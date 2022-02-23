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Стрім з Юрієм Бутусовим: Відкрита війна. Що далі? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чого далі чекати від Росії? Як реагує світ? Що робить влада? Чи потрібно запроваджувати воєнний стан?
Про це о 22:00 - у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
"Сьогодні вийду в прямий ефір з детальним аналізом останніх новин", - написав журналіст у фейсбуці.
Теми стріму:
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Чого далі чекати від Росії?
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Як реагує світ?
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Що робить влада?
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Чи потрібно вводити воєнний стан?
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Чому варто розірвати дипломатичні стосунки з РФ?
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Чи потрібна мобілізація?
Всі відповіді - о 22:00.
Топ коментарі
+16 Лариса fb3d953c
показати весь коментар22.02.2022 21:53
+14 olele
показати весь коментар22.02.2022 21:58
+11 Бандерівець
показати весь коментар22.02.2022 21:59
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19 ч
Русские, идите на митинг.
Можете не бояться, вся ваша армия у нас.
от трагедии до фарса,а далее до комедии
Є ж "Байрактари", "Джавеліни", та інша зброя, вона, що для парадів...
Треба мінувати ці напрями. І вберегти Харків.
Поки так робитимеш я не згадуватиму твою ролю у приході Zебіла до влади. Спокутуй гріхи поки живий! Пам'ятай, що народ нічого не забуває, що ти у величезному борзі перед ним за содіянне.
Путін взагалі став алогічним. Він признав якесь ордло, а цілу державу Україну ні! Йдуть прямі погрози щодо війни. Я не знаю, як це коментувати. Може в світі прокоментують і приймуть нормальні заходи.