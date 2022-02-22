"Мы в ах#е?! Жрать нечего! Воды нет! Какая, нах#й, Родина?! Сделают из нас мясо!", - призовник "ЛДНР" скаржиться на умови служби. ВIДЕО
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СБУ оприлюднила перехоплені телефонні перемовини, в яких мобілізований в лави терористів "ДНР" мешканець окупованих територій скаржиться на умови служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові з невідомим він розповідає, що вже отримав автомат і обмундирування та скаржиться на брак харчів і води.
"Ні води, ні жрать. Води немає навіть холодної. Руки миємо дощовою. Не годують другу добу. Тільки тормозок домашній. Кажуть, що все пізніше видадуть. "Родина сказала - надо!" Яка в біса Родіна. Ми в ах#ї! Зролблять з нас м'ясо і все!", - каже призовник.
Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");
- підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.
Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.
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