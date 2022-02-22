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"Луплять по нашому будинку! От, падлюки! Попали нам в газопровід!", - літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Літня жінка зафіксувала обстріл російськими окупантами селища Новолуганське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікував на свої сторінці  радник глави МВС Антон Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

"Той вибух, що ви побачили на відео, став причною смерті українця Романа Широкого, який вчора прокинувся, поснідав і мав свої плани на життя... І його вбило не НАТО, а російський снаряд випущений з російської гармати... Дякую сміливій українській жінці, яка задокументувала, не боячись смерті цей військовий злочин", - пише Геращенко в коментарі до відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ оприлюднила розмови терористів "ЛДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході країни: "Нет, не укропы кидают! Наши кидают!". АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
Смелая женщина, однако...
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22.02.2022 18:14
+26
Когда начнет президент Украины обращать внимание, Европа подтянется.
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22.02.2022 18:16
+24
Смотрите украинцы - на месте этой женщины может быть ваша мать или ваша жена с детьми. Вот почему нужно резать этих орков.
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22.02.2022 18:21
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а европа на это обращает внимание или нет? Это показывает у себя на евроканалах?
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Когда начнет президент Украины обращать внимание, Европа подтянется.
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22.02.2022 18:16 Відповісти
наш президент,сволочь и мерзавец.
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22.02.2022 19:02 Відповісти
Скажем так, новых сведений вы не предоставили...
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22.02.2022 19:04 Відповісти
Не знаю насчет Европы, тут по всем каналам каждый день.
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22.02.2022 18:17 Відповісти
атож, мої родичі у Нью-Гемпширі такі перелякані, аж на сеанс зв'язку терміново викликають...
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22.02.2022 18:20 Відповісти
Смелая женщина, однако...
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Выложите видео на тикток пусть человек заработает вместо перекуповновостников
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Та дійсно! Інши би миттево в підвал скотились би (і ніхто не мав би права їм дорікнути за це!), а ця фільмує, щоби зафіксувати злочини ординских звірів!

Точно наша людина!

Честь і повага їй!
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Що не кажи а тік ток випередив новину як мініму 6 годин
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Хочется верить, что мы тяжелое вооружение вернули на позиции...
Или будем от кацапских танков, САУ, Градов и Смерчей, отбиваться в рамках "минских договоренностей"?
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22.02.2022 18:15 Відповісти
зеро скаже знову не провокувати
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22.02.2022 18:16 Відповісти
Надо Зеленского и Бутусова как то свести.
Я бы тоже не отказался, если Бутусов занят Шуфричем.
Поговорили бы про провоации, про ответки, про хоть какие то действия со стороны Украины!
А о все что то вводят, что то делают, одна Рада в Украине только решила что нужны санкции от всего мира! Но сама Украина в этой войне не будет, как я понял из сегодняшнего дня примать участие. Сюр какой то.
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22.02.2022 19:23 Відповісти
Больно на душе.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Boris Borisenko@BorisenkoBoris·35 сИнсайд
Те цивильные,кого насильно забрали-"мобилизовали" на востоке Украины
Уже на передовой‼️

Позади них будут заградотряды
Достоверно известно,что кадырня будет на пулеметах+россияне
Для тех,кто в танке-это билет в один конец
Просьба макс\распространить
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22.02.2022 18:18 Відповісти
Та вже пісец моєму плємяшу... А звав же ж в 2016 році - приїжджай, перездавай екстерном на свідоцтво про середню освіту, живи, вчись задарма в ПТУ, поступай в технікум/ВУЗ, всім чим зможу - допоможу, житлом, підробітками, тільки будь людиною.

Хєра - залишився під мамчиною спідницею. В 16 років. Тепер йому 22. Позавчора - прямо на вулиці патруль, в звичайному шахтарському селищі (не місті), скрутив - і в воронок. Сестра - майже інфаркт.

А його брат - в 14му році таки виїхав звідти. Відучився. ПТУ, технікум, відслужив строкову, як нормальна людина. Після армії - влаштувався на нормальну роботу, бо не п'є.
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23.02.2022 12:03 Відповісти
тяжело смотреть какая-то дикость
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Реально твари - Зеленский! Ты давал присягу защищать народ Украины - где указ об ответном огне плядь?
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22.02.2022 18:20 Відповісти
Зеленский - не тварь.

Он перед выборами никого не обманывал.

Он перед выборами был чист и открыт в своём ватничестве, ничтожестве и невежестве.

Твари те, кто проголосовал за ватничество, ничтожество и невежество на пост верховного главнокомандующего.
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Да. Точно! "Я вам ничего не должен!" Говорил, подлец, народу. Какой молодец решил электорат. "Ничего нам не должен!" Вот такой нам и нужен! Нравится народу, когда его...
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22.02.2022 20:42 Відповісти
Ти , підарюга, а ти чому гнида, за компом, а не біля військомату, чмо!
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23.02.2022 10:16 Відповісти
Смотрите украинцы - на месте этой женщины может быть ваша мать или ваша жена с детьми. Вот почему нужно резать этих орков.
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22.02.2022 18:21 Відповісти
Десь так, але вона нічого не сказала, хто саме обстрілює. Може статися так, що їй зараз хтось скаже, що бомбила Україна і вона повірить.
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22.02.2022 18:36 Відповісти
вона дурна і не знає, звідки прилетіло ?
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22.02.2022 18:50 Відповісти
вона не дурна и прекрасно в курсе, шо откуда летает
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22.02.2022 19:11 Відповісти
а ти пeрш нiж ляпать подивися шо казали люди в 2014 "ми сидiли у погрeбi. ми нe бачили звiдки прилiтало".
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22.02.2022 22:59 Відповісти
Як би я те записував, я б сказав, що з боку кацапів, бо це важливо.
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23.02.2022 07:21 Відповісти
в пабліку Донецька ніхто не вірить, що це ЗСУ от прямо зараз обстрілює
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23.02.2022 00:05 Відповісти
Ну так. Зари бабки такі. Смартфоном кіно знімають, пабліки продивляються. Можливо.
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23.02.2022 07:24 Відповісти
Це точно не постанова.
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22.02.2022 18:25 Відповісти
Бабуся тримайтеся!!! Тим скотам вернуть десятикратно.
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22.02.2022 18:29 Відповісти
Басурин заявил, что подразделения ДНР сдерживают натиск ВС Украины.
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22.02.2022 18:31 Відповісти
Что еще он заявил?
Что авиаудары наносят?
Или чего мелочиться: томагавками обстреливают!
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22.02.2022 18:36 Відповісти
Какие томагавки, Першинг
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22.02.2022 18:48 Відповісти
*** где ВСУ, але генштаб? Почему украинцы погибают.
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22.02.2022 18:38 Відповісти
Щось неповний комент від бабулі. Саме головне хто саме тварі не сказала.
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22.02.2022 18:39 Відповісти
А ти попробуй, скажи на її місці... особливо коли вона навіть номер будинку сказала! Подивився б я на тебе, сміливий ти наш!
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22.02.2022 18:56 Відповісти
ну так действительно, бабуля говорит о каких-то тварях, а если приедут журналисты и будут у неё спрашивать "а как вы думаете, кто были эти "твари", то ответ будет очевиден, правда ?
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22.02.2022 19:07 Відповісти
А Ви що будете казати під дулом пістолета?
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22.02.2022 19:13 Відповісти
у нее и её соседей не было пистолета, когда они выли "Путен введииии !", и сейчас, когда у нее бы спросили "а кто это у нас тут стреляет" у нее к голове ничего не приставлено, но ответ будет "очевиден"
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22.02.2022 19:22 Відповісти
Ти дійсно, на повному сер'йозі, вважаєш, що після журналістів за 3 хвилини не приїдут орки?

Ну, вібач, тоді ти далекий від реалій!
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22.02.2022 19:29 Відповісти
ну если такие жители у нас везде, то может и армии нам не надо, ведь все равно орки зайдут, да?
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22.02.2022 20:38 Відповісти
Ты нормальний взагалі, що порівнюєш тепле з зеленим?
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22.02.2022 20:41 Відповісти
А ви представте, що тим хлопцям і дівчатам на нулі. Їх луплять із всіх чого тільки можна і не можна. А вони нічого, по суті, не можуть зробити. Вони там герої, які захищають всіх нас і отих гондурасів європейських, які сьогодні ввели санкції всіх санкцій. **** цирк на дроті. Тільки сильна УКРАЇНСЬКА АРМІЯ МОЖЕ ВСЕ ЦЕ ПАДЛО ЗУПИНИТИ. А не будувати дороги. Дибіли.
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22.02.2022 18:40 Відповісти
Важко бути ідіотом, у нас армія менша, кордон великий, треба оперативно перекидати частини з одного напрямку на інший, ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНІ ШЛЯХИ. Он, німці у другу світову довго пручались, перекидаючи залишки сил з одного фронту на інший по гарним бетонним трасам, та й усі військові в першу чергу опікуються логістикою. Але ідіоту все не так, як треба, бо він, зрозуміло, себе ідіотом не вважає.
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22.02.2022 18:52 Відповісти
Кричала введи ?
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22.02.2022 18:47 Відповісти
палюбасу
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22.02.2022 18:51 Відповісти
Далеко, далеко не всі там кричали!

Я Вам так скажу - Одеса була на волосині від тієї ж участі. Нас спасло лише те, що ці поци зробили фальшстарт, і пішли битись з фанатами, замість того щоби захоплювати ментів і СБУ. Трішки продуманіше би діяли, і завезли би більше пацаків з придністров'я, то - не дай Боже - отримали б і тут новососію!
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22.02.2022 19:02 Відповісти
женщину срочно спасти и поселить на гос даче зеленского или ярмака, можно и Венедиктовой
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22.02.2022 18:48 Відповісти
А знаете что, теперь будет? Этими обстрелами вынуждают к эвакуации жителей, как только это произойдет козломордые занимают населённый пункт. И так пока не дойдут до административных границ лугандонии. И даже это будет ещё не конец. Я не нагоняю, и желаю своей Родине только добра, но сомневаюсь что она выстоит.
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22.02.2022 18:56 Відповісти
Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины, - Путин

К сожалению я был прав
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22.02.2022 19:12 Відповісти
Это уже обострение или еще нет?
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22.02.2022 18:56 Відповісти
Це вже потужна війна, чи ще ні? Відповідай зелене гівно.
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22.02.2022 19:09 Відповісти
А наша ***баная власть запрещает населению оружие для самообороны. Вот так кацапские твари будут расстреливать ваши дома а вы им в ответ только дули крутить
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22.02.2022 19:11 Відповісти
Я б за таку нахабну брехню банив назавжди, бо точно ворог пише. Але на цензорі зазвичай банять назавжди лише патріотів...
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22.02.2022 19:21 Відповісти
Так шашличкі і "дєнь папєти" будуть..головний гідрант?А сватів будуть показувать?
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22.02.2022 19:17 Відповісти
кацапопаскуди
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22.02.2022 20:35 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе, диявольске , кацапське кодло!
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22.02.2022 20:37 Відповісти
смілива жінка
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22.02.2022 21:03 Відповісти
так по вiдeо нe ясно хто для нei "тварi"
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22.02.2022 22:54 Відповісти
Смелая женщина не сказала ни слова про орков, русишах или сепарах. У неё абстрактные "твари", как до сих пор у многих жителей Донбасса абстрактная мантра "Мы за мир"... в ошейнике
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23.02.2022 10:56 Відповісти
 
 