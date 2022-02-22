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Якщо війська РФ продовжать обстрілювати Щастя - мешканців евакуюємо, - голова обладміністрації Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо обстріли з боку військ РФ продовжаться, мешканців міста евакуюють.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В разі не припинення обстрілів у Щасті - будемо сьогодні приймати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації", - зазначив він.

Читайте також: Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Відкривати вогонь та зрівняти все з землею.Чечня маленька незалежна держава показала як треба вбивати цапів.
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22.02.2022 15:42
+8
Не укладається в Голові , - Убивають Українців , рушать оселі які будували все життя , а влада нічого не робить щоб захистить.
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22.02.2022 15:47
+7
а шо, байрактары заправлять нечем? шо за дикая чушь? нас обстреливают, а мы тикаем на своей земле?
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22.02.2022 15:47
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Відкривати вогонь та зрівняти все з землею.Чечня маленька незалежна держава показала як треба вбивати цапів.
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22.02.2022 15:42 Відповісти
Так войска рф или днровцы, а то гавнокоммандующий не знает вводить ли ему военное время или нет!
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22.02.2022 15:44 Відповісти
какой вообще смысл держать там гражданских.? там что стратегичесмкие предприятия?почему бы не выселить всех в радиусе 50 км и заминировать нахрен все там?
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Если эвакуировать на 50 км , - Они подтянуть ближе и включат дальнобойную , если оттянуть еще , они ракетами , - Может до Киева подтянуться?
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22.02.2022 15:50 Відповісти
Не укладається в Голові , - Убивають Українців , рушать оселі які будували все життя , а влада нічого не робить щоб захистить.
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22.02.2022 15:47 Відповісти
делает налог 1,5% берет для армии и на дороги и видоски тратит
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22.02.2022 15:56 Відповісти
а шо, байрактары заправлять нечем? шо за дикая чушь? нас обстреливают, а мы тикаем на своей земле?
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Нельзя злить *****, а то путин нападет
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22.02.2022 15:51 Відповісти
А куди зі Львова будуть евакуювати?
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22.02.2022 15:48 Відповісти
В Пільшу, як американських диплопатів!!!
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22.02.2022 15:52 Відповісти
В партизани всіх,і хай знищують кацапірдосів з тилу,в спину з будівель своїх
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22.02.2022 15:50 Відповісти
цікаво, як ви уявляєте партизанську війну в 21му сторіччі?
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22.02.2022 15:53 Відповісти
на дивані
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22.02.2022 16:00 Відповісти
Да дело даже не в веке. Как представить себе партизанщину в степи и редколесье?
Это ж не горы Афганистана или леса в Карпатах или Белоруссии.
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Зедегенерат хоть бы военное положение в донецкой/луганской области бы ввёл.
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22.02.2022 15:53 Відповісти
И НЛАВЫ нам дали, и стингеры и джавелины, а мы сидим с калаша постреливаем по горбцам. Странно это все...
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22.02.2022 15:53 Відповісти
ну что, вот и всё..... минским договорённостям... ну как КПП будем строить новые ,и открывать для запуска терористов диверсантов к себе ещё, там женашиукраинци...нашилюди....?(( а беженцев с русскими паспортами к себе просить? а студентов может ещё наберём на гос обеспечении страны за наши налоги детёнышей врагов как уже набрали и стипендию дали больше чем мне пенсию.... (( а красный крест будет товар завозить в супермаркеты терористам или всё уже? а большое строительство у размежевательной линии будет басейны,новые еврошколы и дороги автобаны строить, или всё,дошло что это выброшенные деньги на ветер, писал я лично прекращайте там строить дома и другое какие новые аэропорты и басейны, для кого? темболее разбомбят... так меня ещё тут животные посмели упрекнуть что мол я кацапюра и нужно с той стороны привлекать людей чтобы видели они.... да на х..... они всё это видели, им рассея матушка нужна а не басейны.... закрыть кпп. никого не выпускать и никого не запускать, студентов их отчислить....нет там никаких украинцев .еденици ..что поделаешь...?(( ужас....посмотрим на адские санкции которые обещали....(( БОЖЕ храни УКРАИНУ И ЗАЩИТНИКОВ...((
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22.02.2022 15:53 Відповісти
Этот гандон везде себя называет ГУБЕРНАТОРОМ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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22.02.2022 15:53 Відповісти
Может пора в Мариуполе сделать военное положение, ведь этот город находится полукольце
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22.02.2022 15:54 Відповісти
А презік не помічає цих обстрілів.
Він про них ні гу-гу.
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22.02.2022 15:55 Відповісти
Ето вы типо так защищаете укранцев? Если украинцев обстреливают то нужно их вывести с их домов куда подальше? А тех кто обстреливает трогать низзя?
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22.02.2022 15:56 Відповісти
Тобто підконтрольні зараз Україні території Донецької та Луганської області будуть без бою віддані Російській Федерації і в цьому теперішня влада звинуватить Америку та весь Західний Світ. Ну і Порошенка, звичайно.
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22.02.2022 16:09 Відповісти
Знаеш сколько в Мариуполе можно на металлолом всего порезать? Так отож
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Відкривати вогонь у відповідь - тільки це припиняє обстріли!
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22.02.2022 16:14 Відповісти
K0५EGAR 🇺🇸@_rage4oK·1 чЙобаная р🇷🇺сня разбомбила ТЭС в украинском городе Щастя.

На месте этой ТЭС совсем скоро может оказаться Запорожская АЭС мощностью 6 ГИГА ват плюс хранилища отработанного ядерного топлива.

Надеюсь, @POTUS, Макроны и прочие Шольцы осознают степень надвигающегося писдеца?
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22.02.2022 16:18 Відповісти
Огидно те, що ступінь того, що насувається не розуміє Блазень на Банковій.
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Юрій Бутусов

1 мин. ·



Обстановка на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого

О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний.

Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.

Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі.

Станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.

Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. ЗСУ чинять спротив російській армії.
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22.02.2022 16:41 Відповісти
Евакуювати всіх, підуть дальше тоже евакуювати.
Головне не стріляти у відповідь , а то Путін обідиця.
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22.02.2022 17:03 Відповісти
 
 