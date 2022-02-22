Завтра увесь південний схід звернеться до Путіна з проханням про захист", - нардеп ОПЗЖ Кива. ВIДЕО

Проросійський нардеп ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив про ймовірне, на його думку, звернення "усього південного Сходу" України до Путіна із проханням "захистити російськомовне населення від геноциду" на тлі визнання Росією "ЛДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого коментаря російським пропагандистам Кива опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Це не кінець історії. За останні всім років Україна втратила Крим, пішов Донбас. Завтра може піднятися весь південний схід і попросити у вашого президента Путіна захисту російськомовних... В Україні геноцид російськомовних людей, свавілля нацизму, свавілля правове і геноцид російськомовних. Скажіть, хто у цій країні захоче залишатися жити? Купка львів’ян, які себе вважають спадкоємцями нацистської ідеології?", – заявив Кива.

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