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"Мы в ах#е?! Жрать нечего! Воды нет! Какая, нах#й, Родина?! Сделают из нас мясо!", - призовник "ЛДНР" скаржиться на умови служби. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

СБУ оприлюднила перехоплені телефонні перемовини, в яких мобілізований в лави терористів "ДНР" мешканець окупованих територій скаржиться на умови служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові з невідомим він розповідає, що вже отримав автомат і обмундирування та скаржиться на брак харчів і води.

"Ні води, ні жрать. Води немає навіть холодної. Руки миємо дощовою. Не годують другу добу. Тільки тормозок домашній. Кажуть, що все пізніше видадуть. "Родина сказала - надо!" Яка в біса Родіна. Ми в ах#ї! Зролблять з нас м'ясо і все!", - каже призовник.

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Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

  • між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
  • обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";
  • дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
  • розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");
  • підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
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22.02.2022 17:37
+65
Народ, наша армія це єдине, що стримує мордор.
Дуже важливо зараз їм допомогти.
Долучаємось до активного збору коштів.
Фонд "Повертайся живим", кидаємо хто скільки може:

https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:36
+39
М'ясо настільки дурне що навіть не розуміє що воно лише м'ясо...
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22.02.2022 17:37
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Валіть рашиздів - так у вас хоч якісь шанси будуть.
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22.02.2022 19:43 Відповісти
Не понял, оно: жалуется, хвастается, гордится... что за вой?
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22.02.2022 20:08 Відповісти
Это просто перекличка...
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23.02.2022 00:17 Відповісти
"Русский миръ" - говно, убожество и постоянное желание блевать!...
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23.02.2022 00:16 Відповісти
А где обращение Украинских властей к "призывникам" из ОРДЛО с предложением бросать оружие при первой возможности, стрелять в рашиских командиров и переходить на сторону Украины? Такие обращения сегодня должны звучать из каждого утюга!
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23.02.2022 11:40 Відповісти
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