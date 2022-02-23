Стрім з Юрієм Бутусовим: Відкрита війна. Що далі? ВIДЕО

Чого далі чекати від Росії? Як реагує світ? Що робить влада? Чи потрібно запроваджувати воєнний стан?

Про це о 22:00 - у прямому ефірі з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

"Сьогодні вийду в прямий ефір з детальним аналізом останніх новин", - написав журналіст у фейсбуці.

Теми стріму:

Чого далі чекати від Росії?

Як реагує світ?

Що робить влада?

Чи потрібно вводити воєнний стан?

Чому варто розірвати дипломатичні стосунки з РФ?

Чи потрібна мобілізація?

Всі відповіді - о 22:00.