СБУ оприлюднила розмови терористів "ЛДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході країни: "Нет, не укропы кидают! Наши кидают!". АУДIО
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Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");
- підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.
Вказані розмови вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Чмо сказало, що йде воювати не за фуйла, а за свою землю.
Буде війна технікою, авіацією, а вони прийдуть добивати - і ваших, і наших (С)
Це щоб ні в кого ілюзій не було.
А мое следующее: Украина обречена на победу все национально освобоительные, антиколлониальные войны заканчиваются одинаково явным или не явным проигрышем метрополии. Примероа миллион от США в 18 веке до недавней Чечени.
Так что не паникуй, малыш, лично в тебя Калибр не попадет, истории пусков этих ракет уверенно свидетельствует летпть Калибр может далеко а вот попадает черт знает куда, если вообще долетит до цели)
Еще не звонил своей тетке - уже лет 20 живет на расее - та скорее всего смотрела вчерашний спеч своего фюрера, и поди 146% уверена, что тут действительно геноцидим рузьге-язычне население.
Дураку же очевидно, что путина такое "умиротворение" не то, что не останавливает, а с точностью до наоборот. Представляю моральное состояние наших бойцов на передке ...
какой прекрассныё язык