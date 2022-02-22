Проєкт "Без цензури": Як Путін планує знищити Україну. ВIДЕО
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Чого чекати Україні від Путіна після "визнання" "ЛДНР" та введення військ РФ до ОРДЛО?
Богдан Буткевич із холодною головою проаналізував ситуацію і готовий поділитися висновками у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
Будь ласка, зачекайте...
Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш - все правильно передбачив, один в один).
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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рассказывайте, где теперь москоляк бить будэмо в днепре, харькови чи срзазу в кыиве?
Буде приблизно як в Сирії - Сирія 2.0 на своїй землі