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Завтра увесь південний схід звернеться до Путіна з проханням про захист", - нардеп ОПЗЖ Кива. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Проросійський нардеп ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив про ймовірне, на його думку, звернення "усього південного Сходу" України до Путіна із проханням "захистити російськомовне населення від геноциду" на тлі визнання Росією "ЛДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого коментаря російським пропагандистам Кива опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Це не кінець історії. За останні всім років Україна втратила Крим, пішов Донбас. Завтра може піднятися весь південний схід і попросити у вашого президента Путіна захисту російськомовних... В Україні геноцид російськомовних людей, свавілля нацизму, свавілля правове і геноцид російськомовних. Скажіть, хто у цій країні захоче залишатися жити? Купка львів’ян, які себе вважають спадкоємцями нацистської ідеології?", – заявив Кива. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+108
Зе-моносброд, что там с Законом про коллаборантов, а?
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22.02.2022 12:18
+88
ОПЗЖ має бути знищенна як явище в Україні.
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22.02.2022 12:19
+58
Так чего ты уехал в Испанию?
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22.02.2022 12:19
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Ківу на гілляку!!!!!
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22.02.2022 14:18 Відповісти
...надіти.
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22.02.2022 14:26 Відповісти
до речi, киву краще на швабру, як на паРашi)) нехай буде все, як воно любить.
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23.02.2022 13:16 Відповісти
Хвора людина. А над хворими не сміються.
ПС: гальо, ОПСЖ! Чамайдан, вокзал, Ростов. У повному складі, інакше - стульчик, мотузка, гіляка.
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22.02.2022 14:28 Відповісти
этот оптимистичный мальчик хочет заплыть далеко за буйки в Средиземном море
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22.02.2022 14:29 Відповісти
В Испании Кива планирует устроить дрочку в публичном месте,
чтобы пересидеть трудные деньки в дурке или в тюрьме -
в компании таких же, как он.
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22.02.2022 14:35 Відповісти
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Де **** СБУУУУУУ і Бакланов курва ????
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22.02.2022 14:51 Відповісти


Або в жомову яму.
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22.02.2022 14:53 Відповісти
Колир ця паскуда здохне?,кончена колоборанська мерзота як і все опзж.
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22.02.2022 15:02 Відповісти
Завтра весь Жопоблок обратится к путену с вопросом: "Так а шо, зарплаты больше не будет??!"
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Этот Испанский Петух сидел вместе с вами верховной раде почухивая свой болт. получал зарплату гадил Украине ... Куда вы смотрели ??? То есть эта мразь кому то была нужна.. А сейчас Испанский петух раздает интервью на право и лево продолжая чухать и дальше .нарубивший бабла в Украине .. И все были слепы. но все были все в доле...
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Как его еще в "Правый Сектор" взяли?
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22.02.2022 15:46 Відповісти
чьо ... как ... У нього УБД. Такий парадокс ...
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Ну так жомовая яма она ж большая!
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23.02.2022 14:54 Відповісти
Контуженный дебил, вечно ему мерещится русский мир.
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22.02.2022 15:26 Відповісти
А есть спецы кто может вычислить адрес откуда он пилит видосики?? В Испании у нас большая диаспора, желающие найдутся задать пару вопросов....
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Это кто? Известный испанский блоггер?
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22.02.2022 15:29 Відповісти
Кива-*****.
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22.02.2022 15:30 Відповісти
Загоріло *****, тепер ще більше схожий на гімно
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22.02.2022 15:45 Відповісти
Что с ним цацкаться,лишить его гражданства, он же дипломированный работу найдёт.
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Ми ще й зарплату цьому гамну платимо
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Верните его в Киев!!!!
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22.02.2022 15:51 Відповісти
Почему это чмо еще не в СИЗО?
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22.02.2022 15:56 Відповісти
Этот дебилл все гоняет "дуньку кулакову" на портрет Ху...ла!
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22.02.2022 16:09 Відповісти
вот за кого вы голосовали.узнаете своего избранника,а ?голосовали за этого мультика.какой избранник такая и аудитория.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
у Кивы беспроигрышная позиция - он придурок, пациент "Шведской Могилы" - психбольницы в Полтаве , если даже оно кого-то даже грохнет - ему ничего не будет с его пакетом медсправок..
- его "творчество" вообще - знак каКчества всей ОПЗЖ - торговая марка дебилоидов-засланцев и их одноклеточного 10%ного стабильного лохтората..
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Лишить эту тварь гражданства.
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Ідіот.
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22.02.2022 17:29 Відповісти
надеюсь у Кивы будет бесконечный понос
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22.02.2022 17:39 Відповісти
Испанский петух -
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22.02.2022 18:39 Відповісти
Ярош, як ти терпиш свого дружка?
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22.02.2022 19:26 Відповісти
Цікаво про що думав Аваков просуваючи цього дауна?
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23.02.2022 00:31 Відповісти
Даже не интересно что очередное этот высер из себя извлек... Просто убейте это чмо как бешеную собаку, не пулей а палкой!!! На такую тварь даже пули жалко!!! (Хотя если будет сбор денег на отстрел этой твари, я сам на патроны добавлю)
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23.02.2022 10:58 Відповісти


до речi, киву краще на швабру, як на паРашi)) нехай буде все, як воно любить.

закон про коллаборантiв негайно!

киву на цугундер, як тiльки повернеться, на цугундер за посягання на територiальну цiлiснiсть

краiни та спiвпрацю з агресором!

Европi потрiбно запровадити проти цього покидька санкцii, щоб воно бiльше не вешталось, буде сидiти на цугундерi вдома.
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23.02.2022 13:21 Відповісти
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