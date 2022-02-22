Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає ,що санкції проти РФ мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2".

Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2". Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо обороноздатності України та економічної стабільності", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна Естонії за рішення надати певні види озброєння, зокрема ракети Javelin та сучасний військово-польовий госпіталь.

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