Стрім з Юрієм Бутусовим: Путін визнав "незалежність" ОРДЛО. У яких "кордонах"? Що далі? ВIДЕО

Офіційне захоплення Росією Донбасу та офіційне застосування російської армії для знищення України.

Про це у своєму стрімі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст проаналізував "визнання" Росією так званих "ЛДНР" та розповів про наслідки таких дій для країни-окупанта.

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