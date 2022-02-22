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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ зайнявся трансформатор на ТЕС у Щасті, - ДСНС. ВIДЕО
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У Луганській області внаслідок обстрілу з боку військ РФ зайнявся трансформатор на ТЕС у н.п. Щастя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"22 лютого о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території, сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. На гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС м. Щастя направлено 12 од. техніки, яка наразі зосереджена на під’їзді до м. Щастя та буде направлена після припинення обстрілів", - йдеться у повідомлення рятувальників.
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@jackdorseydono1
·
26 мин
Суки. И это только начало...
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Информационное сопротивление
@info_sprotyv
· 53 мин
Окупанти обстріляли передмістя Маріуполя, снаряд потрапив у житловий будинок. ФОТО https://sprotyv.info/photo/okupanti