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СБУ (10010) теракт (853) УПЦ МП (1095) Харків (3874) церква (659)

СБУ запобігли терактам в харківських храмах РПЦ: "За одну церкву - 150. Чотири за одну ніч - косарь". АУДIО

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Служби безпеки України перехопила телефонну розмову про організацію терактів у Харкові. Зловмисники планували підпалити декілька церков Московського патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-секретаря СБУ в Харківській області Лілію Домашенко, яку цитує місцеве видання KHARKIV Today.

"Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові. Нами було попереджено представників Української православної церкви Московського патріархату", - сказала Домашенко.

За її словами, особа, яка мала провести теракти, встановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

"Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - додала Домашенко.

Раніше у соцмережах з'явився запис переговорів чоловіків, під час якого вони обговорюють, за тисячу доларів виконавець мав підпалити чотири церкви УПЦ МП, щоб спровокувати церковний конфлікт.

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Топ коментарі
+61
Выход простой: Закройте УПЦ МП и не будет "объекта теракта".
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22.02.2022 13:27
+42
немає ніякого "масковскава патріархата" - є РПЦ, терористично-пропагандистський осередок рф в Україні
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22.02.2022 13:32
+35
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22.02.2022 13:32
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Выход простой: Закройте УПЦ МП и не будет "объекта теракта".
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22.02.2022 13:27 Відповісти
немає ніякого "масковскава патріархата" - є РПЦ, терористично-пропагандистський осередок рф в Україні
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Непонятно на кого работает СБУ. Московские церкви защищают? Ганьба! Пророссийские СМИ не закрывают и 5 колонну не трогают.
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22.02.2022 18:26 Відповісти
К тому же - скорее всего они в курсе и только сделают вид страдальцев за веру.
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22.02.2022 18:42 Відповісти
З одного боку добре... з іншого якесь ніудовлітворЄніє лишилось
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Согласен....
Что-то очень схематично СБУ действует... Совершенно без огонька, так сказать.
Нужно было задокументировать факт сговора, потом факт поджога, потом вызвать МЧС, перекурить с ними возле объекта, потом проследить, чтобы они все же съездили назад и с водой приехали ....
В результате сразу 4 "реализации" за неполные сутки, а это и звёздочки, и награды ,и премии, и должности .... Куда так спешили?
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22.02.2022 15:07 Відповісти
Не, ну по телефону такие темы не обсуждаются, они шо дурачки, думают шо их не "слышат"?
В США есть специальные програмы у телефонных компаний,которые начинают записывать разговор если есть слова , ну там типа: " бомба", " оружие", "патроны" и т.п.
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22.02.2022 16:44 Відповісти
Вряд ли так было бы лучше. Потому что картинка пожара будет впечатляюща. Ну а убытки государство возместит.
Так что - лучше не надо. Вдвойне плохо для нас.
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22.02.2022 18:45 Відповісти
Це Пашинський керує цим процесом ? Тоді все навпаки!
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22.02.2022 13:28 Відповісти
Владимир Сухов e5dee246 у тебя вата вместо мозга
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22.02.2022 15:00 Відповісти
Нужно срочно закрыть все церкви с мокшанскими попами
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22.02.2022 13:29 Відповісти
местная кацапская власть и ее сепарня провокации будут делать
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22.02.2022 13:29 Відповісти
***** да закрийти ви кордон з Кацапами!!!!!!!
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22.02.2022 13:29 Відповісти
щоб не провокувати нічого...то треба культурно вислати весь руSSкій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік і буде спокій...10-20 років...
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Тупая русня взрывает своих же, рюсский мир че...
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22.02.2022 13:30 Відповісти
идиоты, что за палево! ))))) кто-то верит в этот тупой бред?????
1:13 "я посмотрел на хООлодной горе..." )))))))) ТОТ кто хотя бы месяц жил в Харькове знает, что называется на холОООдной горе, а не на хОООлодной!!! придурки.
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22.02.2022 14:15 Відповісти
Сам такое придумал?
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22.02.2022 14:25 Відповісти
вася, что придумал? дебилы которые на записи, это два кретина в соседних кабинетах базарят по телефону, а название прочитали на карте. ни у одной из церквей на хОООлодной горе не подберешься "сзади")))))))) м там сзади нет окон, только витражи на высоте 10м. отупели наши "шпиёны" в хлам.
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22.02.2022 15:40 Відповісти
вася ты 😁 На холодной горе есть озерянская церковь - открой их сайт даже там на фотографиях видно, что окна очень низко, о каких 10 метрах ты втираешь? по поводу сзади окон не знаю, но никто не мешает использовать любые окна, в том числе и передние))
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22.02.2022 15:52 Відповісти
во как! а ты дятел кидал хоть раз в жизни бутылку с бензином, а тем более в окно, а тем более с двойным остеклением старой конструкции, и решетками внутри?)))) тебе в компьютерные игры заниматься, как и лошью тупому, которое это записало. у них в Харькове холОООдная, или хООлодная?
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22.02.2022 16:41 Відповісти
перепиши свой ник - напиши долбанутый карлик
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22.02.2022 18:21 Відповісти
Если не ошибаюсь, на холодной горе одна из 2х на харьков церквей Киевского Патриархата.
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22.02.2022 14:52 Відповісти
Сейчас логично поставить круглосуточную охрану всех церквей пцу МП
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22.02.2022 13:32 Відповісти
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Телепням похій!
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22.02.2022 14:01 Відповісти
якось странно не по рускі "особа 1" букву о-а вимовляє... нє?
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22.02.2022 13:33 Відповісти
особенно "биткоин-кОшелек"
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Якісь терористи бідолаги, на бєнзу навіть немають
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22.02.2022 13:33 Відповісти
То нічого ходити до них, бо там небезпечно.
Де державна заборона ??
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Да вигнати, чи посадити до в'язниці цих кацапських попів
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Акцент мокшанских болот истинно доставляет
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22.02.2022 13:36 Відповісти
для предотвращения дальнейших провокаций и эскалации эту кацапскую фирмочку нужно запретить.
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Так саме ці представники Української православної церкви Московського патріархату ці церкви і підпалююють. Це ж їхня робота.
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22.02.2022 13:38 Відповісти
Там поменять надпись с двух букв на Путин ***** и желающих будет очередь
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22.02.2022 13:38 Відповісти
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Два бомжа разговаривают
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Та да, у одного нету бензина, а у другого денег на бензин.
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22.02.2022 16:34 Відповісти
М-да, "рускіє сваіх ні брасают"...
Вони їх палять!
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22.02.2022 13:42 Відповісти
Московские попы должны свалить из Украины вместе с их "временным поверенным"
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22.02.2022 13:42 Відповісти
Всё просто: нет храмов - нет терактов.
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Оце і є справжнє лице " православно верующих РПЦ", "Все, что русские взяли от православия , это перекреститься перед тем, как отрубить человеку голову". Достоевский. Ще кацапи плюють на долоні щоб сокира не вислизнула.
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22.02.2022 13:51 Відповісти
И это *** только начало и не только в церквях кацапо-патриархата !!!
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Пойти им некуда, что ли, вате этой тупой.
Нашли куда ходить, в церкви РПЦ.
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Задержанные есть? Нет? Тогда идите наф...
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22.02.2022 13:54 Відповісти
ну і нашо? нехай би горіли...
був час перейти до ПЦУ.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
150 це грн ?
Тіпа боярою похмелитись ?
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Фсбшные секты нах на *********
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Продають душу за 150уо- дешево?!.
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22.02.2022 14:09 Відповісти
Діло не в попах,ви тільки заїкніться про перехід в ПЦУ,вас прихожани там у церкві і розірвуть!
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22.02.2022 14:18 Відповісти
Яка церква, такі й ціни...
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22.02.2022 14:27 Відповісти
Весь час якісь проколи. Що заважало дати можливість лішнєхрамасомним підпалити ці гадюшники, притримати пожежників, щоб вони доооовго їхали, і потім затримати паджигатєлєй на місці злочину ? Не можете ліквідувати ху№ловські церкви -- дайте їм можливість зробити це своїми руками !
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22.02.2022 14:33 Відповісти
А ведь поповников там натыкано на каждом углу. Город науки, бл. Поповских гадючников больше, чем при советах было пивнушек.
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22.02.2022 14:53 Відповісти
Да мать их ***, пусть повзрывали бы всех чертей что молятся чертям онуфрию и гундяю в чертячей ************* секте!
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Коли Верховна Рада заборонить осередок ФСБ у вигляді УПЦ МП в Україні? Це навіть не конспиративні квартири, а відкриті відділення офісів ФСБ у рясах. Чому Міністерство Юстиції України не перейменували УПЦ в російський екзерхат, як це є реально. Яка вона українська. В диптиху Вселенського (Константинопольського) патріархату є ПЦУ - Православна Церква України, яка отримала Томос. Хай покаже Томос УПЦ.
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22.02.2022 15:47 Відповісти
За такі гроші лише самі парафіяни і можуть підпалити.
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22.02.2022 16:36 Відповісти
 
 