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"Луплять по нашому будинку! От, падлюки! Попали нам в газопровід!", - літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував на свої сторінці радник глави МВС Антон Геращенко.
"Той вибух, що ви побачили на відео, став причною смерті українця Романа Широкого, який вчора прокинувся, поснідав і мав свої плани на життя... І його вбило не НАТО, а російський снаряд випущений з російської гармати... Дякую сміливій українській жінці, яка задокументувала, не боячись смерті цей військовий злочин", - пише Геращенко в коментарі до відео
Топ коментарі
+39 ПП Уксусов
показати весь коментар22.02.2022 18:14
+26 mrSmith
показати весь коментар22.02.2022 18:16
+24 Виктор Дийнега
показати весь коментар22.02.2022 18:21
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Будь ласка, зачекайте...
Точно наша людина!
Честь і повага їй!
Или будем от кацапских танков, САУ, Градов и Смерчей, отбиваться в рамках "минских договоренностей"?
Я бы тоже не отказался, если Бутусов занят Шуфричем.
Поговорили бы про провоации, про ответки, про хоть какие то действия со стороны Украины!
А о все что то вводят, что то делают, одна Рада в Украине только решила что нужны санкции от всего мира! Но сама Украина в этой войне не будет, как я понял из сегодняшнего дня примать участие. Сюр какой то.
Те цивильные,кого насильно забрали-"мобилизовали" на востоке Украины
Уже на передовой‼️
Позади них будут заградотряды
Достоверно известно,что кадырня будет на пулеметах+россияне
Для тех,кто в танке-это билет в один конец
Просьба макс\распространить
Хєра - залишився під мамчиною спідницею. В 16 років. Тепер йому 22. Позавчора - прямо на вулиці патруль, в звичайному шахтарському селищі (не місті), скрутив - і в воронок. Сестра - майже інфаркт.
А його брат - в 14му році таки виїхав звідти. Відучився. ПТУ, технікум, відслужив строкову, як нормальна людина. Після армії - влаштувався на нормальну роботу, бо не п'є.
Он перед выборами никого не обманывал.
Он перед выборами был чист и открыт в своём ватничестве, ничтожестве и невежестве.
Твари те, кто проголосовал за ватничество, ничтожество и невежество на пост верховного главнокомандующего.
Что авиаудары наносят?
Или чего мелочиться: томагавками обстреливают!
Ну, вібач, тоді ти далекий від реалій!
Я Вам так скажу - Одеса була на волосині від тієї ж участі. Нас спасло лише те, що ці поци зробили фальшстарт, і пішли битись з фанатами, замість того щоби захоплювати ментів і СБУ. Трішки продуманіше би діяли, і завезли би більше пацаків з придністров'я, то - не дай Боже - отримали б і тут новососію!
К сожалению я был прав