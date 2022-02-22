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Росія не планує відновлювати імперію, - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент РФ Володимир Путін заявив, що після рішення про "визнання "ЛДНР" Москва бачить спекуляції на тему того, що Росія нібито хоче відновити імперію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це Путін заявив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Вчора Росія вирішила визнати суверенітет двох "народних республік" Донбасу. Відразу хочу сказати, ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему того, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав президент країни-окупанта.

За словами Путіна, після розпаду СРСР Росія "визнала нові геополітичні реалії" і "активно працює над зміцненням" своєї взаємодії "з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Здохни ЧЕРТ рогатый!!!
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22.02.2022 14:50
+45
Все, что говорит пуйло, надо воспринимать наоборот, тогда это будет правдой
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22.02.2022 14:51
+40
А про що воно балакало 56 хвилин вчора, як не про те, що немає ніякої України?
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22.02.2022 14:51
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брешет уйло, оно ж раньше изрекало, что "границы рассеи ниде не заканчиваются"
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22.02.2022 17:04 Відповісти
Путін прийшов неконституційним способом до влади. (Згадайте, коли Єльцин оголосив про свого наступника, і технічно відвалив убік.)
Тобто - путін є узурпатором, і в Росії багато років - влада та президент незаконні!!
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23.02.2022 10:13 Відповісти
Ой, пи..дит! Ой пи..дит!

Даже если бы и хотела, кто ж тебе , убогому, даст!

Нормальная росийская "империя" должна быть в пределах мацковской окружной!

Я так думаю(с)
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23.02.2022 10:37 Відповісти
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