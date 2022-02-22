"Україна понад усе!", - маленька одеситка вигукує патріотичне гасло на Марші єдності. Емоційне ВIДЕО
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В Одесі на Марші єдності маленька дівчинка вигукувала патріотичні гасла і спонукала до цього дорослих учасників акції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зафіксовано на фрагменті відеозапису, що опублікований в соцмережах.
На відео дівчинка сидить на плечах у дорослого чоловіка. Разом вони йдуть із сотнями інших одеситів Приморським бульваром.
"Україна понад усе!", - вигукує дівчинка, а інші учасники акції відгукуються і повторюють її гасло.
Топ коментарі
+20 Владимир Кукленко
показати весь коментар22.02.2022 13:15
+16 Александр Костченко
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+15 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар22.02.2022 13:11
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Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
Будує дороги, обіцяє посадити дерева, ковідні 1000 та смартфони? Де фінанси на армію?