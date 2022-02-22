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Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський вважає ,що санкції проти РФ мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2".

Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом, передає Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку - 2". Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо обороноздатності України та економічної стабільності", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна Естонії за рішення надати певні види озброєння, зокрема ракети Javelin та сучасний військово-польовий госпіталь.

Також читайте: Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
сам зебил хоть одну санкцию ввел против своего ********* хозяина?
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22.02.2022 12:13
+5
нарешті воно почитало Бабчєнка...

...Если гауляйтер Мураев или ныне царствующий Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.

То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.

Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
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22.02.2022 12:11
+3
Так может твоя зеленая обезьяна хоть какие то санкции введет, прежде чем что то у других требовать будет? И чем ты вообще недовольное? Тем, что этот недоношенный Минск обнулился?
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22.02.2022 12:28
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нарешті воно почитало Бабчєнка...

...Если гауляйтер Мураев или ныне царствующий Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.

То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.

Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
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22.02.2022 12:11 Відповісти
З такою яловою позицією, на публіку не виходять. Звісно, якщо ти не зеленський
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн https://censor.net/ua/n3317515
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22.02.2022 12:48 Відповісти
я хочу це прочитати в минулому часі - санкції ЄС та США ВІДРІЗАЛИ росію від світових ринків
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22.02.2022 12:49 Відповісти
Теж маю таке бажання.
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22.02.2022 13:08 Відповісти
сам зебил хоть одну санкцию ввел против своего ********* хозяина?
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Он никому ничего не должен.

Это санкции должны...

Украина должна ...

Экономика должна ...

***** никого не убивает - это солдаты гибнут.

***** не стреляет по садикам - это садики подвергаются обстрелам

и т.д и т.п
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22.02.2022 12:59 Відповісти
Он еще не понял что нас кинули. Бабки дороже людей.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Кто тебя, кинул? Лапти у тебя украли?
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Лапти у тебя украли козлина. Посмотри на санкции идиот, америка не будет торговать с лнр днр. Германия тоже мямлит непонятно что, говорили при вторжение, а уже после выступления плешивого днрлнр уже как и не Украина, следующий раз плешивый признает что днрлнр Украина, а мы сепаратисты и дальше пойдет, а эти импотенты введут санкции и не будут торговать с Якутией.
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Так может твоя зеленая обезьяна хоть какие то санкции введет, прежде чем что то у других требовать будет? И чем ты вообще недовольное? Тем, что этот недоношенный Минск обнулился?
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Минск обнулился лишь в мечтах тех кто его не читал и занет лишь из слов зебуинов, формальностей за которые можно цеплятся - там заглаза, квазиреспублики признаны в каких границах? Если в границах областей - выдавливание нас вопрос времени, кива уже озвучил то что хочет слышать плешивый и кацапы - в соседних областях притесняются рускоязычные и пр. муть, если теоретически предположить что они займут до границ областей - ввод на соседние вопрос времени (даже не десятилетия) пойдет как каток прорубать коридоры до крыма. А наши "партнеры" высказывают озабоченность, а зебуины жуют и делят бабло, как и папиредники. Нас продадут занедорого, если в ближайшие дни не начнут давить на кацапстан.
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22.02.2022 12:54 Відповісти
вообще-то там не про области, а про отдельные районы
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22.02.2022 13:01 Відповісти
Многоходовка, следить нужно за всем - еще год назад эти недоделки квазиреспублики ,огласили и закрепили у себя в бумажках что их территория - в границах областей. Как думаете сколько времени пройдет, прежде чем бензоколонка после признания и ввода своих войск официально, начнет требовать освободить территории дырляндий? Если весь мир будет высказывать озабоченность, то будут ковать пока горячо.
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22.02.2022 13:06 Відповісти
Если честно, то ***** абсолютно пох, шо там у них написано. Если было бы не написано, то он допишет.

Это же всем понятно.
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Да, Минск обнулился..и чем ты недовольно?
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22.02.2022 13:55 Відповісти
А на что вы надеялись,выбирая ,в войну ,наркомана?хотя ,оказывается теперь,никто за него не голосовал...
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22.02.2022 12:58 Відповісти
Що там по сватам?
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22.02.2022 12:14 Відповісти
эта другое
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22.02.2022 12:18 Відповісти
А також повну зупинку постачання гівняного телепродукту, кварталівського виробництва.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
А зупинка російського бітума для великого крадівництва і зупинка сватів буде?
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Окупацыя 2-х областей зобов'язують ВЕРХОВНОГОГ Головокомандувача ввести в цих областях воєнний стан.
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Ти вже блокаду Придністров'я оголосив, Верховний?
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Що з посольствами х.йла придурку?
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Який Потік-2, Зепоц? Ти вже втрачаєш країну. Скоро ти її остаточно протриндиш-провідосиш, падло.
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Какой-то адекватной реакции от Европы и США я так и не увидел…
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22.02.2022 12:24 Відповісти
а от этого дебила кокаинового увидел, кроме бреда про ядерный статус?
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22.02.2022 12:58 Відповісти
Я не его фанат,но сейчас он начал хоть что-то адекватное говорить.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
адекватное? ))) ты болен? прочти внимательно бл...ть! это олигофрения!
"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Это точно. Ко мне поступил запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду смотреть прокачивать этот вопрос. И не только это вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ. Мы считаем, что это был эскалационный шаг" Источник: https://censor.net/ru/n3317981
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Ти ж сам все робив, щоб його добудували. Замість вимоги санкцій, коли московити порушували "мінські" ти звинувачував Порошенко і зпапевняв світ, що тільки подивишся в очі пуйлу, то наступить мир. Це твої дії і твої помилки, або навпаки, добре виконана робота ворога.
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Не зупинку, а демонтаж
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Я ще у 2016 році змирився з тим що ЕС та США можуть своїми санкціями лише сміх викликати. І не треба розказувати про якісь там кумулятивні ефекти, про відсутність економічного розвитку в ерефії. Економіка ерефії проста як валянок, що добули те продали, все інше, у тому числі як живе там населення їм до сраки, як і самому населенню.

Ні Порошенку тоді, ні Зеленському тепер не потрібно добиватись від Заходу санкцій проти рф, бо це як завжди будуть санкції проти якогось Абдулрахмана Магамедовича, потрібно просити зброю, багато зброї, брати кредити і в додачу самостійно щось купувати. Тим більше що є таке чудо як Мікрон, яке з задоволенням втюхає нам очередний кредит під вертольоти чи катери, потрібно крутити його на щось серйозніше, так само всіх інших. З боргами потім розберемось, головне вистояти у війні з однієї сторони, з іншої чим сильніша армія тим менше бажання у ворога з нею воювати і загострень буде менше.

Тільки сильні Збройні Сили України гарантують нам безпеку.
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22.02.2022 12:46 Відповісти
А він і так не працює. Зупинити те, що не рухається
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22.02.2022 12:48 Відповісти
Молодец ! Сейчас важно спасать Украину !
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22.02.2022 12:55 Відповісти
эта ***** наркоманская мелкая сидит 3 года в кукурузе, за него большие дяди делают работу, а оно только указывает, и еще хрипит, что не так сказали не так сделали. что ты сделал сам???? нихера! дай деньги на армию, дай оборонзаказ, дай ракеты.
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22.02.2022 12:57 Відповісти
Сейчас северный поток 2 не работает и Россия получает 500 млрд $ в год налоговых поступлений.
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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22.02.2022 13:00 Відповісти
Уже немцы отозвали сертификат севпот 2.
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Цим указом Джо Байден запроваджує заборону на інвестиції, торгівлю та фінансування так званих Л/ДНР. Також президент США надав дозвіл на запровадження санкцій проти будь-якої особи, якщо стосовно неї буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями.

Можно ли назвать введение военного контингента в лугандон такой деятельностью и будут ли введены санкции к тем кто подписывал эти указы?
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22.02.2022 14:13 Відповісти
верно.
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22.02.2022 23:10 Відповісти
 
 