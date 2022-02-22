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Проєкт "Без цензури": Як Путін планує знищити Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чого чекати Україні від Путіна після "визнання" "ЛДНР" та введення військ РФ до ОРДЛО?

Богдан Буткевич із холодною головою проаналізував ситуацію і готовий поділитися висновками у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури": Росія визнає ОРДЛО? Що далі і де найбільша небезпека? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:03
+3
ПУСТЬ ДУМАЕТ-- КАК ЕГО БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ УКРАИНЦЫ...
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22.02.2022 17:07
+3
пішов на ***, там і битимешся !!!
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22.02.2022 17:44
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У ***** злочинна пропасниця.
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22.02.2022 17:02 Відповісти
а наш квартальний "нацюцюрник" поводиться так - https://t.me/allgolobutsky/17116

Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш - все правильно передбачив, один в один).
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22.02.2022 17:11 Відповісти
"путин проиграл Украину" кто еще проблеет эту чушь?
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22.02.2022 18:23 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:03 Відповісти
ведь это наши люди, они помогут нам
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Не проходимо мимо, перераховуємо армії і фонду "Повертайся жимим" хто скільки може.

https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:06 Відповісти
ПУСТЬ ДУМАЕТ-- КАК ЕГО БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ УКРАИНЦЫ...
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Ну шо, русские украинцы, побили москалив в крыму да на донбассе?
рассказывайте, где теперь москоляк бить будэмо в днепре, харькови чи срзазу в кыиве?
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22.02.2022 17:15 Відповісти
пішов на ***, там і битимешся !!!
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22.02.2022 17:44 Відповісти
Да где угодно тебя потушим на глухаря. Причем ногами и дрыном - руками об тебя форшмачиться западло, гребень ты пробитый.
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Ну так згоден, нас чека війна.
Буде приблизно як в Сирії - Сирія 2.0 на своїй землі
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Весь оксюморон в том, что те организмьі, что приложили кто руку, кто язьік, кто распространение брехни про Порошенко в 2018-2019г.г, теперь рассуждают как оно все вьійдет, что делать и строят прогнозьі.
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22.02.2022 18:31 Відповісти
 
 