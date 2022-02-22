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Стрім з Юрієм Бутусовим: Путін визнав "незалежність" ОРДЛО. У яких "кордонах"? Що далі? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційне захоплення Росією Донбасу та офіційне застосування російської армії для знищення України.
Про це у своєму стрімі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Журналіст проаналізував "визнання" Росією так званих "ЛДНР" та розповів про наслідки таких дій для країни-окупанта.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар22.02.2022 12:40
+2 Надія Кузишин e4216b52
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+2 Микола Мазуренко
показати весь коментар22.02.2022 12:45
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Далі лаптестан буде воювати руками дири з Україною.
Вона Порошенку вигідна була ?
настало Время извиняться и звать Пороха.......
т.е откРывать 3 конверт.
95 квартал без выборов керуэ ....
А як інакше боротись за менталітет, за свідомість ?