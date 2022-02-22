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армія РФ (13448) війна (56233) обстріл (20980) провокація (765) СБУ (10010) Донбас (21733)

СБУ оприлюднила розмови терористів "ЛДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході країни: "Нет, не укропы кидают! Наши кидают!". АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");
- підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Вказані розмови вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
І я не сумніваюся Хай приходять! Коли вони побачать як в авангарді їх наступаючих танків почнуть спалахувать машини і звідти будуть вискакувать палаючі танкісти - вони згадають не "свою землю в Украине" а "деревеньку под Сарапулом" і їм сильно захочеться "до мами"
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22.02.2022 17:21
+18
Дивилась одеського блогера, він з росіским солдатиком розмовляв.
Чмо сказало, що йде воювати не за фуйла, а за свою землю.
Буде війна технікою, авіацією, а вони прийдуть добивати - і ваших, і наших (С)
Це щоб ні в кого ілюзій не було.
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22.02.2022 17:07
+9
Гребаный стыд! Они насыпают на головы наших бойцов, а мы в ответ: "низя, а то путин нападёт"?
Дураку же очевидно, что путина такое "умиротворение" не то, что не останавливает, а с точностью до наоборот. Представляю моральное состояние наших бойцов на передке ...
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22.02.2022 17:26
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Как и в 2014-2016 годах
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22.02.2022 16:59 Відповісти
СБУ-черговий респект...
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22.02.2022 17:00 Відповісти
Кто б сомневался. Только путлеру это по барабану.
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22.02.2022 17:00 Відповісти
А чому дивуваться? Варто згадать Волгодонськ Каширське шосе Рязань! Кацапам "похєр" на власних громадян з дітьми - то чого вони повинні жаліть якесь "м"ясо"?
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22.02.2022 17:03 Відповісти
Дивилась одеського блогера, він з росіским солдатиком розмовляв.
Чмо сказало, що йде воювати не за фуйла, а за свою землю.
Буде війна технікою, авіацією, а вони прийдуть добивати - і ваших, і наших (С)
Це щоб ні в кого ілюзій не було.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
І я не сумніваюся Хай приходять! Коли вони побачать як в авангарді їх наступаючих танків почнуть спалахувать машини і звідти будуть вискакувать палаючі танкісти - вони згадають не "свою землю в Украине" а "деревеньку под Сарапулом" і їм сильно захочеться "до мами"
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22.02.2022 17:21 Відповісти
...після вибуху "трембіти" NLAW НАД танком ховати в танку вже нічого - він перетворюється на урну з прахом, по стінках якої нагар з танкістів
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22.02.2022 18:05 Відповісти
а после взрыва пары десятков украинских складов с едой и боеприпасами пехота с НЛО пару дней ещё попухнет от голода в лесах. Зачем Уйлу бодаться с нашей пехотой, насыщенной Стингерами? Да он просто ракетами всё завалит. Польские и НТОвские ракеты успеют прикрыть Восток Украины? Вряд ли... им же надо время, чтобы долететь. Может, Львов и успеют долететь прикрыть. У нас есть эффективный ракетный щит? Против Калибров, например? Только я прошу, если тут вдруг неадекват-ура-патриот разорётся, то не просто бить в грудь, а накинуться с мозгами, с обоснованием в виде дистанции и времени полёта ракет, их количеством, процентом эффективности. Вскрики типа у них там за поребриком всё гнилое всегда бебебебе - только выявят неадекватов. Прошу аргументировать цифрами и характеристиками. Спасибо.
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23.02.2022 02:16 Відповісти
Ракеты безусловно страшная сила, в первую очередь Искандеры, но без ядерного заряда они неспособны переломить ход войны: уничтожать пехоту и разрушать большие современные города невозможно даже Искандерами. Это не мое а экспертное мнение
А мое следующее: Украина обречена на победу все национально освобоительные, антиколлониальные войны заканчиваются одинаково явным или не явным проигрышем метрополии. Примероа миллион от США в 18 веке до недавней Чечени.
Так что не паникуй, малыш, лично в тебя Калибр не попадет, истории пусков этих ракет уверенно свидетельствует летпть Калибр может далеко а вот попадает черт знает куда, если вообще долетит до цели)
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23.02.2022 07:43 Відповісти
а сколько людей умирает при разрыве одного неядерного Искандера в жилом районе густого города? мелочи да, для старого орла типа тебя?
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01.03.2022 05:34 Відповісти
Иди в в метро сыкун, там таких баб с бородами немернно. У нас младенец на руках но мы не можем в метро находитьмя бесят трумы и плебеи
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01.03.2022 13:57 Відповісти
Хорошая позиция, ты прав. Ты напмсал хрню потому что не владел поной инфой, и стал выглядеть как истеричка. А на деле мне две недели сделали серьёзную операцию и я чуть не сдох, и сейчас восстанавливаюсь, а как делаю два шага, так уже одышка, а тут ещё и тебе объяснять. Если ты здоровый бык, иди и воюй, воин диванный.
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01.03.2022 17:36 Відповісти
Гавномьоти...
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22.02.2022 17:05 Відповісти
Все равно парашенская пропаганда работает лучше,все верят что это мы их обстреливаем
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22.02.2022 17:12 Відповісти
Кто эти "ВСЕ", кто продолжает верить лапотной пропоганде?
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22.02.2022 17:14 Відповісти
так лапті і вірять
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22.02.2022 17:18 Відповісти
Лапти верят только своему путену, никто для них больше не авторитет

Еще не звонил своей тетке - уже лет 20 живет на расее - та скорее всего смотрела вчерашний спеч своего фюрера, и поди 146% уверена, что тут действительно геноцидим рузьге-язычне население.
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22.02.2022 17:30 Відповісти
Торчки пукинские. Больше никто.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Мы вас не посылали, разворачивайтесь и гоните нечисть с Украины за поребрик
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Рузкиймир он такой, как строгий отец, бьет значит любит.
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Гребаный стыд! Они насыпают на головы наших бойцов, а мы в ответ: "низя, а то путин нападёт"?
Дураку же очевидно, что путина такое "умиротворение" не то, что не останавливает, а с точностью до наоборот. Представляю моральное состояние наших бойцов на передке ...
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22.02.2022 17:26 Відповісти
это "донецкий" язык или "луганский"?
какой прекрассныё язык
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22.02.2022 22:41 Відповісти
Гореть вам в аду..
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22.02.2022 22:46 Відповісти
Специально зашла ВК на Луганские и Донецкие сайты. Там точно такое говорят, ещё и видео есть. Одни выстрелы, ни одного взрыва.
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22.02.2022 23:48 Відповісти
 
 