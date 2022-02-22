СБУ запобігли терактам в харківських храмах РПЦ: "За одну церкву - 150. Чотири за одну ніч - косарь". АУДIО
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Служби безпеки України перехопила телефонну розмову про організацію терактів у Харкові. Зловмисники планували підпалити декілька церков Московського патріархату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-секретаря СБУ в Харківській області Лілію Домашенко, яку цитує місцеве видання KHARKIV Today.
"Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові. Нами було попереджено представників Української православної церкви Московського патріархату", - сказала Домашенко.
За її словами, особа, яка мала провести теракти, встановлена.
"Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - додала Домашенко.
Раніше у соцмережах з'явився запис переговорів чоловіків, під час якого вони обговорюють, за тисячу доларів виконавець мав підпалити чотири церкви УПЦ МП, щоб спровокувати церковний конфлікт.
Будь ласка, зачекайте...
Что-то очень схематично СБУ действует... Совершенно без огонька, так сказать.
Нужно было задокументировать факт сговора, потом факт поджога, потом вызвать МЧС, перекурить с ними возле объекта, потом проследить, чтобы они все же съездили назад и с водой приехали ....
В результате сразу 4 "реализации" за неполные сутки, а это и звёздочки, и награды ,и премии, и должности .... Куда так спешили?
В США есть специальные програмы у телефонных компаний,которые начинают записывать разговор если есть слова , ну там типа: " бомба", " оружие", "патроны" и т.п.
Так что - лучше не надо. Вдвойне плохо для нас.
1:13 "я посмотрел на хООлодной горе..." )))))))) ТОТ кто хотя бы месяц жил в Харькове знает, что называется на холОООдной горе, а не на хОООлодной!!! придурки.
Де державна заборона ??
Вони їх палять!
Нашли куда ходить, в церкви РПЦ.
був час перейти до ПЦУ.
Тіпа боярою похмелитись ?