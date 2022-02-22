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Проєкт "Без Цензури": Скабєєви лякають хімічною атакою, але усцялись від українок зі зброєю. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як чоловік Ольги Скабєєвої - Євгеній Попов - злякався українок, які збираються захищатися від нападу Росії? Та як Попов і Скабєєва в істериці лякають усіх хімічною зброєю?
Марина Данилюк-Ярмолаєва для "Без цензури" на Цензор.НЕТ глянула, як палає і лютує наша улюблена парочка російських пропагандистів.
Що розповідають Євгеній Попов та Ольга Скабеєва про Україну, плани російського вторгнення та евакуацію з так званих "ДНР" та "ЛНР"?
Дивіться смачний огляд російської пропаганди у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар22.02.2022 14:22
+15 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар22.02.2022 14:41
+14 Юрий Хорошунов
показати весь коментар22.02.2022 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
У нас в парламенті зараз монобільшість то можуть і внести зміни в конституцію а заодно і прийняти ,,Закон про колаборантів,,.
Чи Україна по вашому і далі має їх годувати ?
Наразі, примусово, позбавити громадянства громадянина України неможливо.
При этом смертность россиян повысилась на 15,1%.
Об этом сообщает Der Spiegel.
«Конечно, этот человек совершенно безумен», - сказал Рютте.
РАССТРЕЛЯЛ БЫ ТЕХ "ГРАМОТЕЕВ" ЧТО ТАК КРИВЛЯЮТСЯ.
(ПИШУТ "ПО-МОДНОМУ" МОЛ)