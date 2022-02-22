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Проєкт "Без Цензури": Скабєєви лякають хімічною атакою, але усцялись від українок зі зброєю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як чоловік Ольги Скабєєвої - Євгеній Попов - злякався українок, які збираються захищатися від нападу Росії? Та як Попов і Скабєєва в істериці лякають усіх хімічною зброєю?

Марина Данилюк-Ярмолаєва для "Без цензури" на Цензор.НЕТ глянула, як палає і лютує наша улюблена парочка російських пропагандистів.

Що розповідають Євгеній Попов та Ольга Скабеєва про Україну, плани російського вторгнення та евакуацію з так званих "ДНР" та "ЛНР"?

Дивіться смачний огляд російської пропаганди у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Макрон, Путін, Україна. Як Франція хоче примусити нас до миру на умовах Росії. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 14:22
+15
Так там уже 350 тис. гомадян самі змінили громадянство і мають вже Рассєйські паспорти але беруть дві пенсії і інші преференції від україни.
У нас в парламенті зараз монобільшість то можуть і внести зміни в конституцію а заодно і прийняти ,,Закон про колаборантів,,.
Чи Україна по вашому і далі має їх годувати ?
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22.02.2022 14:41
+14
Пишаюся найкращими дівчатами у Світі!

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22.02.2022 15:19
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Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 14:22 Відповісти
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Так там уже 350 тис. гомадян самі змінили громадянство і мають вже Рассєйські паспорти але беруть дві пенсії і інші преференції від україни.
У нас в парламенті зараз монобільшість то можуть і внести зміни в конституцію а заодно і прийняти ,,Закон про колаборантів,,.
Чи Україна по вашому і далі має їх годувати ?
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22.02.2022 14:41 Відповісти
Уточнение: прокацапское монобольшинство. Которое скорее проголосует за выдачу паспортов РФ по всей Украине, чем за аннулирование украинских паспортов в Донбабве
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22.02.2022 14:49 Відповісти
Ну то треба міняти конституцію. Забороняти мати друге громадянство взагалі або тільки декотрих країн.
Наразі, примусово, позбавити громадянства громадянина України неможливо.
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Было бы желание.
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22.02.2022 18:12 Відповісти
Ці гебельсята-москалята часто шастають по Європі, мають там хатинки. Чому ці розпалювачі війни і пропагандистської війни ще досі не під санкціями і не в розшуку Інтерполу? Де українські правоохоронці?
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22.02.2022 14:26 Відповісти
В 2021 году оборот похороннного бизнеса увеличился на 12,5% - до 180,4 млрд рублей.
При этом смертность россиян повысилась на 15,1%.
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22.02.2022 14:29 Відповісти
Ну так Фьодоров (депутат ГД) засвітив же цифру: лише за останній рік тільки від "корони" помер ОДИН МІЛЬЙОН "духовноскрєпних" Їм уже ніякі приєднання територій з новими "підданими і "біженці" не допомогають!
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22.02.2022 14:39 Відповісти
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим» из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Конечно, этот человек совершенно безумен», - сказал Рютте.
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Пишаюся найкращими дівчатами у Світі!

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22.02.2022 15:19 Відповісти
Ура, мывяликие, у нас 100500% черноземов и нашим урожаям Израиль завидует, мы вскормили Московию, Байден помоги, че мы не в НАТО, Меркель - фраю Молотов, Шольц, дэнги даавай, даавай дэнги, Ура, дидываивали за очень злого Сталина, Сталина нету на эту власть!
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23.02.2022 06:53 Відповісти
Памперси поміняй.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Дрыщ, это только начало, скоро и обсираться будешь, лапоть козломордый.
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23.02.2022 07:48 Відповісти
Посмеешься, когда такая бабка тебе яйца отстрелит. Да и мы тоже порадуемся.
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22.02.2022 16:05 Відповісти
скабеева рожденная сосать
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22.02.2022 23:15 Відповісти
Все, собаки, отгавкались!
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23.02.2022 02:52 Відповісти
Проєкт "Без Цензури"\\\\\\\\\\\\\\\\


РАССТРЕЛЯЛ БЫ ТЕХ "ГРАМОТЕЕВ" ЧТО ТАК КРИВЛЯЮТСЯ.
(ПИШУТ "ПО-МОДНОМУ" МОЛ)
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23.02.2022 06:56 Відповісти
 
 