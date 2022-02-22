Ми з ними не працюємо, не знаємо, хто це, - Зеленський про "заклик" ватажків "ЛНР" добровільно відвести українські війська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська. Втім, президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати їхні територіальні претензії до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, попросили прокоментувати такий заклик ватажків псевдореспублік.
"Хто просив?", - поставив уточнювальне запитання президент.
"Ватажки ОРДЛО", - відповіла журналістка.
"Ми з ними не працюємо, ми не знаємо, хто це!", - зазначив Зеленський.
Також читайте: "Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська
Топ коментарі
+26 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар22.02.2022 12:35
+24 Bogdan_
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+14 Анатолий К 65c6a92d
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И принимать такое тяжелое вредно. Сгоришь.
11:00, 17 апреля 2014 г. Студия «95 квартал» сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают «максимально шатать действующую власть»
Только тогда будет полный порядок
Не надо оправдываться -- просто делать что нужно Украине
Ось, сьогоднішнє, показово. Європейська Солідарність вчергове вимагала поставити на голосування закон про необхідність збільшення видатків на армію.
Позиція Слуг уродів стабільна - звинувачення в політичному піарі.
Про його плазування перед пуйлом вже й немає що казати ...
То терористи. Й ти вова маєш заявити що з Терористами перемовин Україна не веде! Якого поперся у президенти якщо ти "нічого не знаєш" .... сцикло.
Дмитрий Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашённых ими границах. Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это что речь идёт о границах областей, он сказал, что добавить ему больше нечего.
«В тех границах, в которых они были провозглашены и существуют», - сказал он.
По факту это означает, что республики признаются в «старых» границах, которые примерно на 70% больше тех территорий, которые они сейчас занимают фактически - остальная часть фактически контролируется Украиной.
В ЛНР уже заявили, что республика призовёт Украину добровольно отвести войска с «оккупированных территорий», а если это не случится, то «будет принято решение, которое позволит восстановить мир и территориальную целостность».