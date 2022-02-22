СБУ оприлюднила розмови терористів "ЛДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході країни: "Нет, не укропы кидают! Наши кидают!". АУДIО

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";

- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");

- підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

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Вказані розмови вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

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