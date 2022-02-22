"Луплять по нашому будинку! От, падлюки! Попали нам в газопровід!", - літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське. ВIДЕО

Літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував на свої сторінці радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Той вибух, що ви побачили на відео, став причною смерті українця Романа Широкого, який вчора прокинувся, поснідав і мав свої плани на життя... І його вбило не НАТО, а російський снаряд випущений з російської гармати... Дякую сміливій українській жінці, яка задокументувала, не боячись смерті цей військовий злочин", - пише Геращенко в коментарі до відео

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