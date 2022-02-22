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Якщо війська РФ продовжать обстрілювати Щастя - мешканців евакуюємо, - голова обладміністрації Гайдай. ВIДЕО
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Якщо обстріли з боку військ РФ продовжаться, мешканців міста евакуюють.
Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В разі не припинення обстрілів у Щасті - будемо сьогодні приймати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 время
показати весь коментар22.02.2022 15:42
+8 Володимир Вовкодав 6dedfd78
показати весь коментар22.02.2022 15:47
+7 Сергей Ф.
показати весь коментар22.02.2022 15:47
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Это ж не горы Афганистана или леса в Карпатах или Белоруссии.
Він про них ні гу-гу.
На месте этой ТЭС совсем скоро может оказаться Запорожская АЭС мощностью 6 ГИГА ват плюс хранилища отработанного ядерного топлива.
Надеюсь, @POTUS, Макроны и прочие Шольцы осознают степень надвигающегося писдеца?
1 мин. ·
Обстановка на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого
О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний.
Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.
Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі.
Станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.
Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. ЗСУ чинять спротив російській армії.
Головне не стріляти у відповідь , а то Путін обідиця.