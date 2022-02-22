Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр юстиції Денис Малюська звернувся до ув’язнених на фєні, закликаючи не вестися на російські провокації.
Відповідне звернення Малюська опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті - свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша", - звернувся міністр до засуджених, які відбувають покарання.
"За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць", - написав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
-здаров, босяк
А хто такий для "блатного світу" Молюсько ? Навіть не мусор, а так дрібний чинуша !
цирк? шапито? или таки дурдом?
Позор на наши головы.
😑
Следите за своей феней, школота тупорылая
- Слушай, как мне сделать так, чтобы меня все уважали ?
- Покажи всем, что ты крутой.
Тот заходит в камеру и говорит:
- Всем лежать !!!
Все ложатся на землю, только один сидит.
- А ты чё сидишь ?
- Я- петух.
- Теперь я здесь- петух!!!