Ніхто не хоче війни, але Україна повинна готуватися до агресії з боку РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Україна повинна готуватися до будь-яких кроків агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів", - зазначив Зеленський.

"Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Реакція на це рішення також має бути швидкою.... Це може бути найпотужніша швидка санкційна допомога. Перші кроки російської агресії вже зроблено. Велика трагедія може бути", - додав президент.

Він також зазначив, у разі повномасштабного вторгнення РФ до України - у небезпеці будуть й інші держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський