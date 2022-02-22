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Ніхто не хоче війни, але Україна повинна готуватися до агресії з боку РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна повинна готуватися до будь-яких кроків агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів", - зазначив Зеленський.

"Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Реакція на це рішення також має бути швидкою.... Це може бути найпотужніша швидка санкційна допомога. Перші кроки російської агресії вже зроблено. Велика трагедія може бути", - додав президент.

Він також зазначив, у разі повномасштабного вторгнення РФ до України - у небезпеці будуть й інші держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Та то все Байден нагнітає. Усі на шашлики!
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22.02.2022 12:41
+24
Та не нагнетай ! Тебя что Байден укусил, да Зелупа обосранная ?!
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22.02.2022 12:40
+22
Поздно пить боржоми. Это нужно было делать еще позавчера. Не сформированы стратегические запасы горючего и продовольствия на случай большой войны. Сорвана ракетная программа, которая нам была необходима как воздух. Запасы зерна тупо разворованы и вывезены за границу. И т.д.
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22.02.2022 12:41
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Батько наш Бандера, а Зеленськой маты.
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Борислав Береза

2 ч. ·



Кстати, я только сейчас понял, что раз Зеленский так долго тянул с ответом, то у него не было заготовленного решения на этот случай, а значит он и его компашка не просчитали тот сценарий, когда Путин признает ЛДНР.

Понимаете? У Зеленского не было прописанных действий при таком развитии ситуации. А какие ещё сценарии он не просчитал? Интересно, к возможному вторжению он так же готов? У меня добавилось грусти в душе после осознания всего этого.

Как там у классика? "Ех, бл@дська Данія! П@здєц всім сподіванням"...
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Да ну на хрен.... На фига эта движуха, готовиться? Лучше еще пару лярдов на дороги попилить. А то потом можно и не успеть....
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22.02.2022 13:08 Відповісти
Скажіть цьому наркоману, що ми воюємо вже 8 років
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22.02.2022 13:08 Відповісти
А що Україна робила під твоїм керівництвом останні два роки, що лише тепер повинна готуватися?
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22.02.2022 13:08 Відповісти
Какие санкции введет Украина?
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22.02.2022 13:09 Відповісти
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22.02.2022 13:10 Відповісти
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22.02.2022 18:11 Відповісти
в данной ситуации не хочет войны - значит не хочет защищаться...
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Вовка, жри галстук))
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22.02.2022 13:12 Відповісти
Справжні козаки одразу ж розірвали всі єкономічні стосунки з імперськими РФ, Білоруссю та ін...

а потім вже надіялися б на санкції
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22.02.2022 13:12 Відповісти
Штаты сколько раз говорили сцикуну о вторжении "У вас есть доказательства?"
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Готуватися? Тобто відвойовувати своє ми не будемо, ми будемо віддавати і готуватися ще віддавати.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
готовиться опять должен кто-то другой, вводить санкции быстр. а зелох будет пока прокачивать вопрос через себя, разрывать ли с парашей отношения, не полномасштабное же...
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Збери до єдиноі купи увесь 95 квартал - та поміркуй, що далі робить. Ви ж є «мирные люди»!
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22.02.2022 13:40 Відповісти
А тебя, зезасмоктыша, это озарило только на 8 году войны и к концу 3 года *************? Поразительное скудоумие.....
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22.02.2022 13:40 Відповісти
ух ты - мы вышли из бухты после кумара !!! поздно гнида !!! пакуй свой кокс и чемодан и вали нах !!!
Тимошенко уже Все сказала сегодня утром что должен был сказать президент еще вчера !!!
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22.02.2022 13:40 Відповісти
надо максимально заминировать все дороги. И мариупольские комбинаты Ахметова на всякий случай.
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Ты чего, в перерывах между работой работаешь корреспондентом cnn?
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22.02.2022 13:57 Відповісти
К сожалению, в результате подписания "договоров" с лыдыныры и введения войск, после первой стычки с ВСУ на линии соприкосновения, московия покажет свое "мясо" на телевизоре и скажут, что уничтожив кого-то Украина, тем самым обьявила войну и напала на московию...
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22.02.2022 14:03 Відповісти
ну и резервисты рф, коих начал мобилизовать хло несколько дней назад, пойдут выполнять "мясо-интернациональный долг"
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22.02.2022 14:06 Відповісти
Навіть на 1 % зі ста не сподіваюсь що він на це здатний.
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22.02.2022 14:14 Відповісти
У Зеленського нема здобутків в зовнішній і внутрішній політиці.
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Звісно у ********* світі жодна цивілізована держава і жоден керівник держав перебуваючи у здоровому глузді і при ясній памяті не хоче війни на своїй території.Всі розуміють що війна це розруха злидні горе втрати біль.Воювати хоче тільки божевільний маньяк який бере на себе повноваження розпоряджатися чужими життями і долями за що йому безперечно воздастся.Але на сьогоднішній день ми маємо справу з ненажерливим хижаком і дійсно маємо бути готові до будь-яких подій.То як саме нам готуватися?У нас ще десь є структури цивільного захисту?Проводиться інструктаж з цивільними особами якісь міри по запобіганню паніки та навчання конкретних дій в разі небезпеки?
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22.02.2022 15:33 Відповісти
Ну ВОСЕМЬ лет было все таки... на "подготовку".
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Точно.
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22.02.2022 23:56 Відповісти
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