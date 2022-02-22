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в'язниця (389) в'язні (278) Малюська Денис (295)

Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр юстиції Денис Малюська звернувся до ув’язнених на фєні, закликаючи не вестися на російські провокації.

Відповідне звернення Малюська опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вечір в хату людям, які заїхали і мотають строки у наших буцигарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті - свої порядки й закони. Ми проти бєспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша", - звернувся міністр до засуджених, які відбувають покарання.

"За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць", - написав міністр.

Також читайте: "У нас є олігархи різного ступеню зашквареності", - Малюська

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+84
Дебил, как и большинство слуг.
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22.02.2022 19:18
+61
Навіть фєню знають, а державну мову ніяк.
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22.02.2022 19:19
+39
Шекспир обзавидовался.
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22.02.2022 19:18
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Дебил, как и большинство слуг.
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22.02.2022 19:18 Відповісти
віпускнік Тріскавецкаго анівєрсітєту
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22.02.2022 20:16 Відповісти
-Вечир в хату
-здаров, босяк
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22.02.2022 20:18 Відповісти
А шо ти? Стань на його місце і керуй гопотою.
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22.02.2022 20:16 Відповісти
А шо у нього підлеглі така сама гопота? Не ті що сидять, а саме підлеглі. Ті що сидять їм або пох або... У другу мирову вори також знатно фашиста лупили, можливо й зара дадуть їм по сюрлам?
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22.02.2022 21:05 Відповісти
а при чом тут пiдлeглi? звeрнeння до ув"язнeних.
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22.02.2022 23:02 Відповісти
Та ні, цей феєричний...
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23.02.2022 10:54 Відповісти
Шекспир обзавидовался.
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22.02.2022 19:18 Відповісти
я плачу...
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22.02.2022 19:24 Відповісти
пулітцерівська премія!
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22.02.2022 19:25 Відповісти
Зелене дно!
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22.02.2022 19:18 Відповісти
Немає слів.
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22.02.2022 19:18 Відповісти
Що це тільки що було?
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22.02.2022 19:19 Відповісти
Тренування! Скоро ж на нари - от і готується!
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22.02.2022 20:17 Відповісти
А какой у него статус?
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22.02.2022 20:23 Відповісти
Навіть фєню знають, а державну мову ніяк.
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22.02.2022 19:19 Відповісти
Під ху*лівських косять.
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22.02.2022 19:22 Відповісти
Трускавець зробив свою справу
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22.02.2022 20:17 Відповісти
у єтих зетварей квартал, плять, продолжается
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22.02.2022 19:20 Відповісти
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22.02.2022 19:21 Відповісти
ну, работает с подопечными, можно понять. правда есть ли у подопечых телевизор и планшет с ютюбом? или им там гражданин начальник культурную программу организует?
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22.02.2022 19:21 Відповісти
У них там єсть те що декому на волі не присниться ((
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22.02.2022 19:51 Відповісти
Це міністр чи "пахан"?! "Пахани" бувають такими "клоунами"?!
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22.02.2022 19:22 Відповісти
Якщо барига Бєня це зробив , чи Шоколадний , то може урки б й послухали . Все ж таки це мішки з лаве .
А хто такий для "блатного світу" Молюсько ? Навіть не мусор, а так дрібний чинуша !
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22.02.2022 19:22 Відповісти
ти за кацапів хвилюйся , а то випадково зіб'є якогось парашного літуна той купол що ви нам продали ...
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22.02.2022 21:51 Відповісти
А видосик от ***********,говорящего по фене будет?Испанский стыд.
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22.02.2022 19:23 Відповісти
Малюська внатурє міністр юстіції-вєк волі нє відать...
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22.02.2022 19:24 Відповісти
Часик в радость скумбрию в сладость!
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22.02.2022 19:24 Відповісти
***** непередбачуване.
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22.02.2022 19:25 Відповісти
иди камері им строй, а то слушаться не будут!)))
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22.02.2022 19:25 Відповісти
Ну ніяк вони не можуть уяснити ,що дорвались до вершини влади. Тому керуються логікою дядьків з ринку.
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22.02.2022 19:26 Відповісти
А цьому хто реч писав?
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22.02.2022 19:26 Відповісти
Думаю есть советник, который не один срок отмотал😁
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22.02.2022 19:58 Відповісти
Здається,у цього гуманоїда залишки мозкової речовини перейшли у хутро під носом.
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22.02.2022 19:33 Відповісти
А він шо, колишній сІдЄлЄц чи просто дебіл?
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22.02.2022 19:37 Відповісти
*******.
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22.02.2022 19:39 Відповісти
зе-банько
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22.02.2022 19:55 Відповісти
Нє нє сідєлєц, зебіл звичайний (підвид - вміючий користуватися гуглом та тіпо креативний). Здається їм пох на завтра, що може бомба на їхню довбешку впасти, воно дума шо це якась гра віртуальна. '
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22.02.2022 21:11 Відповісти
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22.02.2022 19:45 Відповісти
це так само жалюгідно, як коли батьки намагаються розмовляти з дітьми молодіжним сленгом, щоб здатись своїми
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22.02.2022 19:46 Відповісти
Жалюгідно! Саме так.. Влучно!
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22.02.2022 19:57 Відповісти
не порожняк гнать надо,а вывозить сидельцев с юговосточных областей
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22.02.2022 19:46 Відповісти
да и торнадовцев с атошниками на УДО
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22.02.2022 19:49 Відповісти
срочно!баклан министерский
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22.02.2022 19:51 Відповісти
Зебанатище... Господи, ты же не фраер, - забери эту кодлу!
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22.02.2022 19:55 Відповісти
Яке ж воно кончене (с)
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22.02.2022 20:00 Відповісти
Чому ви дивуєтеся? У нас для уряду сніг кожного року це несподіванка. Чи ви думаєте що наша держава 30 років у статусі однієї з найбідніших у Європі через зовнішні чинники? На ключових посадах не інтелігенція, а бидло.
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22.02.2022 20:05 Відповісти
даже не знаю что сказать...
цирк? шапито? или таки дурдом?
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22.02.2022 20:14 Відповісти
А вусики, вусики які... як в мушкєтьора
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22.02.2022 20:15 Відповісти
дебил?
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22.02.2022 20:21 Відповісти
Это не дебил, а Сказочный *******!
Позор на наши головы.
😑
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22.02.2022 20:28 Відповісти
Местная малина врагу сказала, нет!
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22.02.2022 20:24 Відповісти
міністр з параші.
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22.02.2022 20:25 Відповісти
********* закрыты уроды диванные.
Следите за своей феней, школота тупорылая
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22.02.2022 20:25 Відповісти
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22.02.2022 20:26 Відповісти
За такую феню ему бы в хате сразу дырявую ложку вручили и сделали бы важной птицей.
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22.02.2022 20:27 Відповісти
Все це ще попереду.
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23.02.2022 10:03 Відповісти
Ведут мужика в камеру. Вдруг, встречает он только что овободившегося и спрашивает:
- Слушай, как мне сделать так, чтобы меня все уважали ?
- Покажи всем, что ты крутой.
Тот заходит в камеру и говорит:
- Всем лежать !!!
Все ложатся на землю, только один сидит.
- А ты чё сидишь ?
- Я- петух.
- Теперь я здесь- петух!!!
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23.02.2022 10:21 Відповісти
"проФФессионал"- ( сразу видно человек"на своем месте")
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22.02.2022 20:33 Відповісти
А в тюремну камеру зайти і пофєнькати так слабо?
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22.02.2022 20:39 Відповісти
А "вечір в хату" з якого дива визнано ботанням по фєні?
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22.02.2022 20:42 Відповісти
Ну йому так написали такі самі дебіли як він.Дебіли з шармом **********.
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23.02.2022 10:04 Відповісти
Урод
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22.02.2022 20:48 Відповісти
паноптикум
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22.02.2022 20:59 Відповісти
на посаду міністра посла чи консула чи простого переговірника з мордором мітить. От і мову вже їхню вивчив. Залишилось дочекатися стабілізації і почать з ними ботать за справи арестанські.
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Какой позор!
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22.02.2022 21:05 Відповісти
учень уньілого мєріна...
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22.02.2022 21:06 Відповісти
По замашкам вроде бы фраер. Но не фраер, это точно

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22.02.2022 21:11 Відповісти
Клінічний ідіот !!!!
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22.02.2022 21:14 Відповісти
Вот это номер!?? Министр юстиции(!??) расчехлил маляву из раши и ходокам пропел не шуршать ,не кипишевать и любить своих кумовьев..... Немножко странно слышать подобное.....но в хате где банкуют клоуны возможно и такое.
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Нормально міністр покривлявся з рашистських заготовок, з почуттям гумору у нього все норм
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22.02.2022 21:25 Відповісти
А ему в ответку: а тебе не кажется , что твое место возле параши ?
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22.02.2022 21:45 Відповісти
Судя по комментариям, ему "приветы" шлют с другой хаты) А вообще, че вы на себя одеяло тащите? Он что, к вам обращался? Правильно толкует, а главное доступно для понимания конкретным лицам. Сейчас не время лодку качать, и так сложно.
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23.02.2022 01:24 Відповісти
..токо не ходи сними помыться: будут всё время бруски мыла ронять... а, ты, шибко культурный будишь поднимать
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23.02.2022 04:30 Відповісти
це точно міністр юстиції?
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23.02.2022 10:33 Відповісти
Пропоную відрядити корупціонера Дениса Малюську до в'язниці - саме там йому і місце.
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23.02.2022 10:36 Відповісти
Министр идиот, это проблема.
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23.02.2022 11:00 Відповісти
 
 