас олигархи или их марионетки создают партию.А ссыкливость и продажность демократов известна всем.Достаточно вспомнить даты агрессий РФ.Да и биография самого Байдена говорит о многом.Особенно его речь в Свердловске-так даже не каждый упоротый кацап ***** лизал.
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22.02.2022 12:24 Відповісти
Байдена речь в Свердловске - это о чем? Никогда не слышал
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Soglasen neft dolzen popast pervuju ocered pod sankciji.Takze dobavliu vizi nedavat grazdanam rosiji vsem bez iskliucenyja v Evropu.Po gazu takze nado vesti kvoti dlia raski prakticeski zakryt SP2 i SP1
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22.02.2022 12:11 Відповісти
neft vet mnogo ejio jest *********** tut vybor bolsoj.Gaz trudnej no i teper uze Evropa daze pri takix cen zakupila zyzenogo gaza,tolko janvare 10miliardov kub.Realno jesli xotela Evropa nasli cem pomeniat ruskije energonositeli,a vot sto raska delala vopros konecno interesni kogda 1/3 sovej tolko nefti exportirujet v Evropu.Ja dumaju pokupatel jest vaznej cem prodavec,tak vezde jest
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Черньов, а щ там з дорогами? Як справи з є-бабусями? А з прокурором САП? А з санкція и проти Коломойського по запиту США? Зелене непорозуміння не має права щось вимагати від заходу, не виконуючи взяті на себе зобов'язання.
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Я бы добавил ещё санкции к производителям сельхозпродукции.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Лучшие "санкции"-ПВО и закрыть небо.А на земле мы и сами справимся
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22.02.2022 12:15 Відповісти
 
 