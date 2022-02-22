Завтра увесь південний схід звернеться до Путіна з проханням про захист", - нардеп ОПЗЖ Кива. ВIДЕО
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Проросійський нардеп ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив про ймовірне, на його думку, звернення "усього південного Сходу" України до Путіна із проханням "захистити російськомовне населення від геноциду" на тлі визнання Росією "ЛДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого коментаря російським пропагандистам Кива опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Це не кінець історії. За останні всім років Україна втратила Крим, пішов Донбас. Завтра може піднятися весь південний схід і попросити у вашого президента Путіна захисту російськомовних... В Україні геноцид російськомовних людей, свавілля нацизму, свавілля правове і геноцид російськомовних. Скажіть, хто у цій країні захоче залишатися жити? Купка львів’ян, які себе вважають спадкоємцями нацистської ідеології?", – заявив Кива.
Будь ласка, зачекайте...
ПС: гальо, ОПСЖ! Чамайдан, вокзал, Ростов. У повному складі, інакше - стульчик, мотузка, гіляка.
чтобы пересидеть трудные деньки в дурке или в тюрьме -
в компании таких же, как он.
Або в жомову яму.
- его "творчество" вообще - знак каКчества всей ОПЗЖ - торговая марка дебилоидов-засланцев и их одноклеточного 10%ного стабильного лохтората..
до речi, киву краще на швабру, як на паРашi)) нехай буде все, як воно любить.
закон про коллаборантiв негайно!
киву на цугундер, як тiльки повернеться, на цугундер за посягання на територiальну цiлiснiсть
краiни та спiвпрацю з агресором!
Европi потрiбно запровадити проти цього покидька санкцii, щоб воно бiльше не вешталось, буде сидiти на цугундерi вдома.