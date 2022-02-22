УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13834 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
7 782 20
війна (56233) Росія (47144) Донбас (21733) Бутусов Юрій (3125)

Стрім з Юрієм Бутусовим: Путін визнав "незалежність" ОРДЛО. У яких "кордонах"? Що далі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіційне захоплення Росією Донбасу та офіційне застосування російської армії для знищення України.

Про це у своєму стрімі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст проаналізував "визнання" Росією так званих "ЛДНР" та розповів про наслідки таких дій для країни-окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрім з Юрієм Бутусовим: Наступ на Ростов? ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Ну що, бубуїни, закінчили війну ?
Вона Порошенку вигідна була ?
показати весь коментар
22.02.2022 12:40
+2
Верховній Раді України треба негайно змінити адмінкордони Луганської та Донецької областей і приєднати до Харківської та Запорізької областей підконтрольні території !!! В нас більше нема ні Донецької ,ні Луганської області !!! А з часом буде видно !!!
показати весь коментар
22.02.2022 12:36
+2
Молодець Бутусов! Красава!
показати весь коментар
22.02.2022 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже есть решение госдумы россии о признании независимости "ЛДНР"!
показати весь коментар
22.02.2022 12:33 Відповісти
Далі наші Західні парноьри обісруться зі своїми санкціями.

Далі лаптестан буде воювати руками дири з Україною.
показати весь коментар
22.02.2022 12:34 Відповісти
да уже напрямую....
показати весь коментар
22.02.2022 13:34 Відповісти
Верховній Раді України треба негайно змінити адмінкордони Луганської та Донецької областей і приєднати до Харківської та Запорізької областей підконтрольні території !!! В нас більше нема ні Донецької ,ні Луганської області !!! А з часом буде видно !!!
показати весь коментар
22.02.2022 12:36 Відповісти
Ну що, бубуїни, закінчили війну ?
Вона Порошенку вигідна була ?
показати весь коментар
22.02.2022 12:40 Відповісти
Молодець Бутусов! Красава!
показати весь коментар
22.02.2022 12:45 Відповісти
🤢 "Нужно только перестать стрелять""я увидел мир в глазах","Шашлыки и день ПАБЕДЫ", " в СССР не все так плохо "………… зеИУДА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО САБОТИРОВАЛ РАЗВИТИЕ Армии и даже сегодня отказываются принять закон на выделение 50 000 000 для ВСУ
показати весь коментар
22.02.2022 12:49 Відповісти
для Артиста комедийного жанра и його виборцив(!)
настало Время извиняться и звать Пороха.......
т.е откРывать 3 конверт.
показати весь коментар
22.02.2022 13:01 Відповісти
Яким чином ? Вибори проводити ?
показати весь коментар
22.02.2022 13:12 Відповісти
У випадку якщо невдовзі перед виборами 23 року Верховна Рада оголосить про запровадження стану війни, або президент введе воєнний стан на всій території країни, вибори проводитись не будуть доти, доки цей стан не буде скасований самою Верховною Радою
показати весь коментар
22.02.2022 14:00 Відповісти
это можно и без выборов .
95 квартал без выборов керуэ ....
показати весь коментар
22.02.2022 13:27 Відповісти
Було б бажання. Можливим є створення уряду національної єдності. Натомість, Зеленський буде лише узурпувати і посилювати владу аж до скасування виборів..
показати весь коментар
22.02.2022 14:02 Відповісти
Оце попали... між психопатом путлєром і самозакоханих паяцом.
показати весь коментар
22.02.2022 14:10 Відповісти
Нажаль. Але, певно, цього було важко уникнути, зважаючи на загальну свідомість і менталітет. Та це не нагірший сценарій, Ксеню.
показати весь коментар
22.02.2022 14:21 Відповісти
Я вже давно казала тихенько про впровадження певної пропаганди, за що отримувала критику, в тому числі і від вас.
А як інакше боротись за менталітет, за свідомість ?
показати весь коментар
22.02.2022 14:23 Відповісти
То пропаганда працює. Не така, як хотіли б ви, але ця версія більш дієва. Тому збільшується кількість симпатиків ЄС і Нато. Щодалі більше людей бачать москалів ворогами. Патріотичний фланг отримує більшу підтримку. Рейтинги ЄС, яка там є найбільш медійною, зростають попри претензії до Порошенка. Зважте, що наслідком цієї ж пропаганди слуги втрачають. Не лише через зашквари, а через зміщення суспільного консенсусу. Тож їм ця зміна не вигідна доти, доки вони не вирішать очолити зростаючий антикацапський фланг.
показати весь коментар
22.02.2022 14:37 Відповісти
Моя пропаганда, та, яку я собі уявляю, працювала би більш ефективно.
показати весь коментар
22.02.2022 14:37 Відповісти
 
 