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"Україна понад усе!", - маленька одеситка вигукує патріотичне гасло на Марші єдності. Емоційне ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В Одесі на Марші єдності маленька дівчинка вигукувала патріотичні гасла і спонукала до цього дорослих учасників акції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на фрагменті відеозапису, що опублікований в соцмережах.

На відео дівчинка сидить на плечах у дорослого чоловіка. Разом вони йдуть із сотнями інших одеситів Приморським бульваром.

"Україна понад усе!", - вигукує дівчинка, а інші учасники акції відгукуються і повторюють її гасло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
я не хвилююсь за тигрів (ЗСУ) мене хвилюють ті барани, що керують тиграми!
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22.02.2022 13:15
+16
растут патриоты)
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22.02.2022 13:11
+15
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:11
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Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Все правильно зараз робить Зеленський. Не чіпайте його. Зараз Україні треба єдність, а не розбрат. Зрозуміло, що рашистським тролякам Зеленський як кістка в горлі, бо не піддався на залякування, не прийняв ордло, не прові референдум, щодо зміни конституції. Звичайно, це не його заслуга, а людей, які нам допомогають. Поки що все в нас добре: Україна 1 - рашка 0. Тому ерефія буде нападати та спонукати нас здатись. Зараз треба забути про дороги, дерева, ковідні 1000 та смартфони, а всі фінанси на армію! Будувати свою лінію Маннергейма! Хай її назвуть лінією Зеленського нащадки, головне не підкоритись рашистам!
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22.02.2022 13:18 Відповісти
А нюхать перестанет?
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Все одне аби була та квітла Україна
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22.02.2022 13:22 Відповісти
А ну да. Какаяразница. Фу, как будто в дерьмо случайно вступил.
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22.02.2022 15:02 Відповісти
То що правильно робить ВАЗиленський?
Будує дороги, обіцяє посадити дерева, ковідні 1000 та смартфони? Де фінанси на армію?
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Тоді чому гетьманцев проти фінансування ЗСУ і оборони?
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22.02.2022 15:25 Відповісти
ну хватит уже зеленскому зад лизать....
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22.02.2022 17:00 Відповісти
растут патриоты)
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Я вірю в ЗСУ.
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22.02.2022 13:12 Відповісти
я не хвилююсь за тигрів (ЗСУ) мене хвилюють ті барани, що керують тиграми!
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22.02.2022 13:15 Відповісти
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22.02.2022 13:17 Відповісти
Это все хорошо конечно, но реальность другая...
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22.02.2022 13:12 Відповісти
до сліз
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Таких в Одесі не так і багато...
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Сонечко
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Ось таких і потрібно Навчати і безкоштовно , а не дітей ватажків Дири
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Устами ребенка глаголит истина!
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Розчулила до сліз дитинка! Дай їй Боже, жити у вільній, спокійній і процвітаючий Україні!
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22.02.2022 15:36 Відповісти
..моя ти зая..)))))- дай тобі Боже всього найкращого!!!)))))))))
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22.02.2022 20:24 Відповісти
 
 