Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша". ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська звернувся до ув’язнених на фєні, закликаючи не вестися на російські провокації.

Відповідне звернення Малюська опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті - свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша", - звернувся міністр до засуджених, які відбувають покарання.

"За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць", - написав міністр.

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