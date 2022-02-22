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Ніхто не хоче війни, але Україна повинна готуватися до агресії з боку РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна повинна готуватися до будь-яких кроків агресії з боку Російської Федерації.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів", - зазначив Зеленський.
"Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Реакція на це рішення також має бути швидкою.... Це може бути найпотужніша швидка санкційна допомога. Перші кроки російської агресії вже зроблено. Велика трагедія може бути", - додав президент.
Він також зазначив, у разі повномасштабного вторгнення РФ до України - у небезпеці будуть й інші держави.
Топ коментарі
+39 vitaliymkua
показати весь коментар22.02.2022 12:41
+24 Іван Іванов 9f733e9c
показати весь коментар22.02.2022 12:40
+22 18c49ed2
показати весь коментар22.02.2022 12:41
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2 ч. ·
Кстати, я только сейчас понял, что раз Зеленский так долго тянул с ответом, то у него не было заготовленного решения на этот случай, а значит он и его компашка не просчитали тот сценарий, когда Путин признает ЛДНР.
Понимаете? У Зеленского не было прописанных действий при таком развитии ситуации. А какие ещё сценарии он не просчитал? Интересно, к возможному вторжению он так же готов? У меня добавилось грусти в душе после осознания всего этого.
Как там у классика? "Ех, бл@дська Данія! П@здєц всім сподіванням"...
а потім вже надіялися б на санкції
Тимошенко уже Все сказала сегодня утром что должен был сказать президент еще вчера !!!