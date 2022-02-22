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Ми з ними не працюємо, не знаємо, хто це, - Зеленський про "заклик" ватажків "ЛНР" добровільно відвести українські війська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська. Втім, президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати їхні територіальні претензії до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, попросили прокоментувати такий заклик ватажків псевдореспублік.

"Хто просив?", - поставив уточнювальне запитання президент. 

"Ватажки ОРДЛО", - відповіла журналістка. 

"Ми з ними не працюємо, ми не знаємо, хто це!", - зазначив Зеленський.

Також читайте: "Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Зеленский, хорош клоунаду мочить. Возвращай арту, поднимай байрактары, минируй подходы. Уже и идиоту ясно будет война.Заканчивай с дорогами и кормлением Бени. Это отребье не остановится пока не начнет отправлять гробы в Орду.
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22.02.2022 12:35
+24
память уже совсем плохая у торчка стала. Напомню:

11:00, 17 апреля 2014 г. Студия «95 квартал» сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают «максимально шатать действующую власть»
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22.02.2022 12:33
+14
Відверта броехня, невже думаєш, що ми забулися Сівохо і Фокіна? Тоді просто цих малоросів перевиховали і вони звернули всю твою програму.
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22.02.2022 12:31
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BREAKING: Russia's foreign minister says the country is 'used to' sanctions and knows they will be imposed anyway
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22.02.2022 12:30 Відповісти
Да-да, они еще до сих пор говорят, что "санкции им на пользу".
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22.02.2022 12:38 Відповісти
"Слуги 👿👹 " Отказываются и сегодня принять закон для увеличения поддержки ВСУ ! 🐒🦠 верят , что полномасштабной войны не будет и хотят и дальше пиз… на дорогах. И не важно под каким флагом
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22.02.2022 12:54 Відповісти
За чем дело стало? С любовью от всего мира - санкции, санкции, санкции. На благо великой и могучей!
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22.02.2022 13:10 Відповісти
Все правильно зараз робить Зеленський. Не чіпайте його. Зараз Україні треба єдність, а не розбрат. Зрозуміло, що рашистським тролякам Зеленський як кістка в горлі, бо не піддався на залякування, не прийняв ордло, не прові референдум, щодо зміни конституції. Звичайно, це не його заслуга, а людей, які нам допомогають. Поки що все в нас добре: Україна 1 - рашка 0. Тому ерефія буде нападати та спонукати нас здатись. Зараз треба забути про дороги, дерева, ковідні 1000 та смартфони, а всі фінанси на армію! Будувати свою лінію Маннергейма! Хай її назвуть лінією Зеленського нащадки, головне не підкоритись рашистам!
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22.02.2022 13:18 Відповісти
З усіх щилин. "У ці часи не можна критикувати владу, треба гуртуватися навколо неї". Хочу задати уточнююче питання. А то що? А ТО ПУТІН НАПАДЕ?!
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22.02.2022 13:38 Відповісти
Слова твоего кумира. Про расшатанную лодку еще вспомни. Проснулся после ночной смены. Обычно твой обиженный шыкаладный король за сутки раз- два высовывал кучерявое рыльце, как пошел жар - тишина. Вопрос. Где парашенка?
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Ага. А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?…

И принимать такое тяжелое вредно. Сгоришь.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Відверта броехня, невже думаєш, що ми забулися Сівохо і Фокіна? Тоді просто цих малоросів перевиховали і вони звернули всю твою програму.
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Ви можете це пам'ятати вічно, але краще не забувайте, що російська армія стоїть на кордонах. А зараз Україна не знає хто такі ватажки ордло. Хто це?
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22.02.2022 12:38 Відповісти
Если их не знает зеледент, то это не означает что их не знает Украина. Зеледент еще в 14 году ушел в параллельную реальность любви к рабссее, а 73% идиотов его оттуда выдернули и выбрали Президентом.
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22.02.2022 12:56 Відповісти
память уже совсем плохая у торчка стала. Напомню:

11:00, 17 апреля 2014 г. Студия «95 квартал» сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают «максимально шатать действующую власть»
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22.02.2022 12:33 Відповісти
Воно забуло вже як намагалось створити спільні патрулі з лугандонівцями.
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22.02.2022 12:34 Відповісти
Та да. И оно забыло как в 2019 году в Париже подписало формулу Штайнмайера. И развязало все руки ***** давить на Украину.
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22.02.2022 12:38 Відповісти
Надо так ,,отвести ,, чтобы не знали куда бежать
Только тогда будет полный порядок
Не надо оправдываться -- просто делать что нужно Украине
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22.02.2022 12:34 Відповісти
Зеленский, хорош клоунаду мочить. Возвращай арту, поднимай байрактары, минируй подходы. Уже и идиоту ясно будет война.Заканчивай с дорогами и кормлением Бени. Это отребье не остановится пока не начнет отправлять гробы в Орду.
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22.02.2022 12:35 Відповісти
Чому Слуги Народу зрадники?
Ось, сьогоднішнє, показово. Європейська Солідарність вчергове вимагала поставити на голосування закон про необхідність збільшення видатків на армію.
Позиція Слуг уродів стабільна - звинувачення в політичному піарі.
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22.02.2022 12:35 Відповісти
Официально обьявить их террористическими .что значит кто они
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22.02.2022 12:36 Відповісти
В Зєлі не вистачає сміливості вголос сказати що це колаборанти та терористи.
Про його плазування перед пуйлом вже й немає що казати ...
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22.02.2022 12:37 Відповісти
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Оно не лох ,а - ТРОЯНСКИЙ МЕРИН
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22.02.2022 12:56 Відповісти
А кто в 2014-ом перед ними танцевал и камеди показывал?
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22.02.2022 12:39 Відповісти
«Ми з ними не спілкуємось»… - корректная цитата.
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22.02.2022 12:41 Відповісти
Амнезия это страшно он за все время своего на посту ни разу не назвал что в ордло русские оккупанты и она оккупирована негласно рашей то что Вы сейчас от него хотите
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22.02.2022 12:42 Відповісти
анализов, хотя-бы...
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Они достаточно умело прячутся от обстрелов, и терпеливо наблюдают за потерей территорий, это есть, но в воинской присяге про другое...
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22.02.2022 12:50 Відповісти
Вова ти "не знаєш хто це"?
То терористи. Й ти вова маєш заявити що з Терористами перемовин Україна не веде! Якого поперся у президенти якщо ти "нічого не знаєш" .... сцикло.
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22.02.2022 12:48 Відповісти
MKRU

Дмитрий Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашённых ими границах. Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это что речь идёт о границах областей, он сказал, что добавить ему больше нечего.

«В тех границах, в которых они были провозглашены и существуют», - сказал он.

По факту это означает, что республики признаются в «старых» границах, которые примерно на 70% больше тех территорий, которые они сейчас занимают фактически - остальная часть фактически контролируется Украиной.

В ЛНР уже заявили, что республика призовёт Украину добровольно отвести войска с «оккупированных территорий», а если это не случится, то «будет принято решение, которое позволит восстановить мир и территориальную целостность».
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22.02.2022 12:51 Відповісти
Так эти все "провозглашения" до сраки всем,кроме засрашки. Основание для вторжения? Так на черта огород городить с признаниями? По факту сами перед собой выискивают оправдания агрессии. Дебилы,блеать.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Це говорить людина,яка обіцяла за рік закінчити війну.Натомість максимально її приблизила.Це говорить людина,яка обіцяла домовлятись "хоч з чортом лисим",натомість включає дурника і питає "а хто це ДНР-ЛНР?".Я роблю висновок що Зеленський ніяк не пов"язує себе з Україною,він вже бачить себе Нероном,що підпалив Рим і милується пожежею...Боюсь,Зєля підпалить Україну і десь з Хайфи буде спостерігати за пожежею,надуваючись від значимості що він зробив.Як ми могли в такі важкі часи обрати такого бездарного,непрофесійного,паяцовитого інородця,як могли?Чи є надія,що наше суспільство висуне з свого середовища справжнього,розумного,хитрого патріота,що обіграє ***** і спасе народ?Надія є,бо щури втікають і розчищають місце...хто прийде?..
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22.02.2022 12:53 Відповісти
А що і кого пропонує сам пан Романюк? Чи ї в нього розумний,хитрий,зовсім не злодійкуватий,"ужас" *****,що ще й обіграє цього самого ботоксного виродка? І з задоволенням почну його,розумного і хитрого,підтримувати у всьому.А то в Україні,кожний новий ,як колись вірші Тичини..."А Тичина пише вірші,та все гірші,та все,як один..."
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23.02.2022 10:02 Відповісти
Какого хрена ты военное положение не вводишь, идиот?!
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22.02.2022 12:55 Відповісти
давно пора признать всю эту контору террористами
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22.02.2022 12:56 Відповісти
Ну як це не знаєш? Цитую тебе, "найвеличнішого": "та сторона", "повстанці"...
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22.02.2022 13:03 Відповісти
самое время заглянуть в очко хйлу
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22.02.2022 13:14 Відповісти
Ну если уж такие вкусные откаты на великом будивныцтве , продолжай , только перепрофилируйте виды работ. Стройте блиндажы, бункеры, бомбоубежища, доты , другие фортфикационные сооружения , военные знают , что нам нужно для обороны. Просто какая-то маниакальная настойчивость, в такое трудное время строить дороги.
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22.02.2022 13:14 Відповісти
Ну все це передбачувано.Тут так,або при владі ПОВНИЙ ДЕБІЛ,або геніальний щур,який виконує наказ свого боса! А от мені,особисто,дуже цікаво,як це все сприймають 73% зебілят,чи все одно йде все по плану і якби не Порох!!!! А чі розуміють вони,що теж несуть відповідальність за все це,чи визнають,що лохонулись і тепер самими треба буде йти на передок я ж не вірю,що всі 73% це кацапи!!!
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Ответ Украины прост, он может копировать ответ РФ на подобные вопросы. Мы на своей территории и где , когда и в каком количестве сами решаем нахождение наших войск, их дислокацию, передвижения учения и т.д. Но это конечно ответ республикам "половцев и печенегов" мы вообще не знаем что это за сброд,.. это мы их Мокшанскому хану.
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22.02.2022 14:56 Відповісти
совершенно верно.
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22.02.2022 23:57 Відповісти
 
 