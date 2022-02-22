Рада пропонує Заходу запровадити санкції проти фінансового сектору та нафтовидобувної галузі РФ, - "слуга народу" Чернєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Секторальні санкції проти Росії можуть застерегти Росію від ескалації у Донецькій та Луганській областях.
Про це заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Нардеп зазначив, що наразі не відомо, які саме санкції обговорюють західні партнери України.
"Ми зі свого боку запропонували свій перелік санкцій, які ми вважаємо найефективнішими для стримування РФ. Вони стосуються і фінансового сектору, і нафтовидобувної галузі, і щодо припинення експорту чи імпорту в РФ високих технологій, на яких тримається нафто- та газовидобувна діяльність. Тому що 52% бюджету РФ складають якраз вуглеводні, які продає РФ. Ми маємо перекрити це", - сказав парламентар.
Також Чернєв зазначив, що на кордонах Донецької та Луганської областей може бути ескалація.
"Задля того, щоб від цього застерегти РФ мають бути санкції вже сьогодні. І не просто проти інвестування в "ЛДНР", а реальні, секторальні санкції проти РФ", - додав нардеп.
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Насміялись?
Гірше вже не буде, ви казали?
А так воно буває, коли за президента обирають клоуна.
Захід просив у Вас прокурора САП…
Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3317291
Бойко зараз в ВР каже, що треба відновляти економічні зв'язки з Донбасом.
чи буде блокада пмр ?
Поставте, будь ласка, законопроект від ЕС про колаборантів і відповідальність.
Розгляд всіх оборонних питань - це наш обов'язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради.
Ми переможемо! І Слава Україні!
(с)Порошенко
що стосовно закупівлі газу, палива, електрики, вугілля в ворога???
- Вы хотели Байдена? Получили!
ИА Красная Весна
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Грубо работаешь,не заплатят.