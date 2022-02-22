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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ зайнявся трансформатор на ТЕС у Щасті, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Луганській області внаслідок обстрілу з боку військ РФ зайнявся трансформатор на ТЕС у н.п. Щастя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"22 лютого о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території, сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. На гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС м. Щастя направлено 12 од. техніки, яка наразі зосереджена на під’їзді до м. Щастя та буде направлена після припинення обстрілів", - йдеться у повідомлення рятувальників. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай. ФОТО

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ зайнявся трансформатор на ТЕС у Щасті, - ДСНС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Там дійсно армагедон і військовим, і цивільним.
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Терористи добре знають свою справу - залякувати мирних жителів.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Тушить бесполезно, единственное что можно не допустить распространение огня
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22.02.2022 13:25 Відповісти
США не считают ввод российских войск в Донбасс новым шагом, радикально меняющим ситуацию вокруг Украины и заставляющим Запад ввести масштабные санкции, поскольку силы России находились в Донбассе в течение последних 8 лет, сообщил представитель администрации США
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Европе и Украине следует отказаться от всего расийского. Включая газ и нефть. Лучше переплатить США, Норвегии. Но не подпитывать врага.
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Будет так как выгоднее Бене и Ахметке...
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22.02.2022 13:51 Відповісти
jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
26 мин



Суки. И это только начало...

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Информационное сопротивление


@info_sprotyv

· 53 мин

Окупанти обстріляли передмістя Маріуполя, снаряд потрапив у житловий будинок. ФОТО https://sprotyv.info/photo/okupanti
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22.02.2022 15:00 Відповісти
 
 