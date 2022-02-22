Рада пропонує Заходу запровадити санкції проти фінансового сектору та нафтовидобувної галузі РФ, - "слуга народу" Чернєв. ВIДЕО

Секторальні санкції проти Росії можуть застерегти Росію від ескалації у Донецькій та Луганській областях.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Нардеп зазначив, що наразі не відомо, які саме санкції обговорюють західні партнери України.

"Ми зі свого боку запропонували свій перелік санкцій, які ми вважаємо найефективнішими для стримування РФ. Вони стосуються і фінансового сектору, і нафтовидобувної галузі, і щодо припинення експорту чи імпорту в РФ високих технологій, на яких тримається нафто- та газовидобувна діяльність. Тому що 52% бюджету РФ складають якраз вуглеводні, які продає РФ. Ми маємо перекрити це", - сказав парламентар.

Також Чернєв зазначив, що на кордонах Донецької та Луганської областей може бути ескалація.

"Задля того, щоб від цього застерегти РФ мають бути санкції вже сьогодні. І не просто проти інвестування в "ЛДНР", а реальні, секторальні санкції проти РФ", - додав нардеп.

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