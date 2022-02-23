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Стрім з Юрієм Бутусовим: Відкрита війна. Що далі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чого далі чекати від Росії? Як реагує світ? Що робить влада? Чи потрібно запроваджувати воєнний стан?

Про це о 22:00 - у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

"Сьогодні вийду в прямий ефір з детальним аналізом останніх новин", - написав журналіст у фейсбуці.

Теми стріму:

  • Чого далі чекати від Росії?

  • Як реагує світ?

  • Що робить влада?

  • Чи потрібно вводити воєнний стан?

  • Чому варто розірвати дипломатичні стосунки з РФ?

  • Чи потрібна мобілізація?

Всі відповіді - о 22:00.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:53
+14
Антон Тимошенко@_Tymoshenko

19 ч



Русские, идите на митинг.
Можете не бояться, вся ваша армия у нас.
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22.02.2022 21:58
+11
Чекаємо Юрка !

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22.02.2022 21:59
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Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:53 Відповісти
А потом просыпаемся завтра утром и узнаем из новостей что в мордоре по всем каналам "Лебединое озеро" крутят.
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22.02.2022 21:55 Відповісти
Натомість мрій, краще морально готуйтеся до війни.
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22.02.2022 21:57 Відповісти
Тоді вже 22:02 22.02 2022
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22.02.2022 22:04 Відповісти
Спасибо ,Вам Юрий !👍💙💛❤️
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23.02.2022 08:59 Відповісти
Антон Тимошенко@_Tymoshenko

19 ч



Русские, идите на митинг.
Можете не бояться, вся ваша армия у нас.
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22.02.2022 21:58 Відповісти
Дякую, тільки, українською мовою ЦЕ звучало б, як гарно.
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23.02.2022 11:07 Відповісти
у Бутусова круті стріми,і окремий респект пене Юрій що ведете свої блоги Українською
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22.02.2022 21:58 Відповісти
історія кацапщини підказує, що куйла мають скорше за все отруїти. на зміну прийде якийсь "хрущов", проведе 20-й сьєзд вєлікаросов, розкаже про культ куйла та спробує зробити "оттєпєль". це більш-менш "мирний" шлях. або революція. на кшалт 1917 року. коли расєйська імпєрія "пєрєстала імєть сувєрєнітєт" як проіржала би лошадіная морда
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22.02.2022 21:59 Відповісти
таки да...раиська любит повторяться
от трагедии до фарса,а далее до комедии
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22.02.2022 22:04 Відповісти
Чекаємо Юрка !

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22.02.2022 21:59 Відповісти
Российский нацизм-очень точное определение.
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Пане, Бутусов, після того, як Ви поставили на місце недопрезидента і начистили п'ятак Шуфричу я Вас поважаю, але не можу не запитати. Як там великий полководиць Хомчак поживає? Він знає якусь таємницю, як за лічені дні почати виробляти ракети до "Вільхи", "Вільхи М", ПТРК, ракети середньої дальності... Тому, що на таке запитання він відповів, що мовляв у нас перемиря і ракетне озброєння нам і на хрен не потрібно.
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22.02.2022 22:19 Відповісти
Останніми днями, починаючи з загострення 18.02.2022 і до сьогоднішнього дня, ВСУ несуть втрати, є загиблі, поранені. А, чи несуть втрати, вороги. "Інформаційний простір", не дає чіткої відповіді, посилається на лише на небойові втрати супротивника. Складається враження, що українським воїнам, не надано право на адекватну відповідь ворогу. Так не можно, наши вояки не "мишени". Боляче дивитись в очі загиблих молодих хлопців

Є ж "Байрактари", "Джавеліни", та інша зброя, вона, що для парадів...
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22.02.2022 22:40 Відповісти
Усім страшно, навіть президентам! Юрію, продовжуйте штовхати розумні речі як до народу так і до влади! Це зараз дуже необхідно! І якщо влада трохи налякана відсутністю досвіду поведінки в таких ситуаціях-то вони мають хорошу нагоду прислухатис до корисних порад розумних людей та думки більшості укр громади. Дуже надіємось на іхній здоровий глузд та що вони все ж почнуть дослуховувались та діяти в інтересах Української держави та народу!
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22.02.2022 22:53 Відповісти
дуже схоже на карті що орки готують два удари на зустріч з виступу біля Харкова і виступу з Донецьку. Саме для цього їм і потрібно було визнання Лугандона. Щоб просунутись ще більше вглиб нашої території для утворення глибшого котла на всю Луганську область і частину Харківської.
Треба мінувати ці напрями. І вберегти Харків.
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22.02.2022 23:54 Відповісти
Добре говориш. І щиро. Чисту правду. І шуфрику ****** ти від душі. І, вірю, надалі так робитимеш. Роби!
Поки так робитимеш я не згадуватиму твою ролю у приході Zебіла до влади. Спокутуй гріхи поки живий! Пам'ятай, що народ нічого не забуває, що ти у величезному борзі перед ним за содіянне.
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23.02.2022 00:13 Відповісти
Фуфрич , згинь 😡
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23.02.2022 01:44 Відповісти
О, роский мир заговорив. Хоть і вивчив мову, але, матюки прориваються, а, тому, перефарбований. І, по цьому видко, що запроданець.
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23.02.2022 11:12 Відповісти
Юрий, опубликуйте реквизиты для целевой финансовой помощи для нашей Армии. Думаю что настоящие украинцы не останутся в стороне.
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23.02.2022 00:14 Відповісти
Юріє, обов'язково продовжуйте стріми! Це дуже важливо зараз.
Путін взагалі став алогічним. Він признав якесь ордло, а цілу державу Україну ні! Йдуть прямі погрози щодо війни. Я не знаю, як це коментувати. Може в світі прокоментують і приймуть нормальні заходи.
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23.02.2022 08:44 Відповісти
 
 