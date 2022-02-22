Якщо війська РФ продовжать обстрілювати Щастя - мешканців евакуюємо, - голова обладміністрації Гайдай. ВIДЕО

Якщо обстріли з боку військ РФ продовжаться, мешканців міста евакуюють.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

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"В разі не припинення обстрілів у Щасті - будемо сьогодні приймати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації", - зазначив він.

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