Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський вважає ,що санкції проти РФ мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2".
Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом, передає Цензор.НЕТ.
"Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2". Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо обороноздатності України та економічної стабільності", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що Україна вдячна Естонії за рішення надати певні види озброєння, зокрема ракети Javelin та сучасний військово-польовий госпіталь.
Топ коментарі
+10 Alex Bylim acfe5d4d
показати весь коментар22.02.2022 12:13
+5 olele
показати весь коментар22.02.2022 12:11
+3 Сергей Кондратьєв
показати весь коментар22.02.2022 12:28
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Будь ласка, зачекайте...
...Если гауляйтер Мураев или ныне царствующий Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.
То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.
Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
Это санкции должны...
Украина должна ...
Экономика должна ...
***** никого не убивает - это солдаты гибнут.
***** не стреляет по садикам - это садики подвергаются обстрелам
и т.д и т.п
Это же всем понятно.
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Это точно. Ко мне поступил запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду смотреть прокачивать этот вопрос. И не только это вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ. Мы считаем, что это был эскалационный шаг" Источник: https://censor.net/ru/n3317981
Ні Порошенку тоді, ні Зеленському тепер не потрібно добиватись від Заходу санкцій проти рф, бо це як завжди будуть санкції проти якогось Абдулрахмана Магамедовича, потрібно просити зброю, багато зброї, брати кредити і в додачу самостійно щось купувати. Тим більше що є таке чудо як Мікрон, яке з задоволенням втюхає нам очередний кредит під вертольоти чи катери, потрібно крутити його на щось серйозніше, так само всіх інших. З боргами потім розберемось, головне вистояти у війні з однієї сторони, з іншої чим сильніша армія тим менше бажання у ворога з нею воювати і загострень буде менше.
Тільки сильні Збройні Сили України гарантують нам безпеку.
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Можно ли назвать введение военного контингента в лугандон такой деятельностью и будут ли введены санкции к тем кто подписывал эти указы?