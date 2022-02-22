"Україна понад усе!", - маленька одеситка вигукує патріотичне гасло на Марші єдності. Емоційне ВIДЕО

В Одесі на Марші єдності маленька дівчинка вигукувала патріотичні гасла і спонукала до цього дорослих учасників акції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на фрагменті відеозапису, що опублікований в соцмережах.

На відео дівчинка сидить на плечах у дорослого чоловіка. Разом вони йдуть із сотнями інших одеситів Приморським бульваром.

"Україна понад усе!", - вигукує дівчинка, а інші учасники акції відгукуються і повторюють її гасло.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж