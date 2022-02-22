Проєкт "Без Цензури": Скабєєви лякають хімічною атакою, але усцялись від українок зі зброєю. ВIДЕО

Як чоловік Ольги Скабєєвої - Євгеній Попов - злякався українок, які збираються захищатися від нападу Росії? Та як Попов і Скабєєва в істериці лякають усіх хімічною зброєю?

Марина Данилюк-Ярмолаєва для "Без цензури" на Цензор.НЕТ глянула, як палає і лютує наша улюблена парочка російських пропагандистів.

Що розповідають Євгеній Попов та Ольга Скабеєва про Україну, плани російського вторгнення та евакуацію з так званих "ДНР" та "ЛНР"?

Дивіться смачний огляд російської пропаганди у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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